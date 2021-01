El éxito de las empresas hoy depende de ofrecer una extraordinaria CX

A pesar de que 2020 fue un año de transformación rápida en la forma en que las personas viven, colaboran y se conectan, el Informe de Tendencias de la Experiencia del Cliente (CX) 2021 de Zendesk, con datos de 90.000 empresas a nivel mundial, muestra que la experiencia del cliente sigue creciendo como factor crucial para el éxito de los negocios, y que las empresas más exitosas están adoptando nuevas tecnologías a una velocidad récord. De hecho, la CX se volvió aún más importante en Latinoamérica, que registró un aumento de 44 % en el número de solicitudes de soporte desde el inicio de la pandemia, arriba de las otras regiones del mundo.

«Con el precedente de un cambio precipitado en 2020, las empresas se adaptaron de maneras que nunca pensaron que fuera posible. Con la experiencia del cliente más importante que nunca, tener las estrategias adecuadas para conocer a los clientes donde se encuentran puede hacer o deshacer el éxito de un negocio», dijo Shawna Wolverton, vicepresidenta ejecutiva de producto de Zendesk. «Los fundamentos de los negocios siguen siendo los mismos, pero la necesidad de un servicio de atención al cliente conversacional y orientado a las relaciones se aceleró a un ritmo sin precedentes».

El estudio señaló que 81 % de las empresas en México dicen que su organización da prioridad a CX más que hace un año, por encima del promedio global de 63 %, y que, en Latinoamérica se prevé un crecimiento de 70 % del presupuesto en tecnologías para el manejo de experiencias del cliente interno y externo. Adicionalmente, una encuesta de Gartner realizada en 2020 encontró que 91 % de las organizaciones dijeron que CX era uno, o el objetivo principal, de sus esfuerzos de transformación de negocios digitales.

«Todas las empresas buscan una buena experiencia del cliente, porque es un gran diferenciador. Un 79 % de clientes en México están dispuestos a gastar más por una buena experiencia, y 66 % considera más importante la experiencia del cliente hoy que hace un año», dijo Eva García Luna, consultora senior de soluciones de Zendesk, empresa enfocada a la CX cuyos ingresos, según sus reportes del tercer trimestre de 2020, aumentaron 24 % de un año a otro, a 261,9 millones de dólares.

El trabajo remoto no quitó los desafíos de CX

A pesar del impulso que dio la pandemia a la atención y la experiencia del cliente digital, el tema del presupuesto y la resistencia al cambio de los agentes se mantuvieron como desafíos pendientes.

La consultora senior de soluciones explicó que, al estar basados en una plataforma abierta, la oferta de Zendesk permite integrar canales, de modo que no buscan reemplazar de cero los canales de atención al cliente que ya tengan las empresas. «Si ya tienen infraestructura telefónica, esta se puede conectar a Zendesk, al igual que el correo y las cuentas de WhatsApp. Podemos integrar lo que ya tienen, empezar poco a poco, conforme la estrategia del negocio, y eso se puede hacer crecer», indicó García Luna. Asimismo, señaló que, durante 2020, tuvieron un programa que ofreció herramientas de forma gratuita durante seis meses para apoyar a las PyMEs.

Respecto a la resistencia al cambio, la experta dijo que no hay tecnología exitosa si no está alineada con la estrategia del negocio, con los procesos y las personas, por lo que resulta fundamental incluir a los agentes de soporte al momento de hacer una consultoría de CX. Su involucramiento y capacitación es clave. «Un agente de soporte capacitado y empático va a transmitir eso, y hay una relación clara entre un agente de soporte [con esas características] y un cliente satisfecho. Eso no se puede perder de vista», concluyó García Luna.