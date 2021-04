Nueve libros de BI para leer este año

Cuando uno está atrapado en casa, puede ser difícil estar al día de todas las tendencias y cambios en su sector. Aunque es probable que siga haciendo su trabajo básico, las actividades que potencian sus habilidades, como las conferencias y las conversaciones espontáneas en persona, se han pospuesto o se han hecho más difíciles. Esto puede hacer que busque otras formas de reforzar sus habilidades laborales. Una opción es leer sobre temas que le ayuden a mejorar su negocio y a tener éxito en su función. Este artículo ofrece varios de los mejores libros de inteligencia empresarial (BI) para repasar los procesos, los puestos y las herramientas relacionadas con ella.

La BI es un tema relevante en todos los sectores, por lo que, sea cual sea su campo, estos libros pueden ayudarle a potenciar las habilidades relacionadas con los datos que recoge su empresa y las herramientas utilizadas para procesarlos. Probablemente no le sorprenderá saber que el big data y la BI se están convirtiendo en recursos cada vez más cruciales para la empresa. En casi todos los sectores, las empresas necesitan recopilar, interpretar y contar una historia con ellos para tener éxito. Las organizaciones pueden utilizar las herramientas de BI para almacenar, organizar e interpretar los datos que recogen de los procesos internos y externos. También tienen otros usos que van más allá de los procesos empresariales estándar; por ejemplo, puede interesarle saber cómo se utilizan las herramientas de BI para hacer un seguimiento de las estadísticas de COVID-19.

Nuestra lista de libros de BI incluye una variedad de subcategorías de BI, para lectores de niveles de experiencia principiante, intermedio y avanzado. ¡Compruébelo!

El libro de Kolb es una guía directa de los principios fundamentales de BI, en la misma línea que BI for Dummies. Kolb explica de forma creativa el concepto de BI personificándolo en la descripción del libro como un misterioso visitante de la empresa Asgard Inc. que trae el cambio de la noche a la mañana. El libro abarca fundamentos como el almacenamiento de datos, la detección de valores atípicos, la arquitectura de la inteligencia empresarial, el reconocimiento de patrones y la transformación de datos.

Business Intelligence in Plain Language: A practical guide to Data Mining and Business Analytics de Jeremy Kolb

Encuentre un ejemplar de Ten Equations that Rule the World aquí .

Este libro, a diferencia de los dos anteriores, no trata la BI en el contexto de las TI directamente. Tiene un alcance más amplio, detallando 10 ecuaciones matemáticas que afectan varias facetas de la vida, desde la protección contra las pérdidas financieras, hasta la permanencia en un trabajo, pasando por la ingeniería de un contenido viral. Es una guía para pensar matemáticamente sobre la vida, y al aprender estas diez ecuaciones, Sumpter ofrece una nueva perspectiva sobre las soluciones a lo que por defecto no consideramos problemas matemáticos.

The Ten Equations that Rule the World de David Sumpter

El principal problema que Steffine aborda en este libro es que, a menudo, las empresas tienen dificultades para implementar los procesos de BI no porque sean incompetentes, sino porque no tienen tiempo. Hoy en día, los trabajadores de TI se enfrentan a una presión cada vez mayor, ya que la cantidad de información que deben procesar crece de forma exponencial y el tiempo que se espera que dediquen a procesarla se reduce. Más de todo, y más rápido. Steffine ofrece instrucciones prácticas para ofrecer soluciones de BI ágiles y centradas con rapidez, para adaptarse al ritmo vertiginoso del sector.

Hyper: Changing the way you think about, plan, and execute business intelligence for real results, real fast! de Gregory P. Steffine

Successful Business Intelligence, Second Edition: Unlock the Value of BI and Big Data de Cindi Howson

Libros de ciencia de datos

Estos libros se centran más específicamente en las habilidades, las mejores prácticas y los conceptos relacionados con la ciencia de los datos, la visualización de datos, la estrategia de datos, la minería de datos y el big data.

Data Strategy: How to Profit from a World of Big Data, Analytics and the Internet of Things de Bernard Marr

Este libro es especial porque se centra en la internet de las cosas y en la enorme cantidad de datos que IoT puede recoger y aportar a una empresa. Marr escribe que las empresas utilizan menos del 1 % de los datos que recogen en lagos de datos cada vez más grandes. Todos esos datos se acumulan para crear contaminación de datos cuando no se utilizan.

Marr defiende de forma convincente la importancia de utilizar esos datos y adopta un enfoque de futuro sobre BI en general y el lugar que ocupa la IoT en él. Ofrece una guía detallada para crear una estrategia sostenible y duradera para implementar BI y los datos que genera la IoT en él. Data Strategy fue escrito en 2017, y el big data y la IoT no han hecho más que adquirir mayor relevancia desde entonces.

Encuentre una copia de Data Strategy aquí.

The Wall Street Journal Guide to Information Graphics: The Dos and Don’ts of Presenting Data, Facts, and Figures de Dona M. Wong

Dona M. Wong, ex editora de gráficos de negocios en The New York Times y jefa del departamento de gráficos de The Wall Street Journal, combina en este libro sus conocimientos expertos sobre el análisis de datos y el diseño gráfico para crear una guía completa sobre cómo presentar la información, con recomendaciones sobre lo que hay que asegurarse de incorporar y lo que hay que evitar. Lo hace con un talento único para entretener y educar al mismo tiempo, lo que, en cierta medida, es lo que la visualización de datos en sí misma debería intentar conseguir.

Este libro es un gran recurso para cualquiera que se encuentre utilizando grandes conjuntos de datos con regularidad. Los administradores de TI pueden utilizar este libro para ayudarles a mostrar los datos de forma artística, de manera que cuenten la historia que quieren contar de forma clara y concisa, sin importar cuál sea la historia. Wong también enumera una serie de reglas de oro que enseñan al lector a ser un magnífico comunicador de datos.

Encuentre un ejemplar de The Wall Street Journal Guide to Information Graphics aquí.