Marushka Chocobar: La transformación digital del estado impacta en las personas

Lo mejor de trabajar en el sector público no es el dinero, ni los viajes, ni el reconocimiento: es el impacto que tienes en las personas. De ahí la importancia de sacar adelante con éxito uno de los esfuerzos más ambiciosos que un estado puede realizar: su completa transformación digital. En una empresa, un proyecto de este tipo requiere no solo de un plan y una estrategia que integren la visión de lo que se quiere lograr y los objetivos de negocios para toda la corporación, y que tenga en cuenta el cambio requerido en la cultura organizacional, sino también el equipo adecuado para llevarlo a cabo.

En el caso de un país como Perú, esta titánica tarea se encuentra en manos de Marushka Chocobar, secretaria de gobierno y transformación digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y conlleva regir un sistema nacional de transformación digital que involucra todo el sector público (desde los grandes Ministerios, hasta las pequeñas municipalidades) y su ecosistema, a partir de una política nacional de transformación digital.

Los objetivos son ambiciosos, pues incluyen estrategias para lograr: un gobierno digital (que engloba identidad digital, interoperabilidad, seguridad digital, gobernanza de datos, arquitectura digital y servicios digitales), la transformación digital (incluyendo economía digital, conectividad digital, educación digital, innovación digital, sociedad digital, ciudadanía digital e inclusión digital) y la confianza digital (que incorpora datos activos estratégicos, datos abiertos, ética digital, seguridad digital, tecnologías digitales 4RI, protección de datos y protección del cliente digital) para todo el estado hasta el 2030.

En una entrevista exclusiva, la funcionaria habló sobre sus labores, sus principales logros –como establecer una ruta clara de gobernanza digital para el país sudamericano–, los desafíos de su gestión y la importancia de la comunicación y la consulta ciudadana en cada uno de los avances.

Nota del editor: Esta entrevista fue dividida en dos partes, por cuestiones de longitud y claridad. Esta es la primera parte, y puede revisar la segunda parte aquí.

¿Cuáles son sus tareas como secretaria de gobierno digital de la Presidencia del Consejo de Ministros?

Marushka Chocobar: La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital tiene cuatro grandes tareas. La principal es liderar el proceso nacional de transformación digital (TD), donde convergen el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil. En ese sentido, –con esa visión de liderar este proceso impulsando el uso de tecnología digital para la mejora y la reactivación económica, los beneficios sociales y de valor para las personas– somos ente rector (o sea que hacemos la rectoría) del Sistema Nacional de TD y de la aplicación de la Política Nacional de TD.

Cuando hablamos del Sistema Nacional de TD hablamos [de algo semejante] a un ecosistema del sector privado: en el estado se llaman sistemas funcionales. Significa que se ponen en coordinación, en articulación, todas las entidades, organizaciones, academia, todos aquellos que tienen un sitio en la mesa de la TD. Entonces, lideramos el proceso nacional de TD, somos ente rector del Sistema Nacional de TD (o sea de todo el ecosistema que se forma para ello), y además implementamos la Política Nacional de TD.

En la implementación de la Política Nacional de TD: la política es como la gran visión, hacia dónde vamos de aquí al 2030, y eso aterriza con las estrategias nacionales: la estrategia nacional de inteligencia artificial, la de gobierno de datos, la de innovación digital, la de talento digital, la de seguridad y confianza digital y todo lo que involucre tecnologías disruptivas.

¿Cuáles considera que son sus principales logros hasta ahora?

Marushka Chocobar: Primero, haber establecido una ruta clara para la gobernanza digital en el Perú. Está muy de moda la palabra gobernanza, pero significa la posibilidad de ejercer gobierno. ¿Qué significa? Que puedes articular, consensuar, respetar competencias y al mismo tiempo ejercer rectoría; que puedes desplegar plataformas y al mismo tiempo incubar, que puedes dar regulaciones restrictivas para lo que corresponda, pero también regulaciones ágiles; que puedes conformar sandboxes regulatorios para poder darle paz a los nuevos modelos de negocios. Estos avances han sido reconocidos ya por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el informe de gobierno digital de 2019, y también por la ONU en el tema del crecimiento de los indicadores del Perú en temas digitales que mide la ONU cada dos años.

Además, hemos fortalecido esta gobernanza digital. Hemos pasado de ser una secretaría solamente enfocada en gobierno digital, a ser la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, lo que involucra más allá de la digitalización del estado, que es lo que todo el mundo piensa. Nos encargamos de la digitalización del estado, [pero también] de impulsar la economía digital, de garantizar la conectividad… [Somos parte de la] PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) y [esta entidad] mueve las articulaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Educación para dar conectividad y llevar contenidos a los niños y a los docentes, en fin. Ese es el primer gran paso, porque con una buena gobernanza las cosas funcionan mejor.

Segundo, el fortalecimiento de las competencias de la secretaría. Hoy tienes un sistema de TD nacional que tiene, de manera no limitativa, una serie de competencias. La secretaría se forma en 2017 con el nuevo reglamento, organización y funciones de PCM de ese momento, y no se tenía una ley de gobierno digital. En 2018, se aprueba la Ley de Gobierno Digital y se establecen las competencias de la secretaría [ver Figura 1]. Pero luego se amplían las competencias hacia TD, economía digital, todo lo que involucra el uso ético de las tecnologías digitales, sociedad digital, ciudadanía digital… de hecho, la política nacional de TD está basada en la ciudadanía digital.

Entonces, el primer paso ha sido gobernanza, el segundo paso ha sido la construcción y el fortalecimiento de las competencias. Hoy la secretaría tiene centros nacionales a cargo, laboratorios, la red de innovadores digitales a nivel nacional.

El tercero, creo que ha sido organizar mucho más los reportes internacionales que permiten que el Perú sea hoy visto casi como un referente en algunos temas, como identidad digital y reconocimiento internacional de firma digital transfronteriza, que son temas importantes.

Para terminar, hemos avanzado en materia de confianza digital. Siempre hemos hablado de ciberseguridad, y en el Perú eso cambió para poder hablar sobre confianza digital. Si tienes un hueco de ciberseguridad, eso impacta en la vida de la gente nos preocupamos, eso es lo que dicen nuestras leyes hoy en el Perú, y eso está alineado a lo que la OCDE dice.

¿Cuáles han sido los principales retos que ha tenido que abordar?

Marushka Chocobar: Primero, el que dejemos de lado el gobierno electrónico, el concepto de «fierros» y que en la tecnología todo es de sistemas y de soporte. Eso no es tan fácil; no lo ha sido, de hecho. La crisis sanitaria fue la gota que derramó el vaso.

Antes era un tema complicado que el titular de un pliego [el jefe de una institución pública principal] tuviera en la mente lo digital como un acelerador o catalizador del logro de sus objetivos. Siempre era «el sistema de información». Entonces, erradicamos los sistemas de información para empezar a hablar de plataformas digitales, porque el sistema es el fierro, pero la plataforma involucra a la persona que lidera y a los ciudadanos. Y eso tiene un nombre: eso es cambio cultural. El cambio cultural de la alta dirección de dejar de ver lo digital como soporte, y del funcionario (y el ciudadano) de mirar la tecnología como un gran habilitador de cosas.

El segundo reto, definitivamente es la articulación. El estado es como una gran empresa, cuya área de finanzas es el Ministerio de Economía y Finanzas, cuya área de responsabilidad social es el Ministerio de Inclusión Social, cuyo gran directorio es el Consejo de Ministros, el Consejo de Estado, y cuyos problemas políticos afectan a 32 millones de personas. Cualquier cosa que hagas en el estado –y eso es lo rico de trabajar en el estado, el propósito, lo que te atrae de trabajar en el estado– impacta en la vida de las personas, así trabajes en cualquier ministerio.

¿Cómo se hace para perfilar el plan para la transformación digital de todo un país, cuando para una empresa resulta complicado e incluso hay casos de fracaso?

Marushka Chocobar: Para que cualquier plan, plataforma o servicio que quieras hacer, ya sea en el sector público o privado (pero mucho más en el sector público), funcione o tenga sentido, y sea utilizado –desde lanzar una aplicación, hasta diseñar una política– absolutamente todo tiene que ser consultado con la ciudadanía. Nosotros hemos comenzado así. Para [elaborar] el reglamento de la ley de gobierno digital fueron muchísimos talleres a nivel nacional, con expertos y no expertos en tecnología, para poder construir un reglamento que fuera accionable. Porque yo, desde Lima, puedo decir «hágase» y todos van a tener que hacer, pero la realidad de la municipalidad [gobiernos locales] es que no tiene conectividad, que el alcalde tiene dos personas, etcétera. Entonces, hay que abrir las estrategias para recibir retroalimentación. Eso era difícil en cuestiones de logística antes de la pandemia –tenías que tomar un avión, mandar a un montón de gente, y era todo un problema la rendición de cuentas– pero ahora mandas una invitación de Zoom y tienes tres mil personas conectadas. Es maravilloso.

Pero, segundo, ya esa es una parte de los seres humanos: no nos gusta que nos den feedback negativo. Por eso, cuando lanzamos un servicio digital en [la plataforma] gob.pe, siempre le ponemos una retroalimentación inmediata: o sea, un «me gusta» o «no me gusta», porque es el mismo lenguaje de la ciudadanía. Todos los «me gusta», los likes, indican que le sirvió la información al ciudadano. Los no likes van a un sistemita rápido que permite que alguien se haga responsable; la sumatoria de esos no likes se tipifican y resuelven algo, desde que la letra es muy chica, hasta que no les genera valor el contenido.

Entonces: abres, consultas, incorporas (y que la gente se dé cuenta que has incorporado sus recomendaciones). Eso es para empezar. Luego, mantienes absolutamente informada a la ciudadanía sobre lo que vas a hacer. Para eso, gob.pe es una maravilla, porque ponemos allí absolutamente todo.

La política de TD ha sido diseñada con más de 15 mil personas de Lima, de provincias, con gente experta, con gente no experta; hemos hablado con comunidades nativas amazónicas, con personas víctimas de la violencia del terrorismo; personas que no saben de tecnología, pero que saben que la tecnología los puede ayudar. Así, cuando ya lanzas la política, no es una sorpresa para nadie: todos tuvimos que ver con eso. Entonces no importa quién dirija la secretaria de gobierno de TD, porque la ciudadanía ya tiene un pedacito de hoja de ese gran documento. Esa capilaridad, y la exigencia de la ciudadanía, es la única manera.

¿Cómo se consigue el presupuesto para todo esto?

Marushka Chocobar: La secretaría tiene poco presupuesto desde la misma Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, hay dos cosas que son interesantes e importantes. Primero, dentro de la ley de gobierno digital [se estipula que] la secretaría emite opinión técnica previa en cualquier proyecto de tecnología que se implemente en el estado. Por lo tanto, si nosotros tenemos un millón de dólares de presupuesto, eso se vuelve, no sé, 200 millones cuando tenemos que emitir opinión sobre todo lo que desplieguen otras entidades públicas (porque se ejerce rectoría). Entonces ya tienes una forma inteligente de utilizar los recursos públicos. Segundo, existen cerca de 600 millones de dólares de financiamiento en proyectos de gobierno y transformación digital financiados por el BID, que es endeudamiento.

Como emitimos la opinión técnica previa, esto permite que nuestro presupuesto no sea solo el de la secretaría, sino el de todo el estado. A esto le añades laboratorio de gobierno y transformación digital, que recibe una serie de aportes de entidades públicas: no de dinero, sino de gente, de tecnología, en fin. Además, se suma el hecho de que trabajamos con los gremios; por ejemplo, con ASBANC (Asociación de Bancos del Perú) vemos el impulso del interés digital a nivel de todos los mercados, con presupuesto de ASBANC. Eso nos permite ir abriendo camino.