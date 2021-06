Siga estos ocho pasos para implementar automatización en los flujos de trabajo de TI

La automatización es vital para la TI moderna, ya que permite a los equipos de TI realizar flujos de trabajo comunes y tareas repetitivas de forma precisa, coherente y rápida. Pero la automatización está lejos de ser automática.

El camino para implementar la automatización está plagado de errores y desperdicios. La mayoría de los administradores de TI conocen las historias de terror de la automatización: un proyecto enorme para abordar una tarea menor, cambios perjudiciales en los procesos en aras de la automatización y los dolores de cabeza derivados de una mala elección de la herramienta. Una planificación cuidadosa y un esfuerzo concertado son fundamentales para implementar la automatización de una manera significativa y sostenible.

Hay ocho pasos para llevar una tarea de TI de manual a automatizada:

1. Buscar oportunidades de automatización

La automatización no es una propuesta de todo o nada. No todos los procesos o tareas deben –o incluso pueden– automatizarse. No es necesario automatizar todo simultáneamente para demostrar el valor empresarial de la automatización.

Para empezar, identifique las tareas comunes y frecuentes con una complejidad mínima. Estas tareas suelen ser las que más se benefician de la automatización. En general, los candidatos a la automatización son procesos y tareas que los administradores de TI realizan con frecuencia y que consumen un tiempo considerable. Algunos ejemplos comunes son el restablecimiento de las contraseñas de los usuarios y el aprovisionamiento de instancias de máquinas virtuales.