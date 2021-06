Crecimiento en centros de datos trae retos para generar menor consumo energético

Los centros de datos han tenido una gran demanda de unos años a la fecha. La digitalización y el cómputo en la nube han generado que las instalaciones sean más grandes, con mayor capacidad informática y, por ende, el consumo energético sea mayor, lo que con lleva un costo extra para las empresas, llevándolas a buscar soluciones que minimicen este impacto, muchas de las cuales se centran en el enfriamiento del data center.

En este sector, uno de los jugadores más importantes es Trane, empresa que el 1 de julio cumplirá sus primeros 30 años de operación en México, ofreciendo soluciones residenciales, comerciales e industriales, y que en años recientes ha visto un nicho importante en los data centers.

Hablamos con Carlos García, director general de Trane en México, quien nos comenta que se están enfocando en darle “al cliente la mejor experiencia de compra a través de servicios de valor agregado como monitoreo remoto, análisis de ahorro energético y calidad de aire interior con un enfoque especial en mercados verticales como data centers, industria de todo tipo y farmacéutico.”

Para nadie es un secreto que uno de los grandes retos de la tecnología se centra en disminuir el consumo energético, de acuerdo con el Google Environmental Report 2019, la demanda de potencia en los centros de datos continúa creciendo, y cita que solamente en Estados Unidos la cantidad de energía requerida por los centros de datos tuvo un incremento de un 90% entre los años 2000 a 2005, pero esta bajo a un 4% de 2010 a 2014, en gran parte debido a la capacidad de los centros de datos para mejorar su eficiencia a medida que crecen.

Estas cifras son similares las ofrecidas por Greenpeace en su estudio del 2017, “Clicking Clean: Who is winning the race to build a green internet?”, ya que consideran que el sector TI consumía en 2012 más del 7% de la demanda mundial de electricidad, y las proyecciones superaban el 12% para 2017, manteniendo una tasa anual de crecimiento del 7% hasta 2030, lo que de alguna manera duplicaría la tasa promedio de crecimiento de la electricidad a nivel mundial.

En Trane tienen metas similares a sus clientes, para “presentar efectivamente una diferencia; al ser una empresa con más de 25 fábricas y más de 25,000 empleados a nivel mundial, 1,200 de ellos en México, buscamos alcanzar la neutralidad de carbón en nuestras operaciones propias y nuestra meta del reto Gigaton para el año 2030, que consiste en la reducción de las emisiones de carbón de nuestros clientes por un Gigaton de CO2” (un Gigaton el equivalente a mil millones de toneladas métricas de CO2e -y al 2% de las emisiones anuales a nivel mundial de gases de efecto invernadero -GEI), comparte sus planes el CEO de Trane México.

La pandemia impulsó de forma significativa la nueva era de transformación digital, y esto se ve reflejado en la gran cantidad de inversiones que se están realizando para construir centros de datos en toda la zona metropolitana del Valle de México y el Bajío. “Cada centro de datos utiliza diferentes tecnologías y/o equipos para enfriar los almacenadores de datos por lo que una gran parte de la inversión inicial de cada proyecto tiene que estar destinada a este rubro”, expone Carlos García, y continúa: “estimaciones de Real State Market para los próximos años muestran que habrá una tendencia al alza, en promedio, de 30% del mercado de los centros de datos.”

Y en este mercado México destaca, ocupando el segundo lugar en Latinoamérica, pues de acuerdo con el ejecutivo, “del 2020 a la fecha se han anunciado la construcción de más de 5 centros de datos, con una inversión total de más de $1,500 millones de dólares. Año con año el mercado irá creciendo a pasos agigantados, siendo un mercado emergente bastante redituable para inversionistas extranjeros.”

Misión critica, la razón de los sistemas de enfriamiento En los data centers, por ser sitios cuyas tareas son de misión crítica, los sistemas de respaldo son absolutamente necesarios, y ello incluye al aire acondicionado. “Dada nuestra experiencia con este sector sabemos que es de interés el uso racional de energía en operación con equipos muy eficientes y sistemas de automatización bien programados para lograr ahorrar energía cuando haya oportunidad de hacerlo.” Debido a eso, el director de Trane México está consciente de que una incorrecta implementación puede traer consecuencias nefastas para las empresas, por ejemplo, “el no contar con sistemas confiables de enfriamiento con la suficiente redundancia para operar 24/7 los 365 días de año, podría resultar en demandas multimillonarias con montos difíciles de calcular por parte de sus clientes si los servidores fallaran.” En lo que respecta a la sustentabilidad de estos data centers, se estima que consumen entre 40 y 60% del total del consumo energético de una compañía. “Si desde la especificación del proyecto, se trabaja en equipos de alta eficiencia, equipos con “free cooling” y un sistema de control centralizado, la reducción del consumo energético se podría disminuir hasta en un 20%, reflejándose el impacto en menores costos mensuales de luz cada mes. Es muy importante considerar que el servicio de mantenimiento de los equipos es vital para lograr la operación constante de los mismos, en Trane contamos con la red de cobertura más grande del país con técnicos capacitados por personal de planta y con certificación en manejo de refrigerantes para proporcionar el mantenimiento requerido.” Los riesgos de no tener una correcta, o hasta nula implementación, de servicios de respaldo pueden ser catastróficos y representar pérdidas millonarias, no solamente para el dueño del centro de datos, también sus clientes, la eficiencia puede ser una ventaja competitiva; “un data center sustentable y que opere en términos satisfactorios con el respaldo adecuado, puede traer menor costo operativo que el de la competencia del mismo sector”, reflexiona nuestro entrevistado, y no hacerlo, por el contrario traería la pérdida de la competitividad y en algunos casos de imagen pública en sus mercados. En este tenor, otros riesgos serían la pérdida de información, la inoperatividad de plataformas de ventas, pérdida de conexiones financieras que afecten las transacciones comerciales y hasta el uso de redes sociales o plataformas de entretenimiento.

Data Centers y Life Science: más enfriamiento en tiempos de pandemia Carlos García está consciente de que parte de sus misión al atender a los mercados der aire acondicionado es transmitir el cuidado del medio ambiente al interior y al exterior de los edificios para lograr que sean sustentables; la inversión varia de acuerdo a las necesidades de cada sector, “unos de los sectores que invierten un monto considerable definitivamente son los centros de datos ya que cada vez toma más relevancia la importancia del cuidado de los datos y el sector ciencias de vida -life science- industria que fabrica material quirúrgico y biomédico. Esto se entiende ya que hemos aprendido durante la pandemia la importancia de cuidar nuestra salud vigilando la misma desde una etapa preventiva mediante revisiones anuales con estudios de laboratorio y no invasivos (como ultrasonidos, tomografías, entre otros) por lo que es esperado un crecimiento continuo de estos segmentos de mercado.” Aunque es un hecho que quienes realizan estas adquisiciones buscan un retorno de inversión (ROI), mismo que debido a la operatividad 24/7/365 que tiene el centro de datos, “se puede reflejado en un corto tiempo cuando se comparan equipos de eficiencia estándar contra equipos de alta eficiencia. Si a eso le agregamos soluciones de “free cooling”, el retorno de inversión mejora considerablemente.” El crecimiento del mercado presenta un número mayor de opciones para el cliente, lo que redunda en una mayor y mejor competencia, “cada año somos más y más personas que nos sumamos a esta nueva era de transformación digital, por lo cual, el desarrollo de nuevos centros de datos aumenta de manera exponencial. Por ello creo que dicho crecimiento deberá ser de manera sostenible, considerando en sus proyectos equipos de la más alta eficiencia, tecnología de primera línea y, sobre todo, un sistema de control central capaz de ser monitoreado en tiempo real para beneficio de los clientes.” Aunado a esto, el ejecutivo ve en los próximos 10 años una disponibilidad mayor de edificios conectados y datos de los mismos, “que nos llevarán a definir acciones más completas para alcanzar metas de equivalencia Net Zero, reducción de huellas de carbono con impacto positivo en el medio ambiente y edificios con mayores niveles de desempeño.”