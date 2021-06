DocuSign abre operaciones formales en México

Cada vez que una empresa abre operaciones en Latinoamérica es para celebrarse. Sin duda, apostar por una región en la cual las compras de tecnología, en la mayoría de las ocasiones, son vistas como gastos en vez de inversiones es una apuesta a largo plazo. Una de las empresas que ha decidido abrir operaciones en la región, empezando por México, es DocuSign, empresa estadounidense cuyo foco de negocio se centra en apoyar a las organizaciones para conectar y automatizar la forma en que preparan, firman, ejecutan y gestionan acuerdos.

El año pasado, la digitalización en las empresas avanzó en pocos meses, incluso semanas, lo que se buscaba crecer en el mediano y largo plazo, hecho obligado por la emergencia sanitaria ocasionada por la covid-19. Esto abrió un área de oportunidad para que los fabricantes pudieran ayudar a las empresas y entes de gobierno a mantenerse operativos de manera remota, como fue el caso de esta compañía basada en San Francisco, California.

Como SearchDataCenter en Español, hablamos con el brasileño Gustavo Brant, vicepresidente para Latinoamérica de DocuSign, empresa nacida en 2003, y que, tras 17 años de éxitos, en los que se ha convertido en una empresa pública que cotiza en el índice Nasdaq de la Bolsa de Valores de Nueva York y ha adquirido empresas, sobre la apertura oficial del mercado mexicano para la empresa, que busca sumar clientes al más de millón con que cuentan y a los cientos de millones de usuarios que tienen en más de 180 países.

Brant se dijo muy emocionado. «Para nosotros es un movimiento muy estratégico, no solo porque estamos aterrizando en uno de los países más grandes de América Latina. México, junto con Brasil, significa mucho porque queremos y tenemos la ambición de abordar todo el mercado de la región, todo el mercado hispanohablante», indicó el ejecutivo, quien señaló que para ellos el país norteamericano es un hub para su entrada a todos los países del sur del Río Bravo.

Hace unos meses, la compañía cerró la compra de la empresa especializada en analítica de contratos y tecnología de inteligencia artificial, Seal Software, por 188 millones de dólares, lo cual le ayudará a ofrecer mayor valor y seguridad a sus clientes en el manejo de sus documentos digitales críticos.

La firma digital requiere de diversas certificaciones, ya que en países como Estados Unidos es muy común y, gracias al derecho consuetudinario, es muy usada. Sin embargo, a pesar de que «la firma electrónica ya es algo global», según dijo Brant, la firma física sigue teniendo una enorme fuerza a nivel local, por lo que la empresa está haciendo inversiones para investigar lo que va requiriendo el mercado.

El vicepresidente para Latinoamérica de DocuSign comentó que acercarse a los clientes de la región es poder seguir con la estrategia global de la empresa, en especial en México. El proceso inició cuando lanzaron una tienda web enfocada en el mercado nacional, totalmente en español, que ha sido un gran éxito, especialmente entre las pequeña y medianas empresas, lo que aceleró la expansión y la inversión en abrir una oficina en México. «Estamos recibiendo muchas llamadas de las organizaciones del país para ayudarles digitalizar sus procesos», resaltó.

Pasar del papel a lo digital ayuda a las empresas y gobiernos a superar la burocracia. «Nuestra tecnología les ayuda en tres pilares: uno es precisamente los ahorros en papel; el segundo pilar son los ahorros en temas de impresión (que puede ser muy pequeño); y el tercer pilar, y el que más representa en ahorros para las empresas, está en el back office, que requieren todas las empresas para llevar a buen puerto sus procesos», explicó Brant.

Las empresas han invertido en los últimos 10 años en automatizar sus procesos, «desde adquirir ERP y CRM para poder realizar los procesos empresariales, pasando del papel a lo digital, cerrando bien el círculo sin necesidad de retomar lo físico. Un ejemplo es una compañía de seguros que, para tomar los datos de un posible cliente y finalizar un contrato, registra una sola vez nuestro nombre, número de teléfono y dirección; se firma, se integra bien todo y ya no necesitas el back office. Con una sola vez que se recojan los datos y se firme es más que suficiente, y ahora, en tiempos de pandemia, se evitan los costos y tiempos de traslado de las pólizas y contratos, ofreciendo un servicio más rápido», mencionó Brant.

La empresa viene registrando un crecimiento a un ritmo récord, con ingresos del 58 % interanual en el primer trimestre del 2021 y la reciente incorporación de su cliente número «un millón» en su plataforma. «Seguimos proyectando esas cifras para este año», resaltó el ejecutivo, gracias al impulso de su entrada formal a México y debido a que, aunque en muchos países el confinamiento esté quedando atrás, los grandes mercados mantendrán la inercia de inversión en este tipo de soluciones.

Brant indicó que, en términos de estrategia de mercado, aún no se han enfocado en el sector público. «Queremos atender primero a las empresas privadas y luego a las del sector gubernamental, ya que el proceso de toma de decisión del negocio es mucho más rápido [en el primero]», dijo.

En cuanto a la adopción de tecnologías en América Latina, el ejecutivo dijo que él, en lo particular, ve lento el avance en la adquisición de estas, comparado con otras regiones globales, aunque eso parece ir cambiando. «Si miramos los estudios globales, vemos una América Latina muy regular, y eso es algo que me enorgullece porque los latinos somos muy innovadores. Nosotros estamos muy dispuestos a ayudar a transformar nuestra región y nuestro negocio; y aunque no estábamos en México, Colombia o Chile, ya estábamos vendiendo a México, Colombia, Chile y Brasil», afirmó Brant, señalando que nuestro mercado ayudó a que los ingresos por suscripción de DocuSign fueran de $451,9 millones en 2020, un aumento del 61 % de un año al otro.

Hablando de cifras ya en detalle, el ejecutivo manifestó que los ingresos de DocuSign por servicios profesionales y otros fueron de $17,1 millones de dólares en 2020, un aumento del 7 % de un año al otro, y su facturación ascendió a $527,4 millones, un aumento del 54 % interanual. Brant afirmó que está seguro de mantener esas cifras en lo que resta del año.