Gobierno y PyMEs, los focos de Lexmark en México

Aunque el enfoque en la digitalización en las empresas y las campañas de ahorro de papel han disminuido el volumen de las impresiones dentro de las organizaciones, todavía más de la mitad de todos los procesos de flujos de trabajo esenciales requieren impresiones, según datos de IDC, especialmente en las áreas de operaciones, cadena de suministro, finanzas, ventas, marketing y RR.HH, por mencionar algunas.

Las empresas en camino a su transformación digital, o las que buscan ahorrar en mantenimiento y gestión de infraestructura, se están orientando hacia modelos de servicios administrados de impresión y de impresión como servicio. En especial, porque la infraestructura de impresión obsoleta puede impactar de forma negativa en la digitalización del negocio e incluso abrir vulnerabilidades de seguridad, de acuerdo con la investigación de IDC.

Por eso, Lexmark ya no se limita a vender impresoras. La empresa está avanzando en aprovechar la nube, brindar inteligencia y seguridad a sus dispositivos, y tomar ventaja de la internet de las cosas para ofrecer una plataforma de extremo a extremo en imagen e impresión. «Entregar la impresión como un producto como servicio de IoT acelerará la agilidad de los negocios y simplificará la gestión y adquisición de TI, al tiempo que mejorará la experiencia de usuario para los clientes. La infraestructura de impresión como servicio, en la nube, proporciona acceso a una infraestructura de impresión moderna y segura que puede ofrecer la base para futuras iniciativas de transformación digital», dijo en un comunicado Matt Dollus, vicepresidente de Márketing Global y Portafolio de IoT de Lexmark.

Eso mismo impulsa la empresa en México, comentó Isaac Besudo, director general de Lexmark México, quien nos ofreció un panorama de la compañía en el país.

¿Cuáles son los principales cambios que le están dando forma a la industria de la impresión y los que definirán su futuro?

Isaac Besudo: En la industria de impresión hay diferentes competidores, y siento que recientemente se han ido consolidando. Hemos visto marcas que desaparecen, otras que dejan de estar en alguna geografía, o quizás alguna compra a otra, fusiones. Por el lado de los ofrecimientos, conforme ha avanzado la tecnología, lo que antes era un dispositivo que tenía una salida de un documento, hoy es un dispositivo inteligente que te permite hacer más cosas. Además, la manera en la que se prestan los servicios de impresión (cuando los lleva a cabo el fabricante) también han tenido una evolución contra lo que se tenía hace unos años.

¿Cómo le va a Lexmark en México? ¿En qué se están enfocando?

Isaac Besudo: Ha sido un tiempo retador. El 2020 es uno de los años que pasará a la historia por el reto que llevó a todas las industrias, y la industria de la impresión no es una excepción. De acuerdo con análisis del mercado que llevan a cabo, por ejemplo, IDC, el mercado como tal, en el caso de México, se contrajo alrededor de 30% y ese es el reto que vivimos. En el caso de Lexmark, me complace decir que nosotros no tuvimos esa reducción, y ganamos un porcentaje de mercado por unos proyectos muy importantes que tuvimos el año pasado que nos permitieron hacer eso.

¿Cuáles son los principales retos, además de la pandemia, han tenido que enfrentar en los últimos años?

Isaac Besudo: La transformación digital es un tema que en recientes años ha tomado mucha prioridad dentro de las empresas en cuanto a inversión en tecnología. El mismo IDC ha compartido un análisis que dice que alrededor del 10% ha sido el incremento de la inversión durante el año pasado en transformación digital. Y parte [de este proceso] es cómo podemos colocar algunos de los servicios de TI en la nube, y eso habilita la transformación digital. Me parece increíble que en un año en el que no se hubiera pensado que hubiera un incremento de gasto, de presupuesto, es importante que un ramo como la transformación digital sí incrementó, y eso es parte del reto. Cómo lo que nosotros ofrecemos, dentro de productos y soluciones para la industria, contribuyen en esa transformación digital de las empresas.

En los últimos años se han enfocado en ofrecer, además de sus productos, servicios administrados de impresión. ¿Esta es la tendencia que seguirá predominando?

Isaac Besudo: Sí, yo así lo pienso. Realmente se ha visto, de 10 años para acá, un movimiento en que las empresas lleven a cabo su propia forma de imprimir con equipos, con consumibles, con servicios dejando que Lexmark haga todo por ellos.

La manera en que hemos migrado nuestras herramientas de administración a la nube, la forma en que estamos administrando dispositivos utilizando tecnología como internet de las cosas, como digital twins, nos permiten ser a nosotros mucho más eficientes en esa administración, y quitarle esa carga de los clientes porque, aún en una impresión administrada, hay ocasiones en que hay necesidad de tener servidores locales. Pero cuando tienes servicios administrados cuya operación ya es con herramientas en la nube propietarias de Lexmark, en ese momento quitas esa actividad de soporte.

Si eres bueno reduciendo incidencias utilizando la tecnología, eso te lleva a que tengas menos llamadas a mesa de ayuda, que eso es parte del [soporte al] cliente. [Esto mejorará más con] la tendencia de que se automatice más la gestión de los servicios administrados. Por eso, creo que [seguirá creciendo] la tendencia de que las empresas que aún manejan sus propias impresiones se vayan moviendo hacia los servicios administrados de impresión.

¿Cómo les están ayudando a las empresas a realizar este cambio hacia la digitalización de los servicios de impresión?

Isaac Besudo: Ya sean clientes existentes de Lexmark que siguen comprando de manera transaccional los productos, definitivamente sí hablamos con ellos para que vean los beneficios que tendrían si nosotros lo llevamos a cabo por ellos [sus gestiones de impresión]. La otra parte, con clientes que no son de Lexmark hoy, hay una madurez hacia servicios administrados, no solo de impresión, que ha venido aumentando y hay países donde esa madurez ya venía de años anteriores. En México ha ido creciendo, y poco a poco los clientes notan los beneficios que eso tiene y que les permite enfocarse en actividades que son realmente el core de su negocio.

¿Qué tanto están creciendo en México? ¿En qué verticales tienen mayor demanda?

Isaac Besudo: Diría que, para productos, quizás gobierno. Gobierno sigue en algún punto operando de una manera transaccional; sí tienen servicios administrados de impresión, pero vemos varios negocios en los que sigue siendo transaccional. La industria de distribución, retail y banca son muy fuertes, y recientemente hemos cerrado algunos contratos con empresas de manufactura importantes.

A nivel global, Lexmark está incorporando cada vez más inteligencia en sus dispositivos y busca aprovechar los datos que generan para ofrecer propuestas de analítica. ¿Cómo están utilizando la analítica dentro de sus servicios en México?

Isaac Besudo: La parte tecnológica relacionada con la inteligencia de nuestros dispositivos, cómo utilizamos IoT, cómo utilizamos analítica es algo que ya hacemos en México, que ya llevamos a cabo con algunos clientes, y sin duda realizaremos acciones para que esto se adopte cada vez más. Si bien un equipo de impresión inteligente pudiera ser aquél que tiene una pantalla, que tiene un chip, que puede procesar información, nuestros dispositivos van más allá de eso porque tienen más de cien sensores, que pueden ayudar a que reporte inteligentemente lo que le está pasando.

Y allí entra la internet de las cosas, porque tenemos algoritmos en las herramientas con las que administramos centralmente la base de nuestros clientes, y podemos identificar una mala operación antes de que ocurra. Así, podemos tomar acciones, ya sea remotas o en el sitio, con mayor certidumbre de la parte que tenemos que resolver, y evitamos que haya una caída del servicio.

¿Qué están haciendo con relación a la sustentabilidad en sus productos y consumibles?

Isaac Besudo: Siempre hemos tenido una consciencia en ese sentido. Tanto para clientes que compran nuestros productos, como con clientes a quienes les damos nuestros servicios, nosotros ponemos a disposición un servicio de recolección con el cual nosotros regresamos los productos a nuestra planta, precisamente para llevar a cabo una reutilización de componentes. No un rellenado, como a veces sucede, sino realmente utilizar los materiales nuevamente.

En nuestros servicios lo incorporamos como algo estándar. Dentro del alcance, proveemos la recolección, y activamente damos seguimiento con los clientes para que nos den la facilidad de permitir la recolección. Hay ocasiones en que las empresas, por políticas, o en gobierno, por propiedad del bien, es difícil que lo aprovechen para regresar [el producto] a Lexmark y llevar a cabo el reciclado. Pero lo hacemos.

Esto se lleva a cabo en México, porque tenemos nuestra planta de consumibles en Ciudad Juárez, a partir de la cual abastecemos a diferentes lugares del mundo.

¿Qué retos percibes que debes enfrentar en el timón de Lexmark dentro del mercado mexicano?

Isaac Besudo: Cuando hablamos de la gran empresa y de gobierno, sin duda hay más compañías con las cuales necesitamos trabajar y que queremos incorporar como clientes de Lexmark. Creo que ha habido muy buen resultado en los últimos años. A nivel mundial, Lexmark ha sacado productos para atender necesidades de las pequeñas y medianas empresas que anteriormente no teníamos; eso nos genera un reto y nos deja una oportunidad de mercado muy interesante, y ahí es donde estamos enfocando muchos esfuerzos.