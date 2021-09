Cómo construir una estrategia empresarial de big data en cuatro pasos

Las organizaciones inteligentes utilizan grandes cantidades y varios tipos de datos para comprender mejor a sus clientes, hacer un seguimiento del inventario, mejorar la logística y los procesos operativos, y tomar decisiones empresariales con conocimiento de causa. Las organizaciones de éxito también entienden la importancia de gestionar las crecientes cantidades de big data que están creando, y de encontrar formas fiables de extraer valor de ellas. Es fundamental contar con una estrategia de big data para almacenar, gestionar, procesar y aplicar todos esos datos de forma eficaz y eficiente.

Una estrategia de big data bien definida y completa establece los pasos necesarios para convertirse en una organización más orientada a los datos, y por lo tanto, más exitosa. Debe incorporar directrices que ayuden a lograr la visión orientada a los datos y a dirigir la organización hacia objetivos empresariales específicos. Esto es más fácil de decir que de hacer.

Como resultado, la creación de una estrategia de big data se deja en segundo plano mientras las empresas se afanan en gestionar y ocuparse de las operaciones comerciales cotidianas. Sin embargo, sin una estrategia, las empresas acabarán lidiando con varias actividades de big data que se desarrollan simultáneamente en toda la organización. Esto puede dar lugar a la duplicación de esfuerzos, o peor aún, a esfuerzos que compiten entre sí y que no están alineados o que no cumplen claramente los objetivos estratégicos a largo plazo de la empresa.

Paso 1: Definir los objetivos empresariales

No es de extrañar que, para tener una estrategia de big data exitosa, primero haya que definir los objetivos empresariales que se pretenden alcanzar. No todas las empresas son iguales, por lo que no hay una respuesta única para todos los casos. Sin embargo, debe asegurarse de que su estrategia se alinea con los objetivos generales de su empresa, al tiempo que aborda los problemas clave del negocio y los indicadores clave de rendimiento. Asegúrese de que las partes interesadas –incluidos los miembros del equipo de gestión de datos, los líderes de la línea de negocio, los ingenieros de datos, los científicos de datos y cualquier otra persona que vaya a utilizar sus almacenes de big data– participen desde el principio y proporcionen información clave de forma continua.