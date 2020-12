Insurtechs empujan a las aseguradoras a volverse empresas “apificables”

Nacidas como empresas digitales, las aseguradoras tecnológicas o “insurtechs” han impulsado la transformación del sector de los seguros, como las fintech hicieron con la industria de banca y finanzas. Con el escenario complicado por la pandemia de COVID-19 este año, las insurtech han avanzado con paso firme en el mercado latinoamericano, enfocadas en resolver diferentes partes de los procesos del negocio asegurador, explicó Fernando López Orlandi, regional sales manager en Charles Taylor InsureTech, en entrevista, vía correo electrónico, con SearchDataCenter en Español.

Para el ejecutivo, basado en Argentina, el rol de las insurtech este año ha sido “complementar y llegar con mayor nivel de detalle a espacios donde las aseguradoras no podían”, lo que además impulsó a las empresas de seguros tradicionales a volverse más ágiles y a adaptar sus sistemas para integrarse mejor con tecnologías externas, convirtiéndose en empresas “apificables” que pueden entregar sus servicios de forma eficiente a través de apps. Con ello, mejoraron grandemente la experiencia de compra digital; el reto ahora es mejorar la experiencia posventa.

¿Cuáles son los diferenciadores clave de las insuretech en comparación con las empresas de seguros tradicionales?

Fernando López: Ante todo, es importante hacer una diferenciación entre lo que entendemos por distintos tipos de insurtech. Por un lado, existen insurtech que tienen participación en una parte especifica de la cadena de valor; y por otro lado, existen las aseguradoras digitales denominadas insurtech full-stack, que son aseguradoras con licencia para operar bajo el modelo B2C.

En América Latina, y en particular en Argentina, ya existen, y continúan apareciendo, una gran cantidad de insurtech que resuelven distintas partes de los procesos del negocio asegurador como: la adquisición de clientes (agregadores, brokers online, etc); el back-end (servicios de RPA, digitalización, drones, analítica, modelos predictivos); la gestión del siniestro (en particular los procesos relacionados con la gestión en automóviles); la prevención de fraude; y servicios de valor agregado basado en IoT (telemática). Lo importante de todas estas insurtech es que su valor agregado es el de integrarse a las empresas de seguros tradicionales para poder darles valor agregado.

¿Cuáles son los principales retos que enfrentó la industria de insuretech de la región durante el 2020?

Fernando López: En nuestra experiencia, desde el inicio de la cuarentena obligatoria impuesta en varios países de la región hemos observado que los primeros meses hubo un momento donde las compañías de seguros debieron concentrarse en mantener la continuidad del negocio. La primera tarea a la cual se han tenido que abocar fue la de mantener su operación, garantizar la continuidad de sus procesos centrales y vitales como la emisión, facturación, cobranzas y, por sobre todas las cosas, adaptar las tareas de sus recursos humanos de manera remota.

Pasado ese periodo, hemos observado cómo la industria volvió a concentrarse en la incorporación de tecnología que le permitiera mejorar la atención por sus canales digitales. Lógicamente, la integración con una insurtech especializada les brindó a las aseguradoras la velocidad que necesitaban para contar con esas soluciones a tiempo.

En resumen, el aislamiento social que impuso en 2020, en el planeta entero, la propagación del COVID-19 produjo una aceleración en el camino de la industria aseguradora a la digitalización de sus procesos, apalancado en su gran mayoría por la integración de insurtech a sus procesos de negocio.

Dado que las insuretech son empresas que nacen ya con un enfoque digital, ¿qué cambios y ajustes les ha traído la transformación digital?

Fernando López: La aparición de insurtech dentro del mercado ha provocado un cambio en la mirada de las empresas tradicionales. De creer que el universo insurtech llegaba para competir con ellas, a entender que su rol es el de complementar y llegar con mayor nivel de detalle a donde las aseguradoras no podían. Esto llevó a la industria a adaptar sus sistemas para contar con una mayor capacidad de integración con tecnologías externas. Lo que yo defino como una empresa “apificable”.

¿Considera que las insurtechs forman parte de un segmento muy especializado en la industria aseguradora? ¿Cuál piensa que será el futuro de estas empresas, hacia dónde cree que van?

Fernando López: Considero que las insurtech tienen un rol muy especial en la industria del seguro, dado que ellas se especializan de manera muy detallada en cada uno de sus temas de incumbencia. Esto es algo que las aseguradoras tradicionales y no tradicionales no podrían (o les sería muy costoso) hacer ellas mismas.

Como decía anteriormente, creo que la palabra de moda será “apificable” y, al menos aquí en Argentina, esto se confirma con la iniciativa que está llevando adelante la Cámara Insurtech Argentina desde el “Proyecto de Estandarización de Protocolos de Comunicación de Seguros”. Esta es una iniciativa muy interesante que propone un abordaje de revisión de los múltiples protocolos existentes y el análisis de la conectividad de los distintos actores de la cadena del mercado asegurador.

¿Cómo se encuentra actualmente el mercado de insurtechs de América Latina? ¿Cuál ha sido su crecimiento este año en comparación con 2019, y cómo se espera que sea para 2021?

Fernando López: Se decía que, en los próximos cinco años, un tercio de la economía mundial iba a pasar por plataformas digitales. Pero ese tiempo evidentemente se va a adelantar por la aceleración que trajo consigo esta pandemia. Y esa aceleración significa todo un desafío para el sector asegurador. En la carrera por no quedar fuera del negocio durante este año tan especial, la mayoría de las aseguradoras han logrado excelentes experiencias de compra digital, pero no tantas de posventa. Y allí es donde más se sintió el efecto del aislamiento y distanciamiento social. Todas las empresas, no solo las aseguradoras, priorizaron su inversión en digitalizar el proceso de venta, pero hoy todos entendimos el valor del “on-line y “on demand”.

Creemos que el 2021 traerá de la mano nuevas inversiones relacionadas con una mejor atención al asegurado y allí hay mucho terreno fértil para nuevas insurtech.