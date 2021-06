Ponga un alto al ransomware evitando la explotación del Directorio Activo

El Directorio Activo (AD) se ha convertido en un elemento crítico de la mayoría de las redes corporativas. Aproximadamente el 90% de las empresas del ranking Fortune 1000 utilizan infraestructura de AD, el cual es responsable de los procesos críticos de autenticación y autorización en todos los recursos empresariales.

Los usuarios de una organización necesitan acceder fácilmente al directorio, algo que, si bien es conveniente, hace que el AD sea particularmente complejo de proteger. Un atacante que comprometa con éxito dicho servicio puede cambiar la membresía de grupos, los permisos, las políticas de seguridad y las listas de control de acceso (ACL). Luego, pueden usar este control para cambiar los derechos de los usuarios y hacerse pasar por empleados reales para realizar movimiento lateral y escalar privilegios, dándole al atacante las "llaves del reino".

Para un ataque de ransomware a gran escala, los ciberdelincuentes necesitan el control del AD para crear persistencia, instalar nuevos objetos y puertas traseras y distribuir código malicioso a otros sistemas, incluso mediante una directiva de grupo (GPO). Los atacantes consideran que el AD es un objetivo de gran valor y los defensores, en consecuencia, deben implementar las protecciones adecuadas. Combatir esta amenaza y mitigar los efectos de los ataques de ransomware actuales requiere una nueva forma de pensar y un uso más eficaz de las nuevas herramientas de ciberseguridad de la actualidad.

La protección tradicional del “repositorio de las identidades” se ha centrado principalmente en controlar las vulnerabilidades mediante parches, tratando de adherirse al principio de privilegios mínimos y políticas de administración por niveles. Y si bien estas son medidas necesarias, ya no son suficientes. Una organización solo puede corregir una vulnerabilidad después del descubrimiento, e incluso el análisis de las bitácoras combinado con la eterna promesa de correlación de los SIEMs ( sistemas de gestión de eventos e información de seguridad ) tiende a centrarse en la detección más que en la evaluación de la vulnerabilidad. Las organizaciones de hoy no pueden permitirse el lujo de centrarse en medidas estrictamente reactivas; deben ser proactivas.

Para Patricio Sánchez, Security Engineer Lead de respuesta a incidentes en Lyft, “uno de los retos más complejos de enfrentar es cuando los atacantes usan las técnicas de LOTL (Living off the Land), lo que les permite moverse de manera natural a través del AD y pasar desapercibidos; los equipos defensivos deben contar con la visibilidad completa no solo a nivel cuentas de usuario, sino flujos de comunicación, configuraciones y comportamientos; el tipo de visibilidad necesaria se podría obtener mediante la simulación y emulaciones de adversario, así como ejercicios de cacería de amenazas, y, por supuesto, teniendo un monitoreo más activo en la infraestructura mediante técnicas de defensa activa”, destaca el experto.

Las amenazas en evolución requieren soluciones del mismo nivel

Los atacantes de ransomware de hoy inevitablemente apuntarán al AD para obtener privilegios, cambiar la configuración de políticas, distribuir código malicioso y cubrir sus huellas. Basta mirar los recientes ataques de ransomware de alto perfil que han obtenido pagos récord. Afortunadamente, con las innovaciones recientes de la industria bajo una visión holística, las organizaciones pueden mitigar de manera eficiente los riesgos de explotación del AD mejorando su higiene cibernética, manteniendo el conocimiento “continuo” de los problemas de las cuentas y detectando movimientos laterales dentro de la red.

Las herramientas modernas de protección del Active Directory, con un enfoque completo de defensa, pueden evitar que los atacantes vean los datos que buscan y obtengan información precisa al consultar el AD. Estas soluciones ahora pueden detectar y evitar que los atacantes realicen cambios en el AD, alertando rápidamente sobre actividades de ataque como intentos de fuerza bruta, ataques de “password spray” y otras tácticas que apuntan a objetos de AD o más avanzados como del tipo DCShadow o DCSync. Al evitar que los atacantes aprovechen las vulnerabilidades del AD, los equipos de seguridad pueden detener a los atacantes de ransomware en seco, y las herramientas de ciberseguridad avanzadas de hoy en día facilitan que las empresas de todos los tamaños mejoren de manera eficiente sus defensas.

Para Noé Espinoza, director de Innovación y Tecnología de la firma IQsec, este no es un tema nuevo. Hace casi cuatro años que se tuvo noticia del primer ransomware en el país, y aunque no tengamos los básicos de ciberseguridad que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos (como soluciones de cifrado, múltiple factor de autenticación, EDR, control de accesos privilegiados y una concientización permanente), Espinoza está convencido de que muchas de las causas que detonan de manera exitosa el ransomware, incluyen la falta de ciber higiene básica y fortalecimiento de muchos aspectos que hemos olvidado con el tiempo. “La tecnología se vuelve un control compensatorio para aquellos casos donde no hay una solución efectiva para un problema particular. La implementación de la defensa activa en torno al Directorio Activo nos alerta de las señales tempranas de que algo ‘malo’ puede suceder más adelante; no es normal que una computadora del área de finanzas consulte el AD para saber quiénes son los controladores de dominio o los ‘Domain Admins’ del entorno”, resalta Espinoza con base en la experiencia que tienen en la respuesta a incidentes y el servicio MDR de sus clientes actuales.

Mucho de lo que hoy compartimos desde Attivo Networks se encuentra detallado en el más reciente reporte de tendencias 2021 de la firma Mandiant, cuya experiencia en campo permite brindarles a las organizaciones una serie de aspectos que deben priorizar para mitigar el riesgo de incidentes de ransomware. Estoy seguro de que no se sorprenderá al leer que las cuatro acciones ahí descritas giran alrededor del Directorio Activo.

Al final, la decisión de aplicar algo de lo aprendido es nuevamente solo su decisión.

Sobre el autor: Juan Carlos Vázquez es Regional Manager de Attivo Networks para Latinoamérica.