72% de los mexicanos considera que existe una brecha de habilidades cada vez mayor en el país

Conforme pasan los años, la necesidad de adquirir nuevas habilidades digitales y las llamadas soft skills, ha ido en aumento en muchas organizaciones, como parte de una estrategia para enfrentar los nuevos retos de negocio.

En este caso Udemy, plataforma de formación en línea, ha analizado desde 2016 las tendencias relacionadas con la brecha de habilidades, esa disparidad existente entre los que buscan empleo y las competencias y calificaciones que exigen los empleadores. La cuarta entrega de su informe anual se centra en las tendencias globales, destacando el sentir de los empleados radicados en India, España, Francia, Brasil y México.

Esta encuesta se realizó en enero de 2020, meses antes de que se declarara la pandemia global, y es quizá esta variante la que ha hecho que crezca la conciencia sobre el desarrollo que la brecha de habilidades ha tenido durante años, siempre a la par de los cambios tecnológicos, obligando a los empleadores a exigir nuevas y reforzadas habilidades de acuerdo a los tiempos que vivimos.

En entrevista con Alfredo Stockder, director sénior de Marketing Global en Udemy, nos comentó que este estudio se lleva realizando hace tres años en México, con la participación de mil 500 personas. “A nivel global participan 5 mil personas, que nos ayudan a entender el balance entre las habilidades disponibles y habilidad demandadas”, dijo.

Stocket agregó que el 72% de los empleados mexicanos de tiempo completo expresa que existe una brecha de habilidades cada vez mayor en el país. “Esta sensación es aún mayor entre los Baby Boomers (82%) y las mujeres (71%) –ya que solo el 66% los hombres consideran que este abismo crece–, en comparación con el 68% de la Generación X y 67% de los Millennials”.

Sin embargo, y aunque la mayoría de los empleados mexicanos también se sienten personalmente afectados por la brecha de habilidades en el país, los Baby Boomers no son reacios al cambio, “la salida que están tomando es la misma que las otras generaciones que están trabajando hoy en día: la importancia de adoptar la actitud de aprendizaje continuo.”

Y es que, para cerca de tres cuartas partes de los encuestados (73%) “la educación universitaria no los preparó para el futuro con las habilidades necesarias que demanda el mercado. Vivimos en un tiempo en el que hay muchos cambios tecnológicos que necesitan estar aprendiendo constantemente.”

La inteligencia artificial y la automatización impactarán no solo a la manufactura, sino también a otros sectores, como el financiero, “y lo que te diría es que no solamente los individuos están conscientes de que requieren nuevas habilidades. las empresas también están conscientes de que las competencias están cambiando aceleradamente, por lo tanto, la capacitación no es algo que recaiga únicamente en los individuos.”

Esta conciencia conduce a un aumento personal acción y voluntad para aprender nuevas habilidades, así como expectativas colectivas para que los empleadores apoyen de manera más sólida la educación y la formación para reducir la brecha de habilidades Entendiendo esta necesidad, los empleadores buscarán atraer y retener talento, apalancar nuevas oportunidades de negocio y aumentar su ventaja competitiva.

Alfredo Stockder nos menciona que entre las habilidades que el empleador busca están el manejo del equipo y la resolución de conflictos, un poco más que las habilidades técnicas. “El 63% de los empleadores consideran que las habilidades de gestión son importantes, mientras que 59% considera importantes las habilidades técnicas.”

Por otra parte, el ejecutivo nos menciona que el “campo de ciencia de datos y todo el tema del aprendizaje automático (machine learning) son temas muy nuevos, y las universidades no están capacitando sobre estos todavía”, y el estudio le da la razón pues cerca de dos tercios de los empleadores (78%) creen que las habilidades están cambiando demasiado rápido y necesitan mejorar constantemente, mientras que el 76% piensa que las habilidades que necesitarán para su trabajo cambiarán en los próximos cinco años, esto debido al impacto que está teniendo la inteligencia artificia (IA) en los trabajos: el 47% considera que IA y la automatización podrán hacer su trabajo en los próximos cinco años.

Esto, lejos de asustar a los empleados, parece ser un motor para mejorar, pues, a nivel mundial, parecen dispuestos a ser responsables individualmente de aprender nuevas habilidades para cerrar la brecha de habilidades. India (91%), Brasil (91%) y México (89%) lideran notablemente el grupo, diciendo que han tenido que adquirir habilidades adicionales para hacer su trabajo de manera efectiva. Además, la mayoría de los empleados en España (76%) y Francia (67%) también informaron trabajar para adquirir nuevas habilidades.