La inteligencia artificial para las operaciones de TI da frutos con el tiempo

En la superficie, la inteligencia artificial para las operaciones de TI (AIOps) puede parecer la última palabra de moda de TI, pero para las empresas que han adoptado AIOps, los beneficios y desafíos de ese movimiento son bastante reales.

En general, AIOps, el uso de análisis de datos y aprendizaje automático para optimizar las tareas comunes de operaciones de TI, desde la respuesta a incidentes hasta el análisis de la causa raíz, se encuentra en sus inicios, pero hacia allá se dirigen las empresas.

"AIOps es la única forma en que podremos lograr otro tipo de ganancia en eficiencia en la administración y despliegue de cargas de trabajo y operaciones", dijo Carl Brooks, analista de 451 Research.

De hecho, para algunas empresas, AIOps se siente como el siguiente paso lógico después de adoptar DevOps y otras prácticas de TI que enfatizan en gran medida la automatización.

"Para nosotros, AIOps es una especie de continuación de nuestra transformación hacia DevOps ágil y entrega continua; todas esas cosas lo habilitaron para permitirnos tener una infraestructura automatizada", dijo David Wilson, director senior de infraestructura y arquitectura en Paychex, un proveedor de software de recursos humanos con sede en Rochester, NY

Trabajo de detective

Otro uso común de AIOps es la correlación de eventos automatizada y el análisis de la causa raíz, que el equipo de ingeniería de Barracuda Networks, una empresa de seguridad de red con sede en Campbell, California, aprovechó cuando modernizó las implementaciones.

Barracuda migró a AWS y adoptó microservicios y contenedores. Con esta agilidad recién descubierta y la capacidad de modificar la infraestructura sobre la marcha, el equipo de TI supervisa un entorno mucho más dinámico con un conjunto complejo de dependencias.

"Es un poco más ruidoso desde una perspectiva de monitoreo", dijo Lior Gavish, vicepresidente senior de ingeniería de los servicios de protección de correo electrónico de Barracuda. "Es posible que reciba siete alertas diferentes sobre lo mismo, porque es una reacción en cadena".

Para aliviar la fatiga de las alertas y localizar más rápidamente las causas raíz, Barracuda adoptó la herramienta AIOps de SignifAI para correlacionar eventos y automatizar el análisis de la causa raíz para generar menos alertas priorizadas. SignifAI fue adquirida por New Relic en 2019.

La herramienta también ha simplificado la forma en que el equipo de Barracuda configura un entorno de monitoreo de TI, dijo Gavish. Puede integrarse con más de 60 otros sistemas de monitoreo, de código abierto y comerciales, sin integración manual y configuración de alertas por parte del equipo de TI.

"SignifAI esencialmente se conecta a todos estos sistemas y extrae los datos de manera proactiva", dijo Gavish. "No tenemos que configurar cuadros de mando para cada métrica en particular y cada fuente de información en particular. Realiza un seguimiento automático de todo lo que agregamos a nuestra infraestructura".

La capacidad de dar sentido más rápidamente a los datos de monitoreo y correlacionar los eventos fue un factor clave para que Experian, una empresa de informes crediticios, adoptara herramientas habilitadas para inteligencia artificial para las operaciones de TI. La compañía utiliza Dynatrace para monitorear su infraestructura de nube híbrida, detectar dependencias y señalar la base de los problemas. Los datos de monitoreo de Dynatrace ingresan a ServiceNow, donde se elevan a un nivel de incidente para que un operador actúe.

"Saca a la gente del mundo de intentar realmente buscar dónde está el problema y averiguar quién es el culpable para conocer al culpable, entender los datos y poder actuar de inmediato", dijo Jonathan Hayes, vicepresidente de excelencia en el servicio de TI global en Experian, con sede en Costa Mesa, California.