Con la TD del estado, el rol del funcionario público debe evolucionar

La transformación digital de un país lleva consigo políticas, actores, estrategias y un enorme cambio cultural. En el Perú, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a cargo de Marushka Chocobar, es el organismo responsable de la rectoría sobre las acciones del estado correspondientes con transformación digital (TD), la implementación de la política de TD, la articulación de los participantes, el establecimiento de una gobernanza clara y el logro, finalmente, de los objetivos establecidos hacia el 2030.

En la segunda parte de esta entrevista exclusiva, la funcionaria explicó de qué se trata la agenda digital en la que están trabajando, cómo funcionará la Plataforma Nacional de Gobierno Digital –que mejorará la productividad del estado y podría socavar las raíces de la burocracia–, así como los avances en conectividad y educación digital, y la importancia de la ciberseguridad en todos estos esfuerzos.

Nota del editor: La entrevista fue dividida en dos partes, por cuestiones de longitud y claridad. Esta es la segunda parte; puede revisar la primera aquí.

¿En qué consiste la agenda digital de Perú? ¿Cuáles son los objetivos clave? ¿Tienen indicadores clave (KPI) para medir sus avances?

Marushka Chocobar: La agenda digital es prácticamente la política digital. En la política tenemos ya un detalle de los lineamientos, de los objetivos, está mucho más detallado hacia dónde queremos llegar. Ahorita, además, tenemos una Agenda Digital del Bicentenario que tiene 21 compromisos, de los cuales ya hemos avanzado casi el 95% porque son bien puntuales.

Entonces, la política es la gran agenda digital, y luego vienen las estrategias, que son cómo se apalanca esta agenda. Hay una plataforma de indicadores, que es la plataforma de indicadores.digital.gob.pe, y hay 18 compromisos en los que las entidades públicas tienen que avanzar, que son: desde nombrar al líder digital, hacer el plan de gobierno digital y todo lo que eso involucra. Además, tenemos los mega indicadores: el indicador de la ONU que mide talento, conectividad y servicios digitales; el de la ITU de ciberseguridad; el de datos abiertos del barómetro; el de competitividad digital; y el índice de innovación general con enfoque en innovación digital. Hay otros índices, pero esos son los más importantes: OCDE, ONU, OEA y todo el esquema de competitividad.

¿Hasta dónde han llegado en la implementación de la Plataforma Nacional de Gobierno Digital y cuándo esperan tenerla completa?

Marushka Chocobar: La plataforma ya comenzó su implementación. Se adjudicó ese proyecto en mayo, comenzó su implementación el 9 de julio, y esperamos terminar con la migración a finales de noviembre o diciembre con la implementación del software. Ya hoy están en cola de espera, para montarse en la plataforma, la historia clínica digital del SIS (Seguro Integral de Salud), del MINSA (Ministerio de Salud) y de EsSALUD (el sistema de seguridad social). También el expediente judicial electrónico, hemos hablado también con el equipo del Ministerio de Justicia –para la interoperabilidad de la reforma de justicia y del sistema de justicia penal–, que son los primeros grandes clientes que van a correr la integración de datos de interoperabilidad sobre esta plataforma. Todavía no hemos abierto y ya tenemos demanda. La capacidad es muchísima más: todo debe correr en esta plataforma. En este momento, estamos armando contingencias en las regiones porque todos los centros de datos están en Lima.

¿Cómo han avanzado en el tema de la conectividad?

Marushka Chocobar: En temas de conectividad, la tarea la tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y le reporta a la secretaría esos avances en cuanto a que la conectividad es un ámbito de la transformación digital. Sin conectividad no avanzamos.

Este año hemos avanzado mucho más que en años anteriores, pero tenemos todavía en el Perú más del 70% de las zonas rurales no conectadas y más del 60% de la selva no conectada. Eso, en el siglo 21 y en medio de la crisis sanitaria, no es posible. En ese sentido, y hablando nuevamente del esquema de gobernanza digital, existe el Comité de Alto Nivel por un Perú Digital Innovador y Competitivo (donde está el MTC), que reporta esos avances. Lo que nos falta es poder articular esto para que sea [un esfuerzo del sector] público y privado. Solos, como estado, no vamos a lograr la conectividad; ahí tiene que entrar el sector privado, sin duda.

¿Hasta el momento qué entidades y servicios del estado ya se han digitalizado y hasta dónde se ha avanzado en este aspecto?

Marushka Chocobar: 100% digitales, ninguna. Hay algunas [que están más avanzadas] que otras, como por ejemplo SUNAT, EsSalud (que tiene más tecnología implementada que el MINSA). Diría: la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental); OSINERGMIN (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería); OSIPTEL (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones), que aprobó su plan de transformación digital hace poco. Son entidades que están enfocadas en teletrabajo. Nosotros también, y estamos migrando hacia modalidad de coworking para hacerlo más eficiente.

El avance en mejorar la productividad del estado también incide en disminuir la burocracia, que suele ser un problema contra el que todos los estados luchan.

Marushka Chocobar: Totalmente, y ahí es donde tenemos uno de los principales retos, porque al funcionario público no le interesa eliminar la burocracia, ya que eso hace que ya no sea indispensable. O sea, un sistema de gestión documental hace que varios puestos ya no sean indispensables en ese tema operativo. Y ahí es donde debemos tener otra vez ese cambio cultural para impulsar una evolución del rol del funcionario público. Tienes al que no quiere que avance la digitalización porque siente que está perdiendo piso en cuanto a ser indispensable, y además tienes al que no quiere que avance porque hay corrupción, porque hay comportamiento deshonesto. Contra eso hay que luchar más rápido todavía. A uno lo tienes que reinventar, pero a este último lo tienes que atrapar y sacar porque está impidiendo que avance por un comportamiento deshonesto.

¿Cuánto han avanzado en temas de educación digital? Que resulta vital, especialmente en estos tiempos de pandemia…

Marushka Chocobar: Ya teníamos un reto central antes de la crisis sanitaria: los profesores no estaban preparados para los temas digitales, a pesar de que había habido mil proyectos (Huascarán, una laptop por niño, etc.). Pero todo era: «¡Qué bueno que tengamos el proyecto!», no «sin eso no vas a poder estudiar». Eso no existía. Cuando ocurre [la pandemia], mil cosas se nos pasaron por la cabeza que se nos debieron haber pasado hace muchos años, como darle paquetes a los maestros; liberar tablets; montar contenidos en radio, televisión, internet; y preocuparnos realmente y de manera genuina por conectar los hogares. Nuestra preocupación era conectar el colegio y que tuviera su aula de innovación, pero ahora es conectar los hogares.

¿Crees que los cambios políticos y de gobierno afecten los cambios que está haciendo la secretaría?

Marushka Chocobar: Sin duda. El cargo que ejerzo es un cargo de confianza, [así que] me pueden llamar por teléfono y decirme que solo trabajo hasta mañana. Pero hay una fórmula importante que yo espero, tengo la esperanza, que funcione, y es lo que comentaba de la capilaridad. Cuando le has dado a probar a un ciudadano una plataforma que no se cae, una plataforma sencilla, que no le consume datos en el celular, que te devuelve un dato de valor, que te dice cuándo te toca vacunar y casi casi qué vacuna te van a poner (ahorita estamos viendo una posibilidad de que podamos mostrarle a la ciudadanía dónde hay centros de vacunación vacíos para que la gente vaya)… Cuando ya le has dado ese empoderamiento a la ciudadanía no hay forma de que otro venga y se lo quite porque la gente manifiesta en las redes sociales su disconformidad o satisfacción con aquello que el estado hace, en general. Creo que ningún ciudadano va a permitir que demos marcha atrás en educación digital y conectividad.

Ahora, tengo la tarea de tratar de ponerle la cereza a la gobernanza con la creación de una autoridad nacional. Que la secretaría se convierta en una autoridad nacional, como lo tienen en otros países. Y así tendríamos un buen esquema para que el Perú siga creciendo, independientemente de quién nos dirija, y esa posición no debería ser política, sino de concurso: postulas, ganas y tienes por lo menos cinco años de gestión. Listo. Ahí ya no importa qué gobierno pase, puedes tener éxito basado en esa continuidad.

Es fundamental también el tema de la seguridad y la privacidad. ¿Cómo están manejando el minimizar los riesgos?

Marushka Chocobar: En Perú existe el Centro Nacional de Seguridad Digital. En este centro nacional hay cuatro ámbitos y un brazo ejecutor. Los cuatro ámbitos son: la ciberdefensa (que trabajamos con las Fuerzas Armadas); la ciberinteligencia (que trabajamos con la Dirección Nacional de Inteligencia); la ciberdelincuencia (con la Dirección de Delitos Informáticos y el Poder Judicial); y todo lo que involucra la ciberseguridad propiamente dicha, que es el despliegue de tecnología para prevenir los ciberataques en las entidades públicas. Todo esto tiene un eje transversal de contacto con la ciudadanía y con el sector privado.

El Centro Nacional de Seguridad Digital articula con todos los ámbitos. Hay capacidades a nivel nacional, y deben ser unas 300 personas extendidas (en el centro, en sí, tenemos 10) porque cada entidad pública tiene un oficial de seguridad digital y las empresas privadas también, y [todos ellos] le reportan al centro los incidentes o lo que suceda. Pero creo que nos falta todavía un empuje para que exista una mayor toma de conciencia con respecto a la inversión que se tiene que hacer en temas de seguridad digital.