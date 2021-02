Las amenazas que acechan a las nuevas tecnologías

Inteligencia artificial, pagos sin contacto, internet de las cosas y 5G son conceptos que cada vez se utilizan más dentro del ámbito empresarial. Son las nuevas tecnologías que están marcando presencia en los negocios y que, además de brindar muchos beneficios en gestión y productividad, esconden algunos riesgos que es necesario conocer.

Por ello, conversamos con un selecto grupo de expertos de la industria para conocer su visión y consejos para cada área.

«Para evitar problemas, toda la cadena de suministro debe adoptar buenas prácticas de seguridad. Aquellos que desarrollan tecnologías de IoT deben reevaluar el diseño de sus programas y asegurarse de que posibles vulnerabilidades sean identificadas y corregidas en la etapa de desarrollo. Luego, debe mantener un proceso rápido para corregir futuras vulnerabilidades, algo que es extremadamente común con Microsoft y Windows. En la etapa de instalación de la aplicación IoT , la empresa debe prestar especial atención a la configuración de la red. Nuestra recomendación es que estos dispositivos no estén en la misma red de conexión que las computadoras corporativas. Es decir, es necesario crear una red dedicada para conectarlos. Además, es necesario seguir monitoreando esta red y analizar si no hay acciones sospechosas sucediendo en ella. Esto indicará una posible violación y permitiría la respuesta inmediata del equipo de seguridad, preferiblemente antes de que ocurra algo más grave, como en el caso del casino», destaca Roberto Martínez, analista senior de seguridad de Kaspersky en Latinoamérica.

Blockchain

El desafío del uso del blockchain se centra en la exigencia del desarrollo complejo de esta cadena, producida por el aumento de demanda. Esto hace que el margen de error humano aumente a la hora de implementar un sistema seguro, y es donde las fallas de seguridad entran en juego. Como ejemplo está el caso de Zcash, una criptomoneda que utiliza un proceso matemático complejo para permitir a los usuarios realizar transacciones en privado, y que reveló públicamente que tuvieron que reparar una falla criptográfica en el protocolo que, de haber sido explotada por un atacante, podría haber permitido crear ilimitadas monedas falsas.

López, de ESET Latinoamérica, señala que en estos últimos años se registraron varios casos de ataques, de distinta naturaleza, que utilizaron malware con el fin de obtener criptomonedas mediante la minería ilegal, más conocida como criptominería, donde el atacante saca provecho de los recursos de un sistema, propio o de una víctima, para obtener criptomonedas.

«La tecnología blockchain también se utiliza para los contratos inteligentes. Un contrato inteligente es un programa informático que corre en una red blockchain y que puede ser utilizado para el intercambio de monedas, propiedades o cualquier cosa de valor. Un fondo de estas características bajo el nombre de The Dao, por ejemplo, fue víctima de un ataque informático en el que los cibercriminales robaron más de 60 millones de dólares en criptomonedas al explotar un fallo en un contrato inteligente que administraba esta organización. Este ataque dejó en evidencia que un error en un contrato inteligente activo puede tener consecuencias críticas, ya que al apoyarse en la blockchain no puede repararse con una simple actualización de seguridad, ya que, como todo contrato, no se puede reescribir. En conclusión, la tecnología blockchain continúa siendo una gran herramienta para garantizar la seguridad, aunque su desarrollo apresurado ha dejado entrever fallas de seguridad varias, y no escapa de la debilidad del factor humano», detalla la experta.

Por su parte, Montenegro, de Cisco Chile, comenta que esta tecnología, si bien no nació pensada con controles de acceso a la información, implementa una serie de mecanismos que ayudan a resguardar los datos que circulan, se almacenan y se comparten en la cadena de bloques. Los datos viajan cifrados y existen mecanismos robustos de cifrado (llave pública, llave privada) para resguardar la confidencialidad de los datos.

«Por otro lado, mantienen también una distribución de las cadenas de bloques, lo que permite funcionar en caso de indisponibilidad de alguna o varias de ellas. Esto último es una disminución del riesgo para los ataques de DDoS. Tal vez donde hay que colocar mayor cuidado es en las fuentes de información, para que no se ingresen datos no confiables. Por lo anterior, los procesos de validación de las fuentes de datos son fundamentales. No obstante, si bien parece una tecnología mucho más robusta que las bases de datos tradicionales, hay que implementar mecanismos externos para disminuir los riesgos de incidentes, tales como la autenticación robusta (Ej: multifactor de autenticación o MFA), resguardo de confianza, almacenamientos de llaves privadas, entre otros», concluye.