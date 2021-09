Compare computación perimetral frente a computación de nube

Tanto la nube pública como la computación perimetral son tecnologías que complementan el centro de datos tradicional y ayudan a optimizar la utilización y gestión de los recursos, pero no son ideales para todas las organizaciones o escenarios. El caso de uso es un factor importante a la hora de decidir qué modelo de despliegue tiene más sentido para determinadas cargas de trabajo, pero antes de que los administradores de TI puedan decidir si utilizar la nube o el borde –o, más probablemente, una mezcla de ambos–, necesitan entender los pros y los contras de cada uno.

La nube en un entorno de TI moderno

Objetivamente, la nube es una gran idea, pero se enfrenta a algunos problemas cuando se observan los cambios en el entorno de TI en los últimos dos años. El principal es el floreciente ámbito de IoT. Aquí, los dispositivos están repartidos por el entorno físico de TI de una organización, llevando a cabo una serie de tareas diferentes, desde simples mediciones hasta acciones complejas en función de los requisitos de, por ejemplo, una línea de producción o un edificio inteligente. Los dispositivos IoT son ricos en datos, ya que tienden a crear una gran cantidad de datos. Estos datos tienden a ser parlanchines: no son un flujo continuo, sino que se crean a lo largo de una serie de eventos. Gran parte de los datos son inútiles; los dispositivos IoT tienden a crear datos que a menudo se limitan a indicar que todo está bien. Estos datos no necesitan atravesar la red, pero muchos dispositivos IoT no tienen la inteligencia incorporada para saberlo.

A diferencia de la computación en la nube, la computación perimetral permite que los datos existan más cerca de las fuentes de datos a través de una red de dispositivos de borde.

Aquí radica la dicotomía: intentar gestionar completamente un entorno de IoT a través de una plataforma de nube completa no es la forma óptima de hacer las cosas. El problema es que, para que una nube se ocupe de todos los datos creados por estos dispositivos IoT, todos esos datos deben atravesar la red hasta donde reside esa capacidad de la nube. Esto conlleva una latencia en los propios datos, junto con lo que puede ser un gran golpe en el ancho de banda general de la nube, incluso con la flexibilidad de recursos que la nube pone en juego. Por suerte, existe otra opción: la computación perimetral.