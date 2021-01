El CEO de Commvault dice que no volveremos a los esquemas anteriores al COVID-19

El director ejecutivo de Commvault, Sanjay Mirchandani, dijo que no espera que el mundo vuelva a ser como era antes del COVID-19, incluso después de que la vacuna se distribuya ampliamente y termine la pandemia. En cambio, anticipa un cambio a lo que describió como un punto "equilibrado" y un establecimiento de una nueva y cómoda norma.

Mirchandani dijo que es poco probable que los clientes renuncien o retrocedan en las inversiones en tecnología que han realizado para permitir que sus empresas funcionen en un mundo sin contacto orientado a la nube. La adopción de la nube, el trabajo remoto y la colaboración virtual llegaron para quedarse, según el CEO, quien dijo que el mayor desafío ahora es superar la falta de habilidades de TI, ya que el personal se ve obligado a trabajar con herramientas desconocidas.

Mirchandani se convirtió en CEO de Commvault en febrero de 2019. Desde entonces, la compañía lanzó Metallic, una subsidiaria de software como servicio (SaaS), y adquirió al proveedor de almacenamiento definido por software Hedvig, la primera adquisición de la compañía en sus más de 30 años de historia.

Hablamos con Mirchandani sobre el impacto del COVID-19 en las empresas, los cambios de protección de datos y de TI que resultaron de la pandemia, y cuál de esos cambios probablemente será permanente.

¿Cómo afectó el COVID-19 a la TI y la protección de datos?

Sanjay Mirchandani: Hemos inclinado la balanza en esos primeros tres, cuatro, cinco meses: hubo un cambio estructural, el mundo había cambiado y no había vuelta atrás a lo que era. Y luego hubo un segundo turno, donde la gente simplemente descubrió cómo hacer que las cosas funcionen. A medida que los diferentes países veían bloqueos u otras medidas preventivas, las conversaciones comerciales tendían a ser como, "Está bien, vamos a cerrar, pero vamos a continuar con las cosas que tenemos que hacer".

Sanjay Mirchandani Sanjay Mirchandani

Y como resultado de eso, la adopción de la nube pública se aceleró a un ritmo sin precedentes. Pero las habilidades, la seguridad y el ritmo del cambio están rezagados, por lo que aún queda trabajo por hacer. Y los datos nunca han sido más importantes, en mi opinión. Si observamos lo que la ciencia ha podido hacer con los datos y el intercambio de datos, diría que es valioso, pero nunca ha sido más vulnerable.

Los malos continúan mejorando su juego, continúan haciendo las cosas de formas cada vez más sofisticadas. Y su cliente comercial promedio no tiene defensas para eso, por lo que debe encontrar formas de automatizar realmente la protección de esos datos. Y todo esto está respaldado por habilidades. De repente, se le pide a TI que haga más, que lo haga de forma remota y con menos recursos. Y hacerlo sin la infraestructura a la que están acostumbrados y hacerlo más rápido.

Todo lo relacionado con la vacuna es una buena noticia. Nos da la esperanza de que las cosas vuelvan a tener algún tipo de equilibrio. Y ahí es donde estamos, creo que el mundo se recalibrará y encontrará algo de equilibrio. Con suerte, lo peor ya pasó.

2020 no fue un año normal. ¿Cómo afecta eso a sus preparativos y estrategias comerciales para 2021?

Mirchandani: Por mucho que el entorno que nos rodea ha sido horrible con la pandemia y su impacto en la humanidad, hemos tenido algunos de los mejores trimestres de nuestra historia. El año pasado, salvo el trimestre de marzo, cuando la pandemia se desató con toda su fuerza, dejamos sin aliento a la mayoría de la gente. De hecho, hemos tenido dos grandes trimestres, y por dos razones que nos llevarán más lejos en 2021. Una es que todo lo que hemos estado construyendo fue diseñado para este nuevo mundo orientado a la nube, de contacto remoto y contacto ligero. La segunda es que nos hemos centrado tanto en la ejecución y en volver al crecimiento, y eso está empezando a dar resultados.

Pero realmente depende de la tecnología. La necesidad de protección de datos está en su punto más alto. Cuando era CIO hace unos años, la protección de datos significaba algo muy diferente. Si se tienen cinco centros de datos, una catástrofe significaría que no se puede llegar a tres o cuatro de ellos. Pero el negocio seguiría, cojeando con lo que tenía para funcionar. El mundo no esperaba ser golpeado, que todos los centros de datos en cada rincón del mundo se volvieran inaccesibles. Esto puso las cosas bajo una luz diferente.

La protección de datos ha vuelto a ser lo más importante, pero significa algo diferente. Obviamente, significa protección de datos: copia de seguridad, recuperación, archivo y recuperación de desastres muy ágil. Pero también significa seguridad y defensa contra ransomware, y capacidades de análisis y archivos sensibles. A partir de 2021, nuestra cartera está absolutamente diseñada para eso.

¿Los clientes siguen luchando por llegar a la nube?

Mirchandani: Yo diría que los clientes están en diferentes puntos de ese viaje, pero no necesariamente usaría la palabra lucha. Creo que una gran parte de la lucha es tomar la decisión en primer lugar: tener la dirección, decidir qué tan profundo vas a llegar. La pandemia simplemente aceleró todos esos puntos de decisión. Creo que las habilidades son el mayor inhibidor para que esta promesa tecnológica se haga realidad.

Es importante que los proveedores como nosotros protejan esas habilidades en las que los clientes han invertido. Con Commvault como ejemplo, nos aseguramos de que cuando decimos que algo funciona con [SAP] HANA, realmente funciona con HANA, para que las habilidades no se conviertan en un inhibidor y el cliente no tenga que hacer las integraciones. Si una empresa se apresura hacia la nube y crea aplicaciones de Kubernetes, no significa que toda la organización comprenda Kubernetes, ni lo necesite. Estamos diciendo que así como hizo una copia de seguridad de sus entornos de Oracle o VMware, puede proteger sus entornos de Kubernetes de la misma manera. Nos aseguramos de proteger las inversiones en habilidades que hicieron y abstraer cualquier complejidad.

Relacionado con ese viaje, siempre se vas de un punto a otro. No hay una empresa, incluso si nació esta mañana, que no tenga legado. Parte de ese viaje es comprender los puntos débiles con los que los clientes intentan luchar mientras buscan la promesa de la nube. Respeten el lugar de donde vienen, pero estén un paso por delante de donde van.

¿Qué cambios realizados en respuesta al COVID-19 cree que se convertirán en permanentes?

Mirchandani: Mi corazonada es que nunca volveremos a los patrones de hace un año. En el pasado, si el equipo en Francia decidía que había un prospecto al que debería visitar e invitar a cenar, era un gran resultado para el negocio, pero eso es inherentemente ineficiente. Hoy, todos somos un poco más astutos. Aunque extraño el relacionamiento con nuestro equipo y nuestros clientes, no creo que volvamos a volar por el mundo por algo así.

Creo que habrá un equilibrio. Habrá ocasiones en las que estemos haciendo algo importante y deseemos conocer gente de la empresa con la que hacemos negocios o con la que nos asociamos. Pero también nos hemos vuelto bastante buenos para poder reunirnos virtualmente, tomar decisiones y hacer las cosas en 30 minutos o una hora. ¿Por qué perder eso?

¿Significa esto el fin de los grandes eventos cara a cara? ¿Cuáles son los planes de eventos de Commvault?

Mirchandani: El tiempo lo dirá, pero creo que será una combinación de eventos virtuales más hábiles, más efectivos y más atractivos junto con eventos en persona enfocados. No sé si estos grandes eventos de 30.000 personas ya tienen algún encanto.

En el futuro previsible, todo lo que haga Commvault será virtual. ¿Serán los eventos físicos una cosa? Por supuesto que lo harán. Pero, ¿será a la misma escala y velocidad que antes, donde recibíamos una invitación cada semana? No lo sé. Pero para darle la vuelta a esta pregunta, diría que las capacidades virtuales de clase mundial están creciendo todos los días, y definitivamente están pasando a primer plano.

Google compró recientemente Actifio, uno de sus competidores. ¿Cómo afecta eso a Commvault y a otros proveedores de protección de datos?

Mirchandani: Va a ser interesante ver qué hacen con él. Creo que, si fuera un proveedor de la nube, me gustaría que todas las empresas de protección de datos pudieran escribirme. ¿Por qué alienaría una carga de trabajo? Si fuera un cliente, me gustaría que mi paquete de protección de datos fuera lo más abierto posible para brindarme esa capacidad híbrida, para brindarme esa equidad en todas las plataformas. Así que creo que la mayoría de los proveedores de la nube serán amigos y no enemigos.

Los proveedores de protección de datos hacen más que copiar bits. La protección de datos se está convirtiendo rápidamente en gestión de datos. Si realmente están pensando en la nube pública, la nube privada, capacidades híbridas, necesitan una capa de abstracción alrededor de sus datos. Eso brinda fluidez a través de sus datos en todos sus entornos, en todas estas generaciones de datos de todas las diferentes aplicaciones de producción de datos que se tienen. No es raro que una empresa tenga de todo, desde mainframes hasta contenedores, todos escupiendo datos. Un proveedor de la nube ni siquiera comienza a arañar esa superficie.

¿Commvault tiene actualmente algún plan de adquisición?

Mirchandani: No puedo hablar de eso. Pero diré que ahora mismo tenemos una plataforma rica. No estoy buscando cosas trofeo para comprar, pero si veo algo que necesitamos que agregue valor al cliente, lo veremos.

Sobre el autor: Johnny Yu cubre noticias de protección de datos empresariales para los sitios de almacenamiento de TechTarget, SearchDataBackup y SearchDisasterRecovery. Antes de unirse a TechTarget en junio de 2018, escribió para el sitio de revisión de productos de consumo de USA Today, Reviewed.com.