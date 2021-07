CERT, apuesta de Mnemo para ofrecer mejores servicios de ciberseguridad

Para muchas personas la existencia de los Equipos de Respuesta para Emergencias Informáticas o CERT (Computer Emergency Response Team) pasa inadvertida, aunque su labor en la detección, prevención y predicción de ataques cibernéticos es vital en la actualidad; y es que en realidad estos centros son pocos comunes. En México quizá el más conocido es el CERT de la UNAM, debido a la institución académica; sin embargo, el primer CERT 100% privado fue desarrollado por la empresa Mnemo.

Tuvimos la oportunidad de platicar con Julián Garrido, CEO de Mnemo para México, sobre este tema y otros referentes al panorama que presenta la ciberseguridad.

“En Mnemo nos dedicamos al 100% del tema de ciberseguridad, tenemos el distintivo que nos da el cumplir con un programa que crea la Universidad Carnegie Mellon, que avala todos nuestros procesos para hacer un centro de operaciones de seguridad, somos un centro de respuesta a incidentes cibernéticos y alrededor de todo eso, tenemos todos los procesos requeridos para poder servir está en forma profesional, como lo hacen otros 9 o 10 centros en México”.

Y aunque funciona igual que los otros CERT, el directivo aspira marcar la diferencia con el de Mnemo, basado en tres pilares:

Usar el modelo de telecomunicaciones para conocer mejor la escala de servicios. Esto permite ver a gran escala los retos que presentan los ciberdelincuentes, lanzando ataques simultáneos día a día, de esta forma en Mnemo toman muchos de los modelos que permiten crear mejores defensas en internet para crear defensas a gran escala.

“Nuestro CERT es un war room”, dijo Garrido. “Imaginen ese cuarto de guerra en una situación compleja, en la que nuestros ‘monitoristas’ son los héroes gracias a las pantallas frente a ellos, pues observan todo lo que está ocurriendo, pero hay que agregar a los grupos de inteligencia y forense digital, así que pasar de ser solo un centro de monitoreo a un espacio que conjunta un equipo de trabajo multidisciplinario que mantiene la seguridad de nuestros clientes.”

Impulso en tiempos de crisis

La pandemia supuso nuevos retos para las empresas que se vieron en la necesidad de migrar a sus empleados al home office, lo que abrió mayores canales por los cuáles podría generarse alguna brecha seguridad, pues se dejaba atrás la seguridad que generaba el entorno físico de las empresas.

Este escenario generó para Nmeno una importante oportunidad de mostrar el valor agregado que ofrecen a sus clientes, “por un lado tenemos el grupo que genera la simulación de adversarios, se desarrolla toda una propuesta de lo que hacen los actores maliciosos; diseñamos malware y ramsomware o simplemente tomamos los últimos tipos de ataques”, explicó el CEO.

Garrido agregó: “pertenecemos al Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST), lo que nos permite tener acceso al todo al acervo de ataques para diseñar lo adecuado para nuestros clientes”. Asimismo, pertenecer a FIRST los convierte en el primer CERT de capital privado avalado por esta organización en México.

“Para la protección de los usuarios de trabajo remoto diseñamos escenarios y ayudamos a nuestros clientes a simularlos para que se previnieran de las vulnerabilidades que el teletrabajo les presentara.” Actualmente, sus 70 clientes a nivel nacional están constatando los resultados de esta estrategia.

Unos de los sectores que mayores retos presentan día con día, y que con la pandemia se acrecentaron, fue el financiero: “el encierro obligado trajo consigo un incremento en las transacciones en línea, convirtiendo a los clientes o a quienes les brinda un servicio, en una puerta de entrada para la generación de ataques”, detalló Garrido.

Otro de los sectores que ha visto crecer su número de ataques es el de telecomunicaciones, ya que muchas de las redes bancarias corren a través de la infraestructura de las empresas telcos, lo que las convierte en un objetivo muy fuerte, explicó el directivo, aunque enfatizó que ambos sectores “tienen una disciplina operativa en el ámbito de la seguridad muy serio, lo que genera muchas campañas de los actores maliciosos, que lanzan ataques relativamente tontos, muchos de ellos a gran escala y que funcionan como distractores, de tal forma manera que después viene el ataque serio y dirigido. Para evitar que las empresas pierdan el tiempo con los ataques señuelo, en Mnemo automatizamos la respuesta”.

Para ejemplificar cómo funciona el área de inteligencia del CERT de Mnemo citamos los hechos del supuesto robo del padrón de votantes del Instituto Nacional Electoral (INE) en días pasados. “Este tipo de temas le damos seguimiento de oficio, y aunque no colaboramos con el INE, nosotros al ser un centro de respuesta sí nos interesa ayudar. Lo que encontramos es que hubo dos presuntos compradores de una supuesta base de datos, pero no se ha confirmado que esos datos sean del 2021, además, ya no están vendiendo esa base. Justamente ese grupo de inteligencia está viendo la situación de los ataques a los gobiernos a nivel mexicano, pero también vemos que se están realizando esfuerzos por parte del gobierno; por mencionar uno, hace unas semanas la Guardia Nacional y el Instituto Federal de Telecomunicaciones realizaron un foro para hablar sobre estos temas; por otra parte está el buen trabajo que se realiza mediante la Policía Cibernética, pero esto no nos hace minimizar la escala del reto que se enfrenta”, expresó Julián Garrido.