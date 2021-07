CloudSuite ERP de Infor se enfoca en industrias específicas

El impulso de Infor para convertirse en una empresa que da prioridad a la nube está marcado por dos características distintivas para los clientes.

La primera es el compromiso del proveedor de ERP con el ERP en la nube multiarrendamiento en la infraestructura de AWS. La segunda es su enfoque del ERP específico de la industria. En lugar de un producto monolítico que los clientes tienen que personalizar, Infor construye personalizaciones industriales en sus productos CloudSuite para la fabricación discreta, la distribución, la alimentación y las bebidas, la sanidad, la moda y el comercio minorista, y la hostelería.

El enfoque SaaS combinado con la especificidad de la industria permite a los clientes de Infor implementar sistemas y ver un ROI rápidamente, así como tener una innovación continua, según Kevin Samuelson, CEO de Infor con sede en Nueva York.

En esta entrevista, Samuelson y Soma Somasundaram, CTO y presidente de productos de Infor, discuten el enfoque de Infor sobre el ERP en la nube y lo que distingue a sus productos de los competidores en el saturado mercado del ERP.

¿En qué se diferencia el enfoque de ERP de Infor de otros proveedores de ERP?

Kevin Samuelson. Kevin Samuelson.

Kevin Samuelson: En el fondo, lo que nos hace diferentes es este enfoque en la industria. Cuando se creó la empresa en 2002, la idea era que lo que más frustra a los clientes son todas las personalizaciones, todas las integraciones, el tiempo, el riesgo y el costo de hacer funcionar el software. Y luego, una vez hecho todo eso, el valor que se obtiene, el costo de utilizarlo realmente, la imposibilidad de actualizarlo... es lo que hace que nuestra categoría sea un reto para las empresas.

Nuestra perspectiva es que si podemos profundizar en las industrias para incluir todas esas funciones críticas para la industria en el producto principal, y tener un producto con tanta funcionalidad fuera de la caja como sea posible, eso elimina los riesgos de muchos de estos proyectos.

Al igual que muchas otras empresas de ERP, Infor comenzó vendiendo principalmente tecnología local. ¿Cómo ha pasado Infor a ser una empresa que da prioridad a la nube?

Samuelson: La especificidad de la industria fue nuestra tesis desde el principio, y luego invertimos 5.000 millones de dólares en reescribir nuevos ERP multi-inquilino y productos críticos con esa especificidad de la industria, que hemos lanzado en los últimos años. La especificidad del sector siempre fue importante, pero es aún más esencial cuando se pasa a la nube y no se puede hacer una amplia personalización. No tenemos un solo producto. Tenemos un sistema ERP para la sanidad; otro para los sectores de fabricación discreta –automóvil, aeroespacial, defensa, industrial–; un producto completamente distinto para la fabricación y distribución de procesos, así como los productos que los rodean. La capacidad de utilizar el producto, implementarlo muy rápidamente, incluir todos los elementos esenciales que añaden valor y obtener rápidamente el retorno de la inversión es lo que más nos diferencia.

¿Los productos de CloudSuite se han escrito para la nube desde cero o se han reescrito productos heredados?

Soma Somasundaram. Soma Somasundaram.

Soma Somasundaram: Depende del producto. En algunos sectores, la propiedad intelectual de la tecnología heredada no era tan buena. No pensamos que tomarla y refactorizarla para la nube fuera la mejor idea, así que se reescribió completamente, pero utilizando el diseño que ya conocíamos. En otros casos, los productos ya estaban en camino de construirse en Java o como una arquitectura .Net para productos del mercado medio, así que simplemente continuamos con eso. En su mayor parte, el código heredado no existe en la nube.

¿Cómo está trasladando Infor a la nube a sus clientes de ERP locales?

Samuelson: Tenemos una base bastante grande de clientes locales, pero hemos trasladado una gran parte de ellos a la nube, y seguimos centrándonos en ello. Nuestro enfoque ha sido hacer que sea económicamente convincente y que el viaje sea lo menos doloroso posible. No nos preocupa demasiado hacerlo a una velocidad récord, y les decimos a los clientes que estaremos aquí cuando estén preparados.

¿Los productos Infor CloudSuite son verdaderamente de nube y multiusuario?

Somasundaram: Si alguien tiene un talonario de cheques muy grande y quiere absolutamente tener un solo inquilino, podríamos hacerlo técnicamente, pero no hay ningún caso de eso hasta ahora. Todo es multi-inquilino.

Samuelson: Si alguien quiere un producto superpersonalizado y alojado de un solo inquilino, probablemente vaya a SAP. El tipo de empresas que atraemos entienden que hay una ventaja competitiva en tener una suite simplificada con agilidad, actualizaciones constantes en las que ya no tienen que hacer actualizaciones. La mayoría de los CIOs ahora realmente prefieren tener productos multi-inquilino y no tener que pasar por personalizaciones, actualizaciones y riesgos.

¿Cuál es un ejemplo de algunos de los diferenciadores específicos de la industria para los productos CloudSuite de Infor?

Samuelson: Hay mucha variabilidad en la industria de alimentos y bebidas. Por ejemplo, si haces sopa de tomate, no todos los tomates son iguales, por lo que la formulación es realmente importante para ellos. Hay que conseguir la misma consistencia, aunque los ingredientes que se obtienen no tengan todos la misma consistencia. Así que ponemos funcionalidad en el producto para optimizar la fórmula. Esta funcionalidad, que llamamos de última milla, no se encuentra en un ERP horizontal como Oracle Fusion o SAP. La incorporamos al producto, lo que podemos hacer porque ese producto solo se dirige a esos sectores.

Los productos ERP en la nube de Infor funcionan exclusivamente en AWS. ¿Por qué?

Samuelson: Empezamos a finales de 2012 y principios de 2013, y en ese momento AWS estaba muy por delante en términos de capacidades. Queríamos que nuestros dólares de I+D se montaran sobre los dólares de I+D de otra persona para poder aprovechar esa innovación. AWS era claramente el líder, así que lo aprovechamos. Además, ya contaban con centros de datos regionales en todo el mundo, y nosotros tenemos nuestras suites en Virginia, Londres, Tokio, Fráncfort, Sídney, Singapur, así que ya tenían centros de datos en todos esos lugares. Pero hay segmentos del mercado en los que hay cierta aversión a funcionar en AWS, sobre todo en el sector minorista. Así que cuando tenemos clientes que quieren una alternativa, tenemos la capacidad de trabajar con diferentes hiperescaladores, como Microsoft, para ofrecer nuestras capacidades. Pero nuestra filosofía subyacente es que queremos aprovechar al máximo las capacidades del hiperescalador.

Jim O'Donnell es un escritor de noticias de TechTarget que cubre ERP y otras aplicaciones empresariales para SearchSAP y SearchERP.