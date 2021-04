La tecnología de seguridad física puede ayudar a enfrentar las crisis

Antes de que existiera la seguridad informática para proteger a una empresa, existió primero la seguridad física. Esta rama sigue existiendo, y como todas las otras áreas, ha adoptado cada vez más soluciones tecnológicas dentro de su oferta. En entrevista con SearchDataCenter en Español vía correo electrónico, Gigi Agassini, CPP y gerente del área de Desarrollo de negocios en Genetec México, empresa proveedor de tecnología en soluciones de seguridad unificada, operaciones e inteligencia, explicó que las soluciones actuales de seguridad física –que incluyen videovigilancia, control de acceso, reconocimiento de placas y más– no solo se centran en la protección de los establecimientos, sino que además proporcionan información operativa para que las organizaciones puedan mejorar su negocio.

Agassini comentó que, en tiempos de pandemia, algunos hospitales y establecimientos de salud han podido aprovechar este tipo de soluciones para mejorar su atención a enfermos de COVID-19, exponiendo menos a su personal médico, porque les ayudaron a manejar la disponibilidad de sus equipos de protección, camas, el incremento de atención en emergencias, entre otros.

¿Cuáles han sido las principales necesidades de sus clientes durante la pandemia?

Gigi Agassini: Las necesidades son innumerables, en diferentes áreas. Por mencionar algunas: manejo y disponibilidad del equipo de protección, disponibilidad de camas, incremento de atención en emergencias, personal médico exhausto, entre un sinnúmero de situaciones que se enfrentan derivado de la pandemia. Hablando específicamente de equipos de protección, hay varios retos, ya que es escaso y el uso es en cada revisión a pacientes con COVID-19, lo que nos lleva a varios puntos a considerar: uso sin medida, poca disponibilidad, poco control, y aumento en el gasto por la compra continua. Entonces, ¿qué medida podríamos implementar para su control y optimizar su uso? Esta es una gran incógnita por la operación y el día a día. Pocos hospitales se detienen a pensar que existen maneras de optimizar el equipo de protección, de dar atención a los enfermos de COVID-19 ahorrando dinero a los hospitales (por la optimización en el uso del equipo de protección) porque con el uso de la tecnología podemos también exponer menos a nuestro personal médico.

¿Qué tanto están empleando los hospitales en México la tecnología de seguridad física para mejorar sus operaciones en el manejo de la crisis por la pandemia?

Gigi Agassini: Los hospitales en México han aumentado el uso de la seguridad electrónica con diferentes objetivos, como monitorear más áreas con la saturación de los hospitales; en algunos, la división de áreas de pacientes COVID y pacientes regulares requiere de mayor supervisión. Sin embargo, sigue existiendo un área de oportunidad para que, con la inversión en seguridad electrónica, podamos colaborar con la operación del hospital y que no solo se quede en el monitoreo pasivo.

Existen muchas maneras de hacer esta colaboración. Entre ellos, tener sistemas de control para el equipo de protección usando los sistemas de seguridad electrónica, como lo son el video y el control de accesos, y hacerlo más dinámico para generar reportes, manejar el inventario y que el hospital sepa lo que más se consume y debe comprar, por mencionar solo uno de los muchos beneficios que pueden tenerse.

¿Cuáles considera que son los principales desafíos para los hospitales en términos de una buena adopción de sistemas de seguridad física? ¿Considera que esto también puede ser parte de su transformación digital?

Gigi Agassini: Es tradicional que todos y cada uno de los sistemas de seguridad electrónica sean aislados y no se hablen entre sí, lo que establece un reto inmenso en los hospitales para una buena adopción de cada uno de los sistemas. Entonces, tenemos un sinfín de tecnologías que no se hablan entre ellas, pero existe la falsa creencia que, por precio, ahorraron en la compra, pero dejaron a un lado cosas muy relevantes como la continuidad del negocio, el entrenamiento, el mantenimiento y la ciberseguridad. Seguir adquiriendo sistemas propietarios o independientes es algo muy común en muchas industrias y los hospitales no son ajenos a esto.

Como desafíos podría mencionar:

Dejar de pensar en sistemas aislados y comenzar a pensar en una plataforma unificada;

Elegir sistemas abiertos que nos permitan mayor flexibilidad;

Elegir tecnologías que cumplan con lo «básico» de ciberseguridad: autenticación, autorización y encriptación;

Elegir tecnologías que les ayuden a resolver problemas de ayer, de hoy y del mañana, lo que significa que sean constantemente innovadoras y que permitan acompañar a cada hospital en sus retos diarios y en la gestión de riesgos, aportando siempre valores agregados y llevándolos al siguiente nivel en colaboración con otras áreas, reportes auditables y digitalización de procesos (por mencionar algunos);

La ciberseguridad, que es parte de la transformación digital en los hospitales. La «digitalización» trae consigo diferentes retos, y la seguridad electrónica es un componente muy importante que puede volverse un riesgo alto si no se toman las medidas adecuadas. Por este motivo, es relevante que las tecnologías que los hospitales elijan para solventar sus necesidades verifiquen las certificaciones que tienen relacionadas con ciberseguridad y protocolos de comunicación encriptados, y que cumplan con regulaciones legales para la protección de datos personales y de las personas.

¿Cuáles son los principales avances que la industria de la seguridad física tiene en materia de tecnología en los últimos cinco años? ¿Están incorporando analítica e inteligencia artificial en sus soluciones?

Gigi Agassini: En la industria de seguridad física, dentro del mundo IoT en acelerado crecimiento, llegaremos a 25 mil millones de dispositivos conectados en 2021 según datos de Gartner, pero desafortunadamente el 95 % de las transacciones de esos dispositivos no son encriptadas. Además, el sistema pasó de un control básico de cámaras y puertas a incluir sofisticados sistemas de voz, sistema de radar, seguimiento de equipos, sensores de ocupación, y la lista continúa.

Esto lleva a la siguiente parte de la pregunta, sobre «analítica e inteligencia artificial». Con todos estos sensores que capturan datos, los sistemas deben poder ayudar a filtrar, categorizar y priorizar eventos para ayudar a los operadores a eliminar el desorden. La analítica es una de las herramientas que puede ayudar con esto.

Cuando se trata de «inteligencia artificial», preferimos utilizar el término «automatización inteligente». Los sistemas deben poder ayudar a los operadores no solo a recopilar información e identificar lo que importa, sino también a cómo responder. Y, cuando sea posible, ofrecer todas las respuestas que pueda hacer el sistema. Hay muchas cosas para las que un operador es indispensable, pero hay muchas cosas que los sistemas pueden manejar. Esta automatización se busca cada vez más para mejorar la eficiencia, generar ahorros y garantizar que las personas, los lugares y los activos estén mejor protegidos.

La ingesta de datos que obtenemos de cada uno de los sistemas, que nos lleva al «big data», trae consigo retos como analizar la información y colocarla de manera clara para el tomador de decisiones, lo que nos lleva a movernos de la improvisación a la prevención y más adelante a una predicción.

¿Qué soluciones de Genetec han tenido mayor demanda en este último año, y por qué?

Gigi Agassini: Nuestra solución de gestión de incidentes (Mission Control) ha tenido una demanda muy fuerte en este último año. La razón principal es la digitalización de procedimientos operativos. Sin embargo, Mission Control brinda más que eso, ya que, en el triángulo de la seguridad –donde debemos encontrar un balance entre el factor humano, los procesos/procedimientos (bajo el marco legal) y la tecnología– permite disminuir el riesgo del factor humano al ofrecer reportes auditables, medir la eficiencia de cada operador, la cantidad de incidentes por tipo e instalación, entre otros beneficios. Igualmente, responde a la necesidad que tienen las empresas de herramientas que complementan y facilitan el trabajo de investigadores y gente de operaciones, quienes tienen que manejar la misma carga de seguridad o más, con menos recursos, debido a los nuevos procedimientos que constantemente cambian y que la pandemia modificó, así como a los esfuerzos de digitalización. Beneficios adicionales son un mejor control de calidad, responder a alertamientos de manera eficiente y compliance.

Otra solución muy solicitada fue nuestra lectura de placas o LPR- AutoVu, que ha permitido soluciones de control de accesos «touchless», identificación y seguimiento oportuno de los vehículos entrantes, eficiencia en centros logísticos, etc. El sistema de lectura de placas AutoVu tiene diferentes usos y aplicaciones que han permitido, en una plataforma unificada, ser más eficientes en más puntos de cada instalación.

¿Cuáles son las verticales donde ha crecido más la demanda por las soluciones de Genetec en el último año?

Gigi Agassini: Las verticales que han crecido más en el último año son retail, banca, manufactura/industria, principalmente. Los retailers continúan su largo viaje de reinvención, en el que están permanentemente. Obtener una mejor percepción del cliente (de manera similar a como lo hacen en línea), administrar la ocupación, reducir los costos a largo plazo y garantizar la continuidad del negocio ha llevado a la aparición de oportunidades para ayudarles a brindar esa continuidad del negocio en tiempos inciertos, adoptando soluciones de nube entre otras. Los bancos están evaluando la renovación de sistemas, su unificación y federar sus diferentes localidades en un sitio central para lograr una eficiencia operacional que les permita obtener más beneficios de las inversiones en seguridad. Hemos visto al sistema bancario adoptar la tecnología en la nube y redoblar sus esfuerzos con respecto a la ciberseguridad y la protección de la privacidad. La manufactura está volteando a ver soluciones que les permitan la gestión de personal, visitas y contratistas, digitalización de procesos, unificación de sistemas y movilidad a través de soluciones que les permitan seguir operando y vislumbrando de forma remota lo que pasa en cada localidad. Así mismo, el registro de los vehículos que entran y salen, y poder moverse a un control de accesos con la placa como su credencial de ingreso.