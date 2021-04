11 tips para mejorar el desempeño de Windows 10

Como profesional de TI, usted puede hacer algunos ajustes de rendimiento de Windows 10 para ayudar a que el sistema operativo funcione más rápido.

Estos 11 consejos que debe aprender son en su mayoría arreglos simples y fáciles. Si estas opciones no resuelven sus problemas de rendimiento, entonces es posible que necesite un análisis más exhaustivo de la causa raíz de sus escritorios administrados.

Por el contrario, el problema podría ser que no ha aplicado la última actualización de Windows 10. Debe estar al día con las últimas actualizaciones siempre que sea posible, después de probarlas, y estar al tanto de los últimos problemas y errores conocidos de cada versión del sistema operativo.

3. Utilice ReadyBoost

Microsoft ReadyBoost es una función de Windows que ofrece una utilidad básica de almacenamiento en caché de disco. Esta utilidad puede almacenar en caché archivos con una unidad extraíble basada en flash para mejorar el rendimiento de Windows 10 sin requerir memoria adicional.

Los requisitos para esta característica son los siguientes:

Tiempo de acceso de 1 milisegundo o menos;

Rendimiento de 75 MBps para escrituras aleatorias de 1 MB;

Al menos 64 KB de almacenamiento disponible; y

5 MBps de rendimiento para lecturas aleatorias de 4 KB.

Para utilizar esta utilidad, hay que conectar la unidad extraíble al dispositivo, hacer clic con el botón derecho en el Explorador de archivos de Windows 10 y elegir la opción Properties. A continuación, hay que seleccionar la pestaña ReadyBoost y hacer clic en OK. Si la unidad no es compatible con ReadyBoost, la pestaña no aparecerá.