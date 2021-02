La dark web en 2021: ¿deberían preocuparse las empresas?

Cuando la web oscura (dark web) entró en la conciencia pública a principios de la década de 2010, fue ampliamente tratada como el punto siniestro más vulnerable de internet. En la dark web, todo vale, ya sea la venta ilegal de drogas, foros de piratas informáticos o cosas mucho, mucho más oscuras.

Desde una perspectiva empresarial y de seguridad, también hubo preocupaciones. La web oscura ha sido conocida como un lugar donde la información robada de violaciones de datos se empaqueta y se vende a cualquier persona con un poco de criptomonedas. El malware, incluido el ransomware, también estaba a la venta, al igual que la información financiera y la información de identificación personal (PII).

Pero los expertos dicen que la web oscura en los últimos años ha cambiado de manera significativa. ¿Qué tan frecuentes son las amenazas a la seguridad en este rincón oculto de internet? ¿Y qué tan preocupadas deberían estar las organizaciones con esas amenazas? Nuestra publicación hermana SearchSecurity habló con varios expertos en seguridad e investigadores de la web oscura, y también examinó varios mercados de la web oscura, para determinar qué se puede (y qué no) encontrar allí, cuáles son los riesgos de seguridad para las empresas y si las empresas deberían considerar invertir en recursos como el monitoreo de la web oscura.

Hay varias utilidades para los servicios de cebolla. Si bien la web oscura es conocida por los mercados negros, los servicios de sicarios falsos y el contenido de abuso, también hay una presencia significativa para aquellos que necesitan privacidad en internet por otras razones, incluido el activismo social y la comunicación dentro de los regímenes represivos; periodistas (incluidos los que trabajan en condiciones represivas) que necesitan comunicarse de forma segura con las fuentes; y defensores de la privacidad. También hay versiones .onion de Facebook, The New York Times, BBC y muchos otros.

"La idea de que bitcoin es anónimo no es cierta y nunca lo ha sido. Absolutamente todas las transacciones que han existido pueden ser vistas en la cadena de bloques por cualquiera en cualquier momento. Lo que pasa es que no sabías quién estaba a cada lado de esas transacciones, y solía ser el caso que enviar bitcoins a través de un par de direcciones diferentes generaría suficiente confusión como para que nadie pudiera rastrearlo", dijo Ormsby. "Pero ahora, [la policía tiene] una tecnología de rastreo tan buena que pueden rastrear bitcoins a través de muchas direcciones diferentes. Mucha gente está siendo derribada ahora incluso después de muchos, muchos años, debido a ese mejor rastreo de bitcoins".

"Realmente, las únicas cosas que son viables para realizar transacciones en la web oscura son las que se pueden transferir fácilmente y tienen clientes habituales, por lo que los productos y bienes digitales se pueden enviar al correo como si fuesen pequeñas cantidades de medicamentos", dijo Ormsby. "Todo lo que no sea fácilmente transferible no tiene un gran mercado. Hay mercados de armas, pero son muy, muy pequeños y muy pocas transacciones se realizan con éxito en los mercados de armas".

En cuanto a la información robada, White House Market presentó muchos inicios de sesión de cuentas, desde servicios como Netflix y Disney+ hasta cuentas financieras, así como "fullz", que se refiere a paquetes completos de PII de un individuo. SearchSecurity no pudo verificar la autenticidad de ningún listado de datos robados o malware. No está claro cuántos de estos listados son legítimos, ya que las estafas y los listados fraudulentos no son poco frecuentes en muchos mercados de la web oscura.

"En los últimos años, hemos visto un cambio en las discusiones de la web oscura que se alejan de cosas como DDoS, kits de explotación, malware de Android, malware en general y discusiones sobre fraude, tarjetas y temas similares. Eso no quiere decir que hayan desaparecido por completo –los temas todavía están ahí, pero el enfoque se ha desplazado más hacia temas relacionados con el ransomware, incluidas las infracciones, las criptomonedas y la extorsión. Por lo tanto, aunque los actores de amenazas pueden no anunciar los principales tipos de malware en la web oscura de manera muy abierta, hay mucho enfoque en las brechas y el acceso que facilitan los ataques de ransomware", dijo.

"SolarLeaks está promocionando un montón de código fuente a la venta que salió del hack de SolarWinds. Ahí hay código de Microsoft y algunas herramientas FireEye. No sé la validez de este material, pero hay una dirección web clara y una dirección de cebolla que ofrecen exactamente lo mismo", dijo. "No sé si la web oscura ofrece un riesgo adicional para las empresas".

"Una vez estaba en un foro y vi algo sobre una clave de activación de Sophos; todo era falso. Estaba junto con McAfee y Symantec y Kaspersky y algunos de los otros. Era una clave de activación para nuestro producto de punto final; lo investigué y era una estafa. Ese es el tipo de cosas a las que las empresas deben prestar atención", dijo. "La web oscura no es un lugar único para ese tipo de cosas. Se pueden ver esas cosas en la web clara. El software crackeado está en la web clara. Los keygen también están disponibles en la web clara. ¿Representa eso un peligro para las empresas? No lo creo", dijo Shier.

Servicios de monitoreo de la web oscura

Si bien el monitoreo de la web oscura es un término amplio que cubre diferentes servicios en diferentes compañías, generalmente se puede definir como un servicio que monitorea la web oscura en busca de señales de datos robados, ya sea información personal robada para el robo de identidad o credenciales de administrador para redes corporativas.

Algunos proveedores se especializan en servicios centrados en la empresa. Por ejemplo, Recorded Future ofrece monitoreo de la web oscura como uno de sus servicios de inteligencia de amenazas; la oferta combina la inteligencia recopilada por investigadores humanos dentro del Grupo Insikt de Recorded Future con tecnología automatizada para escanear todo, desde credenciales privilegiadas y código de software propietario hasta simples menciones de una marca corporativa.

Aamir Lakhani, estratega de seguridad global e investigador de Fortinet, dijo que la automatización es clave para monitorear la web oscura, pero también advirtió contra confiar únicamente en dicha tecnología sin investigadores y analistas humanos.

"Hay muchos sitios web oscuros y profundos. La mayoría de los datos no representan un desafío para buscar cuando una organización tiene la experiencia, pero puede llevar mucho tiempo. Las empresas necesitan desarrollar técnicas que protejan a la organización de ataques cibernéticos, no atraigan la atención de los actores de amenazas y no suponga ninguna responsabilidad para usted o su organización. Muchos sitios de darknet se cierran, cambian de dirección o cambian los requisitos sobre cómo acceder a los sitios. La automatización es vital para recopilar información en índices de búsqueda. Sin embargo, no es tan infalible como puede parecer".

Hay otros proveedores que ofrecen servicios de monitoreo de la web oscura que atienden a los consumidores. David Putnam, director de productos de protección de identidad de NortonLifeLock, dijo que, en comparación con los servicios gratuitos como Have I Been Pwned?, el servicio de monitoreo de la web oscura de LifeLock (que se ofrece para uso individual, así como para empresas como un beneficio para los empleados), permite que el usuario "lo configure y lo olvide". El servicio verifica no solo el correo electrónico de una persona, sino también 120 tipos de información, incluidos títulos universitarios y datos de atención médica personal, y alerta a los usuarios cuando se encuentra dicha información.

"No solo les decimos que algo ha sucedido como lo hace Have I Been Pwned? para la web oscura o Credit Karma para el crédito. Cuando se encuentra algo, y ahora se encuentra por millones, estamos allí para ayudarlos. Esa es nuestra gran obra en esto. Hacemos todo el trabajo, y si algo realmente sucede y están preocupados, pueden llamarnos y les ayudaremos a superarlo", dijo.

Incluso cuando la web oscura ha cambiado en los últimos años, varios proveedores de seguridad han introducido nuevos productos de monitoreo que están vinculados para satisfacer la demanda de los usuarios empresariales y los consumidores por igual.

En octubre, CrowdStrike anunció Falcon X Recon, un nuevo módulo en su oferta de inteligencia de amenazas que proporciona "conocimiento de la situación" al ir "más allá de la web oscura para incluir foros con acceso restringido en la web profunda, filtros de datos, repositorios de código fuente, copias de sitios, tiendas de greyware móvil, almacenamiento en la nube no seguro, publicaciones en redes sociales públicas y aplicaciones de mensajería", según su comunicado de prensa.

El vicepresidente senior de inteligencia de CrowdStrike, Adam Meyers, dijo que Falcon X Recon no se llama producto de monitoreo de la web oscura porque, uno, el servicio monitorea más que la web oscura, y dos, "web oscura" es un término de marketing.

“'Dark web' es un término de marketing. La gente dice cosas como 'estamos viendo la dark web'. Esto va más allá de la web oscura, también busca diferentes sitios de tipos de servicios ocultos que no son de Tor", dijo Meyers. "No queremos limitarlo diciendo web oscura, porque permite una conciencia situacional más completa de las amenazas que existen".

Katie Petrillo, gerente senior de marketing de productos LastPass en LogMeIn, dijo que el servicio de monitoreo de la web oscura de su compañía, presentado en agosto pasado, se proporciona como parte de su oferta general de administración de contraseñas para los clientes de LastPass que pagan, incluidos los usuarios finales de LastPass Enterprise. Petrillo también explicó que la ventaja del servicio es que es una función "siempre activa" que no necesita ser revisada activamente.

"La función de supervisión de la web oscura de LastPass evalúa todas sus direcciones de correo electrónico almacenadas en su bóveda y emite alertas de inmediato, a través de una notificación por correo electrónico y dentro del panel de seguridad de LastPass, si alguna de sus direcciones de correo electrónico se ha encontrado en la base de datos de credenciales violadas. Si tiene direcciones de correo electrónico comprometidas, se le guiará a través de los pasos para cambiar su contraseña para el sitio asociado con la infracción. También puede administrar las direcciones de correo electrónico que desea excluir de la supervisión. LastPass hace que todo el proceso sea fácil e intuitivo para usted, no se necesitan pasos adicionales", dijo.