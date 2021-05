Las plataformas sin servidor limitan las opciones de lenguajes de programación

En el desarrollo de software, el cielo es a menudo el límite cuando se trata de pilas de tecnología para un nuevo proyecto. Sin las restricciones de código de aplicación preexistente, los desarrolladores generalmente pueden elegir los lenguajes, marcos, infraestructura y herramientas para resolver mejor el problema en cuestión. Pero con las plataformas sin servidor, este no es siempre el caso.

Para ser rápidos y eficientes, la mayoría de los proveedores sin servidor limitan su número de tiempos de ejecución de programación admitidos a solo las tecnologías más rentables o compatibles. Esto les permite centrarse en las mejoras de sus plataformas sin servidor, sin la complejidad añadida que conlleva la compatibilidad con varios idiomas. Pero también limita las opciones para los desarrolladores cuando intentan pasar a un entorno sin servidor y significa que la elección del idioma puede dictar el proveedor sin servidor que elijan.

Algunas plataformas y servicios sin servidor, como OpenWhisk de IBM, ofrecen soporte no estándar para lenguajes arbitrarios a través de contenedores Docker , mientras que otras, como AWS Lambda, requieren una implementación menos tradicional para utilizar un tiempo de ejecución de lenguaje no compatible. Pero la complejidad de administrar un entorno de ejecución personalizado contrarresta los beneficios.

Ser bilingue

En muchos casos, es posible que los desarrolladores no puedan elegir un tiempo de ejecución sin servidor con el que estén familiarizados. Los lenguajes tradicionales, como C y C++, están subrepresentados en el dominio de la informática sin servidor, mientras que otros lenguajes populares, como PHP y Ruby, tienen un soporte relativamente limitado. En este caso, es importante considerar no solo la facilidad de mantenimiento y aprendizaje de los idiomas disponibles, sino también la comerciabilidad de cada uno. Siempre tenga en cuenta el crecimiento, ya que la elección incorrecta podría dificultar la contratación y la capacitación a largo plazo.