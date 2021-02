La cadena de suministro de vacunas necesita un modelo tipo Starbucks, no tipo estadio

Todas las cadenas de suministro son esfuerzos complejos, pero la cadena de suministro de la vacuna del COVID-19 ha demostrado ser particularmente complicada, especialmente en el último tramo de conseguir que los productos se entreguen a su destino final.

En los Estados Unidos, las políticas de última milla han sido controladas por los gobiernos estatales. En términos generales, existen dos enfoques para la distribución de vacunas. Uno es el "enfoque de estadio", en el que las vacunas se entregan y administran en lugares grandes como estadios deportivos; el otro es el "enfoque de Starbucks", en el que las vacunas se entregan y administran en pequeñas instalaciones locales.

Sylvie Thompson, vicepresidenta de transformación de NTT Data Services en Plano, Texas, cree que el enfoque de Starbucks es más eficaz porque permite un mejor control sobre la planificación, la logística y el seguimiento en la cadena de suministro de vacunas.

Thompson comenzó su carrera en la cadena de suministro en adquisiciones para las industrias aeroespacial y de defensa y tiene experiencia en administración de inventario, distribución, cumplimiento y logística de última milla. Actualmente se centra en cuestiones y tecnologías directas al consumidor.

¿Por qué ha sido tan difícil la distribución de la vacuna del COVID-19?

Sylvie Thompson: Hay dos razones por las que hemos llegado al desafío en el que nos encontramos hoy. Primero, se hizo tanto énfasis en el proceso de fabricación de vacunas que la gente se olvidó de las partes más complejas de la cadena de suministro. No es que [la fabricación] no sea compleja, las ciencias de la vida son complejas, pero en relación con toda la cadena de suministro, el proceso de fabricación es relativamente fácil. Lo que significa que los fabricantes necesitan producir lo máximo que puedan funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana. No habrá un excedente de oferta durante algún tiempo a nivel mundial, si se mira desde la perspectiva del fabricante.

¿Cuáles son las implicaciones de la cadena de suministro?

Thompson: Se convierte en un problema de cumplimiento. En los Estados Unidos, el gobierno federal se centró en la distribución de los fabricantes a los centros de distribución del estado, que es relativamente simple en la cadena de suministro. Donde nos derrumbamos es en la última milla, que siempre ha sido la parte más difícil en la distribución. Muchas organizaciones grandes ni siquiera cumplen esa parte de su propia cadena, se la dan a otras porque es muy compleja.

Nadie realmente puso atención en ello, por eso estamos viendo tantos problemas. La gente no miró las piezas más críticas de la cadena de suministro y, como todos sabemos, la cadena de suministro es tan fuerte como su eslabón más débil.

Otro problema es que pensábamos en esto como un problema de salud en busca de una solución de salud cuando deberíamos haber buscado una solución directa al consumidor [D2C]. Esto significa hablar con otras industrias, hablar con empresas como Amazon y Walmart y especialistas de última milla, incluso con el servicio de alimentos. Starbucks da servicio a miles de tiendas todos los días.

¿Cuál es el enfoque de distribución de vacunas de Starbucks y por qué es su modelo preferido?

Thompson: En la última milla, si se puede hacer que cambie el menor número de variables, más fácil será. Una vez que se reconozca que la última milla es el paso más crítico, se puede crear una cadena de tracción en lugar de una cadena de empuje. Ahora mismo, todos estamos agotando la vacuna. Todo el mundo dice que hay escasez de suministro, que cierran citas, rechazan a la gente, pero también sabemos que el 50% del suministro disponible en realidad se ha administrado. Entonces, la pregunta es ¿dónde están los otros 20 millones de dosis? Lo estamos escondiendo o guardando en lugar de entregarlo, así que tenemos que averiguar dónde está todo si no está en el lugar correcto. La vacuna está disponible, simplemente no está en el lugar adecuado para las personas adecuadas.

¿Cuáles son las desventajas del enfoque del estadio?

Thompson: Tratar de administrar una vacuna en el Dodger Stadium donde pueden presentarse entre 10,000 y 20,000 personas es demasiado complejo, especialmente cuando se tiene un suministro limitado y es un producto que necesita un manejo especial. Si termina con 9,000 dosis sobrantes en el Dodger Stadium al final del día, se desperdician. Y las variables para ir al estadio se vuelven muy complejas. Y no se tiene la capacidad de realizar un seguimiento sistemático de las personas, porque no se trata solo de una dosis. Las vacunas de dos inyecciones lo hacen mucho más complejo, porque no solo necesitan la segunda dosis, sino que la necesita del mismo fabricante. Necesitan saber qué les dieron y cuándo regresar para la segunda dosis.

¿Cómo funciona un enfoque de cadena de suministro de vacunas más pequeño y localizado?

Thompson: Si se acude a sitios más pequeño y más locales (centros comunitarios, iglesias, cafeterías), se habla de un número definido, porque sabe cuántas dosis aplica cada uno todos los días. Esto significa que se sabe exactamente cuánto se necesita enviar cada día, ahora se puede tener un horario establecido y establecer una ruta de entrega de última milla como el servicio postal. Esto crea consistencia y previsibilidad en una cadena de suministro que en este momento no tiene ninguna.

¿Qué entidades deben participar para que funcione el enfoque de Starbucks?

Thompson: Primero, tiene que estar bajo un mandato y un control federal. Se tiene un mandato que lo establece y un grupo de trabajo controlado que lo administra. Sí, ese grupo de trabajo debe tener proveedores de atención médica, médicos y clínicos, para brindar consejos, pero debería atraer lo mejor de lo mejor en la cadena de suministro. Porque, en última instancia, la única forma de lograr la inmunidad colectiva es resolver el problema de la cadena de suministro. Eso está llegando a gente como Walmart, Amazon o Starbucks. Otro es Sysco Foods, que opera una de las flotas de refrigeración privadas más grandes [y es] una increíble organización de cadena de suministro.

Tenemos que aprovechar la capacidad que tienen estas organizaciones porque tenemos que obtener entre 400 y 500 millones de dosis para vacunar a unos 250 millones de personas. Así que tenemos que sacar ventaja de todas estas organizaciones y averiguar qué está disponible, qué pueden hacer y dónde pueden hacerlo. Todos han hecho la última milla y entienden los desafíos. La tecnología para cosas como la visibilidad es importante, pero si tiene a las personas adecuadas es posible, en el peor de los casos, ejecutar esto por ubicación con hojas de cálculo de Excel y un portapapeles.