Por qué la nube cambia todo en torno a la seguridad de la red

A medida que la seguridad de la red empresarial da el salto a la nube pública, algunos problemas desaparecen, pero las organizaciones también necesitan resolver algunos nuevos. Entonces, evaluemos dónde hemos estado y hacia dónde vamos.

A dónde vamos

La seguridad de la red en la nube pública se dirige en algunas direcciones:

La implementación de aplicaciones es rápida, que es lo que quiere la empresa, y caótica en relación con el entorno del centro de datos heredado:

Las aplicaciones se implementan más rápido.

Muchas personas pueden influir en el cambio; los desarrolladores pueden agregar su propia infraestructura.

No hay límites en la tasa de cambio y pocos límites en los tipos de cambios.

Las aplicaciones se crean utilizando una increíble variedad de técnicas y arquitecturas, por lo que la red es aún más ‘la lengua franca’ y, más que antes, es el mejor/único lugar para hacer seguridad.

La infraestructura de red es casi igualmente dinámica. Los cambios en la red ocurren a menudo, impulsados ​​por múltiples partes: muchos cocineros en la cocina. Desde una perspectiva empresarial, esto suele ser bueno, ya que estos cambios suelen ser para facilitar la implementación de aplicaciones. Durante más de un año, el gasto en la nube superó ampliamente el gasto en los centros de datos y, a diferencia de los centros de datos, todavía hay un nuevo conjunto de problemas de seguridad por resolver en la nube. Los ataques van donde está el dinero, por lo que el gran frente de seguridad abierto para las empresas es la nube.

La conclusión es que, con una infraestructura de red dinámica y muchos cambios, es difícil tener una imagen clara de seguridad con solo mirar dentro de los puntos de control. ¿Cómo saber si todavía está en el camino en todas partes, para todo tipo de tráfico? La respuesta corta es que no es así. La respuesta no es que la gente de seguridad diga que no o intente controlar todo, sino que se vuelva más adaptable. Y, en particular, este problema no se resuelve y se agranda.