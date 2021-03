La cronología de los ataques de Microsoft Exchange Server plantea preguntas

El cronograma de divulgación de las vulnerabilidades de Microsoft Exchange Server está suscitando preguntas sobre posibles fugas o brechas que permitieron a los actores de amenazas explotar las fallas mucho antes de que Microsoft las revelara oficialmente.

El 2 de marzo, el gigante tecnológico reveló que un grupo de amenazas de un estado-nación chino conocido como Hafnium había explotado cuatro vulnerabilidades de día cero para atacar versiones locales de su software de correo electrónico Exchange Server. Microsoft lanzó parches para los cuatro días cero, pero advirtió que los actores de amenazas pueden haber violado organizaciones antes de las actualizaciones de seguridad y haber mantenido su presencia dentro de sus servidores a través de shells web maliciosos que actúan como puertas traseras.

Al día siguiente, la Agencia de Seguridad e Infraestructura de Ciberseguridad (CISA) emitió una directiva de emergencia instando a las empresas a parchar porque la explotación «representa un riesgo inaceptable para las agencias del Poder Ejecutivo Civil Federal», varios medios informativos informaron que los ataques habían impactado hasta 30.000 organizaciones estadounidenses, y Microsoft descubrió que varios actores, no solo un grupo como se pensaba inicialmente, se estaban aprovechando de los sistemas sin parches para atacar los servidores de Exchange.

Si bien las vulnerabilidades se han parchado y Microsoft ha lanzado herramientas de detección de amenazas para ayudar a mitigar la amenaza, han surgido preguntas en torno a la divulgación de las vulnerabilidades.

A medida que surgen informes de que la explotación de las fallas comenzó mucho antes de la divulgación pública, esas preguntas incluyen la posibilidad de una filtración de datos confidenciales que llevaron a una ola de ataques.

Muchas preguntas, pocas respuestas

SearchSecurity preguntó a varios proveedores de seguridad sobre la explotación de las fallas antes de la divulgación. Una cosa en la que aparentemente estuvieron de acuerdo: simplemente no saben por qué comenzaron los ataques cuando lo hicieron, pero parece ser más que un momento coincidente.

«No sabemos cuándo/por qué los actores comenzaron los ataques», dijo Hsu, y agregó que la compañía no está segura de cuándo se usó su PoC. «Sin embargo, Devcore descubrió que es muy probable que se hayan utilizado varias vulnerabilidades de día cero a principios de enero de 2021».

De manera similar, Volexity no tenía respuestas sobre por qué comenzaron los ataques a principios de enero luego del descubrimiento de ProxyLogon, o por qué la actividad de amenazas aumentó cuando Microsoft se preparó para revelar y corregir las fallas. «No tenemos ninguna evidencia directa que explique por qué la explotación se aceleró a fines de febrero», dijo Meltzer.

Según Faou, ESET no observó nada antes del 28 de febrero y, por lo tanto, no puede verificar los informes de explotación de otros proveedores en enero. «Por lo tanto, no podemos confirmar o negar la información. Es probable que el exploit se usó en ataques altamente dirigidos al principio y no a gran escala, como vimos a fines de febrero y principios de marzo».

Satnam Narang, ingeniero de investigación de personal de Tenable, dijo que los actores de amenazas suelen usar los días cero con moderación para los ataques dirigidos, por lo que las vulnerabilidades no se identifican ampliamente o «se queman» antes de que hayan tenido la oportunidad de usarlas correctamente y lograr sus objetivos. El aumento en los ataques de ProxyLogon a fines de febrero, dijo, sugiere que múltiples actores de amenazas tenían algún indicio de que los días cero estaban a punto de ser parchados.

«Es difícil decirlo con certeza, pero es posible que los atacantes supieran que la ventana de oportunidad para explotar estos días cero se estaba acortando y este era su último esfuerzo para comprometer los objetivos y mantener la persistencia», dijo Narang. «De esta forma, seguirían teniendo acceso a los sistemas de las organizaciones incluso después de que se publicaran y aplicaran los parches".

Pero el misterio de por qué los ataques comenzaron a principios de enero y por qué la explotación aumentó repentinamente en febrero, permanece. ¿Hafnium ya tenía estos días cero en su poder, o el grupo de amenazas se enteró por primera vez de ellos por una posible filtración en el proceso de divulgación? ¿Podría Hafnium haber detectado de alguna manera que ProxyLogon había sido descubierto por investigadores de Devcore? ¿Y cómo se enteraron tantos otros grupos de amenazas además de Hafnium de los días cero y comenzaron a explotarlos una semana antes de que llegaran los parches?

Por ahora, los expertos solo pueden adivinar. «Es difícil decir definitivamente cómo los actores de la amenaza sabían que sus vulnerabilidades estaban quemadas», dijo Narang.

El director de noticias Rob Wright y el redactor de noticias Alexander Culafi contribuyeron a este artículo.