Migrar el ERP a la nube: Ocho razones para fracasar

El ERP local ha sido la columna vertebral de muchas organizaciones grandes y medianas durante años. Pero las opciones en la nube están tentando cada vez más a las empresas para que abandonen sus sistemas locales de probada eficacia debido a sus numerosas ventajas.

Ellas incluyen el potencial ahorro de costos y la facilidad de mantenimiento, pero la implantación de un ERP SaaS conlleva riesgos reales y el potencial de fracaso. Por eso, los equipos de proyecto deben entender cuáles son algunos de esos riesgos.

A continuación, ocho causas potenciales de fracaso en la migración de un ERP a la nube.

«Esto es especialmente cierto con flujos de trabajo complejos en varios módulos en los que la mayoría de los datos, si no todos, deben ser migrados a la vez», dijo.

«Con los costos cada vez más controlados, aceptar el hecho de que ya no pueda acceder a una función que estaba acostumbrado a utilizar... puede ser una píldora difícil de tragar», dijo Leone.

La gente se siente cómoda con los sistemas conocidos , incluso si esos sistemas no les sirven, dijo Leone. Muchos no están dispuestos a perder lo que conocen.

Otra causa potencial de fracaso es pensar que el despliegue de un ERP en la nube es una fruta fácil de conseguir , por lo que no es necesario planificar. Esto es un error.

«Esto no significa que no se puedan aprovechar más funciones en algún momento, pero primero hay que conseguir que la línea de base funcione, y luego hacer un análisis y una planificación adecuados de los siguientes pasos», dijo.

Los equipos de proyecto deben resistir la tentación de reemplazar los sistemas existentes que están funcionando con todas las nuevas características brillantes del ERP SaaS, dijo Featherston. Añadir complejidad a un proceso de migración ya complejo no suele acabar bien.

Los hackers atacan cada vez más las infraestructuras en la nube, por lo que el hecho de que una organización se pase a SaaS no significa que los equipos de TI y de seguridad de la información puedan estar tranquilos.

Esto garantiza que alguna de las partes interesadas –el proveedor, la TI interna, la seguridad de la información interna u otra parte interesada– no deje nada sin protección.

« Desde el punto de vista de la recuperación , muchas organizaciones terminan con procesos de recuperación de desastres y continuidad del negocio que no necesariamente se alinean con el proveedor de la nube ERP», dijo Featherston. «Las organizaciones necesitan asegurarse de que sus procesos y acuerdos de nivel de servicio están alineados con lo que el proveedor está proporcionando».

«He visto a muchas organizaciones no tener en cuenta cómo funcionará el servicio de asistencia técnica cuando el ERP migre a la nube», afirma Featherston.

Los procesos de soporte que ha desarrollado el departamento de TI interno y los que ofrecerá el proveedor de ERP SaaS no siempre están alineados. Por ejemplo, el paso a la nube está destinado a aligerar la necesidad de soporte interno del ERP . Sin embargo, las organizaciones tendrán que crear procesos que detallen exactamente lo que requiere el modelo de responsabilidad compartida. ¿Se van a replicar en la nube todas las funciones de soporte del sistema local o tendrá que haber alguna persona o personas que se encarguen de las excepciones?

Conectividad inadecuada

Pasar por alto la conectividad es una vía rápida para el fracaso del ERP en la nube.

Los equipos de compras y de TI pueden olvidar a veces que un sistema en la nube significa que una organización depende mucho más de tener una conexión de red fiable, dijo Scavo.

«Si la red se cae, el sistema se cae, así que asegúrese de pasar algún tiempo evaluando la fiabilidad de su red», dijo Scavo.

En algunos casos, las organizaciones querrán establecer una opción de red secundaria o de reserva.

Comprender las necesidades de ancho de banda es fundamental, dijo Featherston.

«¿Cuántos datos entran y salen, y son las tuberías lo suficientemente grandes?», indicó.

Por último, pero no por ello menos importante, los equipos de TI deben volver a comprobar que el ERP en la nube está recibiendo todos los datos que necesita.

«Algunas conexiones pueden no haber sido consideradas o pensadas y no lo serán hasta que la información necesaria ya no aparezca en un informe», dijo Featherston.