La fiebre por la nube provocada por la pandemia causa problemas de optimización de costos

A medida que la pandemia de COVID-19 y los factores económicos impulsan más cargas de trabajo hacia la nube, las empresas que no adoptan prácticas sólidas de optimización de costos lo hacen por su cuenta y riesgo.

«Creo que estamos en una tormenta perfecta de factores que van a exacerbar la complejidad y hacer que la optimización de costos en la nube sea más importante que nunca», dijo Owen Rogers, analista de 451 Research, parte de S&P Global Market Intelligence.

La pandemia obligó a las empresas a priorizar las implantaciones en detrimento de las preocupaciones de optimización y gestión, escribieron Rogers y su colega Jean Atelsek, analista de 451 Research, en un informe reciente. Sin embargo, las fuertes caídas en los costos de computación gracias a la mejora de los procesadores no beneficiarán a muchas empresas, ya que su uso aumentó.

«Se trata de un círculo vicioso», escribió. «El despliegue de más recursos y servicios conduce a un aumento de la complejidad y de los costos. Cuanto más tiempo se tarda en optimizar esta complejidad para aportar valor al negocio, más complejo se vuelve el parque informático».

Dicho esto, muchas empresas están haciendo de la optimización de los costos de la nube una prioridad en 2021 y más allá.

Change Healthcare, una compañía de TI de salud de 3.300 millones de dólares en Nashville, Tennessee, ha desarrollado una práctica integral de FinOps en los últimos años, dijo Tatum Tummins, gerente de efectividad de I+D, durante el evento virtual CloudLive 2021 de VMware.

Anteriormente, Change Healthcare dependía de sus equipos de operaciones e ingeniería para gestionar todas las facetas de la nube, incluido el gasto, añadió. Alrededor del 70 % de los costos de la nube no tenían un propietario claro dentro de la empresa, y la mayoría de las cuentas eran compartidas por equipos de producto dispares.

Change Healthcare, al igual que otras empresas que se presentaron en la conferencia, utiliza el software CloudHealth de VMware para rastrear y optimizar los costos de la nube mediante el etiquetado de los recursos utilizados en AWS y otras nubes. El software puede utilizarse para cargar y mostrar el gasto en la nube a varios equipos y departamentos, optimizar el gasto con modelos y recomendaciones, y añadir una capa de gobernanza para proporcionar alertas de anomalías de gasto o posibles excesos de presupuesto.

Es fundamental dar acceso a herramientas como CloudHealth a una amplia franja de empleados, desde los equipos de aplicaciones y operaciones hasta el departamento de finanzas y los líderes de la línea de negocio, dijo Tummins.

«Ahora ha permitido que todas las partes interesadas participen en el debate sobre los costos relacionados con la nube», dijo. «No puedo decirles la frecuencia con la que esto se pasa por alto. Nos encontramos con situaciones en las que la gente no sabía que podía utilizar CloudHealth o cómo obtener acceso».

Para conseguir su adopción, herramientas como CloudHealth necesitan un «embajador» dentro de la empresa que pueda evangelizar sus beneficios y proporcionar una formación básica, dijo Tummins.

«Habrá equipos que adopten la herramienta de inmediato, pero también habrá equipos que no vean el valor de inmediato», dijo.

También es importante entender el entorno y las necesidades de cada equipo de producto. «Para algunos equipos que no tienen muchas mejoras o desarrollos nuevos, pueden tener cargas de trabajo 24/7 que no cambian», dijo. «Una talla no sirve para todos los equipos. Hay que tener un contexto antes de poder tomar decisiones sobre cómo ahorrar dinero para la empresa».

FinOps se encuentra con SRE El proveedor de software de inteligencia empresarial SaaS Domo, Inc. ha trabajado para alinear sus equipos de ingeniería de fiabilidad del sitio (SRE) con una iniciativa de FinOps, dijo Riley Jenkins, arquitecto senior de SRE/FinOps, en otra presentación de CloudLive. «Cuando se hace SRE, mucho se reduce a hacer [la aplicación] más rápida», dijo Jenkins. Eso puede hacer que las cuestiones de costo de la infraestructura tengan una prioridad menor. Pero Domo ha descubierto que un enfoque holístico da sus frutos. El equipo de SRE de Domo tenía una fuerte relación con otras partes de la empresa, lo que ayudó al paso a FinOps. «Ya teníamos mucha confianza de nuestros equipos de ingeniería, así que cuando empezamos a decir que se podía ahorrar mucho dinero haciendo XYZ, nos escucharon», dijo Jenkins. Un gran esfuerzo se centró en el desarrollo de un sistema de etiquetado e identificación de costos. «Esa es la mayor cantidad de trabajo, entender el contexto empresarial, y no solo el de la ingeniería", dijo. «Hay que implementar una política de etiquetado que funcione para ambos mundos». Más allá de eso, Domo se mantiene al tanto de los servicios de AWS nuevos o diferentes que podrían traer una mejor recompensa. Por ejemplo, la compañía construyó una herramienta que le permitió utilizar las Instancias Spot de AWS de manera efectiva en la producción, lo que puede ser una propuesta complicada. Las instancias puntuales utilizan la capacidad ociosa de los servidores de AWS y pueden costar hasta un 90 % menos que las instancias bajo demanda. Los clientes pujan por el precio que están dispuestos a pagar, pero las instancias se apagan, o se «desalojan», una vez que el precio de mercado sube por encima del costo elegido por el cliente. Esto puede provocar interrupciones o ralentizaciones en el rendimiento de una aplicación. En septiembre, el mercado de AWS Spot Instance comenzó a cambiar en una dirección que no le gustaba a Domo, con costos y desalojos en aumento. «Empezamos a ver tiempos difíciles». Domo investigó el uso de las instancias de AWS basadas en los procesadores Graviton 2 de fabricación propia del proveedor de la nube. Su análisis mostró que Graviton podía ser más barato o igual que las instancias Spot cuando se compraban con base en una reserva. Domo tomó un sistema que funcionaba casi por completo con Instancias Spot, lo trasladó a un grupo de grandes instancias Graviton y encontró mejoras en el rendimiento, la escalabilidad y el costo, según Jenkins.