Lo que nos depara el 2021 en ciberseguridad empresarial

El 2021 se vislumbra con mucha actividad en el sector de la ciberseguridad. Aparecerán nuevas técnicas de ataque y se consolidarán tendencias vistas en años anteriores. Conversamos con un grupo de expertos de la industria para conocer sus proyecciones en las principales áreas de la seguridad informática, quienes además nos entregaron consejos para un nuevo año con empresas y trabajadores más protegidos.

Teletrabajo

Los expertos señalan que la principal tendencia para el 2021 será el aumento de los ataques cibernéticos contra las empresas, siendo los propios colaboradores el vector de ataque más utilizado.

Claudio Ordoñez, Accenture Chile. Claudio Ordoñez, Accenture Chile.

«Ya en 2020 vimos cómo, en el inicio de la pandemia, aumentaron en 600 % los ataques de phishing. Los ciberatacantes se aprovechan de la susceptibilidad de los nuevos trabajadores remotos ofreciendo señuelos y trampas que imitan fuentes creíbles. Los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) deben aprovechar más las diversas fuentes de inteligencia de las amenazas (Threat Intelligence), tácticas, operativas y estratégicas para identificar las tendencias y tecnologías que amenazan la continuidad del negocio. En estos tiempos difíciles, los líderes de seguridad tienen la oportunidad de replantear su estrategia y las tecnologías desde cero», sostiene Claudio Ordóñez, líder de ciberseguridad de Accenture Chile.

«No existe una solución rápida para los problemas que presenta la pandemia», dice el ejecutivo. Él señala que, incluso a medida que la sociedad y las empresas gestionen los aspectos humanitarios y de salud, «las organizaciones deben lidiar con las consecuencias económicas y operativas que están creando desafíos financieros y presupuestarios para las operaciones de seguridad informática de las empresas a mediano y largo plazo. La pandemia ha abierto la puerta a amenazas oportunistas, creando oportunidades para la ingeniería social como, por ejemplo, nuevas campañas de phishing».

En la misma línea, Dmitry Bestuzhev, director del equipo de investigación y análisis para América Latina en Kaspersky, señala que, para este 2021, los actores de amenazas aprovecharán la tendencia del teletrabajo para centrar sus ataques en obtener información privada. Por ejemplo, robar datos personales de pacientes (personally identifiable information o PII) y, junto con ello, comprometer objetivos de empresas y otras entidades.

Dmitry Bestuzhev, Kaspersky. Dmitry Bestuzhev, Kaspersky.

«Asimismo, los ataques basados en la web, phishing relacionados con engaños sobre la pandemia y avances de la vacuna serán más frecuentes y dañinos. Más riesgoso se vuelve este escenario si los colaboradores no pueden reconocer estas amenazas pues, según nuestros estudios, el 38 % de los latinoamericanos no saben distinguir un e-mail verdadero de uno falso. También vemos un aumento en los ataques de dispositivos en red, en particular, a las puertas de acceso remoto utilizadas por las personas en teletrabajo, y un incremento en el robo de credenciales para acceder a las redes privadas virtuales (VPN)», dice Bestuzhev.