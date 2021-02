Atención médica digital, prioridad para los CIO en 2021

Después de un año sin precedentes, los CIO de atención médica dijeron que se esforzarán por crear experiencias digitales mejores, más accesibles y más equitativas para pacientes y proveedores.

Craig Richardville, CIO de SCL Health en Broomfield, Colorado, dijo que las iniciativas de TI de salud relacionadas con la telesalud y el acceso digital de los pacientes continuarán siendo un foco en 2021, un año que él cree que impulsará una mentalidad digital en la atención médica. Los pacientes han buscado durante mucho tiempo un acceso más fácil y conveniente a la atención, y 2020 se convirtió en un campo de pruebas para el acceso y la prestación de atención virtual.

Ese impulso hacia lo digital se verá favorecido por las nuevas regulaciones federales que requieren que los sistemas de atención médica implementen API estandarizadas que puedan compartir datos sin problemas con otros sistemas de salud y aplicaciones móviles de terceros, a partir del 31 de diciembre de 2022.

Para Aaron Miri, CIO de UT Health Austin, la pandemia no solo reveló el poder que tienen las tecnologías digitales para conectar a pacientes y proveedores, sino también la inequidad en el acceso a la atención. Miri dijo que, en 2021, la construcción de sistemas de salud más accesibles hará que los CIOs concentren sus inversiones y estrategias en TI de salud en la equidad en salud y el compromiso del paciente.

Inversiones en TI para la salud en 2021

A través de los esfuerzos realizados para rastrear y administrar el COVID-19, Miri dijo que la epidemiología de UT Health Austin pudo conectarse con más personas sin acceso a la atención adecuada.

Los sistemas de atención médica y las agencias de salud pública se basaron en el rastreo de contactos, un proceso en gran parte manual para rastrear y notificar a las personas que podrían haber estado expuestas a una enfermedad, para controlar la propagación del COVID-19. En UT Health Austin, la práctica no solo se utilizó para reabrir después de las medidas de cuarentena obligatorias, sino también para monitorear a los pacientes y trabajadores de la salud expuestos al COVID-19.

Aarón Miri. Aarón Miri.

Al rastrear el virus, el sistema de salud se presentó a la comunidad en general, lo que permitió a los proveedores interactuar con personas que no eran pacientes documentados en el sistema de salud.

«Encontramos personas que estaban sentadas en desiertos de comida, desconectadas del resto del área en Austin, y pudimos conectarlas con otras agencias de servicios sociales para ayudarlas a que no se mueran de hambre y no estén desconectadas de Wi-Fi», dijo Miri. «No pudimos verlos dentro de nuestros sistemas. Ahora se ven y ahora se están abordando, y se verá una duplicación en eso. ¿Cómo usamos los datos y nuestros sistemas para asegurarnos de que nuestra área de captación se está ocupando de todos?».

Miri dijo que la equidad en salud será una parte clave de su estrategia de TI para la salud de 2021 y se asegurará de que haya «el lugar correcto, el momento adecuado y el acceso adecuado para todos». Eso significa poner un gran énfasis en el acceso digital de los pacientes a la atención médica y responder a la pregunta de: «¿cómo brindamos atención de manera equitativa a todas las razas, todos los idiomas, todos los géneros?», dijo.

En ese sentido, Miri dijo que UT Health Austin está creando un nuevo sitio web para facilitar el acceso y promover la educación del paciente, además de invertir en nuevas asociaciones centradas en el acceso digital.

Otra forma de trabajar para hacer que la atención médica sea más accesible y equitativa es a través de una inversión continua en el HCE y los sistemas adjuntos a él, como los servicios de voz y traducción para las visitas de telesalud.

Craig Richardville. Craig Richardville.

«Si estoy haciendo una consulta de telemedicina y solo hablo español, ¿cómo me aseguro de que haya un traductor vinculado de forma natural, para que el flujo de trabajo tenga sentido para el paciente y el cuidador?», dijo Miri. «Las cosas en las que no se pensaba antes, ahora las duplicará para asegurarse de que la experiencia del paciente sea lo más fluida posible».

Miri no es el único CIO que piensa en mejorar la experiencia del paciente en 2021.

Richardville de SCL Health dijo que se centrará en proporcionar más herramientas de autoservicio para que los pacientes puedan tener un mayor acceso a la atención médica desde sus hogares. Parte de su enfoque consiste en buscar tecnologías de bajo o nulo toque, como la tecnología de voz, que Richardville cree que será la «próxima interfaz de usuario» en la atención médica.

«Creo que el aspecto de voz de lo que hacemos va a ser importante, por lo que estamos buscando IA conversacional para interpretar conversaciones, no solo grabar», dijo.