Microsoft: Herramientas en 2021 deberían apoyar a los desarrolladores remotos

Dado que la pandemia de COVID-19 ha obligado a muchos empleados a trabajar en escenarios remotos, los desarrolladores de software, que probablemente tengan más experiencia con el trabajo remoto que otros, ahora buscan ser «primero remotos» y requerirán nuevas herramientas y técnicas para tener más éxito.

Además, los desarrolladores pospandémicos deberán adoptar una serie de enfoques variados para crear software. Estos incluyen un uso más intensivo del código abierto, la instalación de herramientas de bajo código como parte central de su repertorio de desarrollo y el trabajo en equipos de «fusión» que cuentan con desarrolladores profesionales y otros trabajadores con experiencia en el dominio empresarial, escribió Amanda Silver, vicepresidenta corporativa de la división de desarrolladores de Microsoft, en una publicación reciente de blog.

Microsoft ha estado desarrollando su conjunto de herramientas para ayudar a las empresas y a sus desarrolladores remotos, a menudo sobrecargados, a trabajar de manera más eficaz para satisfacer la demanda de más aplicaciones a medida que las empresas experimentan transformaciones digitales y mueven más de sus cargas de trabajo a la nube. De hecho, primero remoto es más que un par de palabras de moda para algunos observadores.

«Creo que ‹primero remoto› es un concepto clave en el sentido de que las herramientas se han utilizado tradicionalmente con todos nosotros sentados en el mismo espacio y, como tal, se transmite mucha información a través de conversaciones en los pasillos, notas en las paredes, etc.», dijo Thomas Murphy, analista de Gartner Research.

Microsoft, a diferencia de muchas otras empresas, ha hecho del desarrollo remoto un principio de diseño explícito, y debería serlo, según Murphy.

«Algo así como lo primero móvil... si diseñas para dispositivos móviles, obtendrás una gran experiencia móvil y es más fácil escalar desde el escritorio, en lugar de hacerlo al revés de manera efectiva», dijo. «Lo mismo si te enfocas en la idea de que somos remotos y desarrollamos con eso [en mente], puedes tener una gran experiencia y los usuarios que no están remotos no perderán nada».

El concepto de desarrollo de aplicaciones en remoto es parte de lo que convierte a los desarrolladores en los «primeros respondedores digitales» de la TI empresarial porque esa mentalidad permite a los desarrolladores crear y enviar código más rápido, desde cualquier lugar.

Sin embargo, «para mí, esta es solo otra palabra de moda», dijo Holger Mueller, analista de Constellation Research en Monte Vista, California. «A menos que exista algún soporte SDLC [ciclo de vida de desarrollo de software] específicamente adaptado a equipos remotos y distribuidos, esto no es especial. No conozco a ningún desarrollador que no haya trabajado desde casa, aunque solo sea por la noche o los fines de semana, así que esto no es algo nuevo».

Pero Microsoft insiste en que el desarrollo primero remoto cambia la naturaleza de la colaboración.

Por ejemplo, «cambiar a notas adhesivas digitales es parte de la historia, pero la forma en que los equipos de desarrollo y otros trabajadores del conocimiento utilizan las herramientas de colaboración se ha ampliado y profundizado, cambiando la forma en que las personas trabajan», dijo Jason Bloomberg, analista de Intellyx en Suffolk. , Va. «Desde la perspectiva de Microsoft, esta historia trata sobre Teams, GitHub y sus numerosas herramientas de desarrollo, pero, por supuesto, el uso remoto generalmente involucra una combinación de diferentes herramientas de diferentes proveedores».

Más bajo código Mientras tanto, a medida que la demanda siga creciendo, más desarrolladores adoptarán herramientas de bajo código. Es una cuestión de simple matemática. «Simplemente no hay suficientes desarrolladores profesionales de puro código para cubrir el volumen de trabajo que tenemos por delante para modernizar las empresas», dijo Dona Sarkar, defensora de la nube principal de Microsoft, en una publicación de blog. «Sin embargo, la buena noticia es que la tecnología de bajo código está aquí para capacitar a más personas, independientemente de su capacidad de codificación, para crear aplicaciones». Las herramientas de bajo código también acelerarán la aparición de equipos de desarrollo de «fusión». Estos equipos están formados por desarrolladores profesionales junto con desarrolladores ciudadanos equipados con herramientas de bajo código y quizás algunos desarrolladores departamentales. Por lo general, hay dos tipos de equipos de fusión. Uno es donde los desarrolladores profesionales escriben API y componentes para que los desarrolladores ciudadanos los utilicen o reutilicen posteriormente para crear aplicaciones. Y otro es donde los desarrolladores profesionales desempeñan el papel de arquitectos para planificar todo el trabajo de creación de aplicaciones, dijo Sarkar. Los equipos de fusión se basan en la diversidad y la separación de funciones para maximizar la eficiencia. «No estamos viendo equipos de fusión dedicados que incluyan desarrolladores profesionales a tiempo completo, ya que esos profesionales son escasos», dijo Bloomberg. «Lo que vemos son equipos de desarrolladores ciudadanos, analistas de negocios y personas de front-end como desarrolladores web, diseñadores gráficos, etc., con los desarrolladores profesionales, expertos en seguridad e integración, así como personas responsables de la implementación y las operaciones disponibles como necesario, pero no dedicado a ningún equipo de bajo código en particular». Sin embargo, Gartner ve a Microsoft como algo único en su capacidad ahora para contar la historia de un equipo de desarrollo de fusión y apoyarlo en sus herramientas. «Puede trabajar en Power Platform como un desarrollador de bajo código, pero puede tener todas las ventajas en cuanto al ciclo de vida de un entorno de herramientas pro-código detrás de usted, y ese equipo pro-código puede construir y apoyar al equipo de código bajo con componentes y servicios», dijo Murphy. «Creo que esta capacidad de trabajar entre su equipo de pro-código y los desarrolladores de la unidad de negocios crea una oportunidad para una buena relación simbiótica».