Los tres mayores retos de transformación digital y cómo resolverlos

Encuestas recientes muestran que la transformación digital sigue siendo una prioridad para las organizaciones de TI. Los directores de TI y los líderes de TI se están asociando con los líderes empresariales en una variedad de iniciativas de transformación digital, que incluyen el desarrollo de nuevos productos habilitados digitalmente, la mejora de las experiencias de los empleados, la automatización de los pasos del flujo de trabajo, la institución de prácticas basadas en datos y la experimentación con inteligencia artificial, IoT y blockchain.

Pero cada líder digital le dirá que el viaje de la transformación digital es largo, y cada año, la planificación y ejecución tienen diferentes desafíos. Para los CIO que recién comienzan los programas de transformación, la parte más difícil a menudo es lograr que los jefes de negocio y los tomadores de decisiones acuerden una estrategia digital, prioridades y financiamiento. Para las organizaciones de TI con éxito en el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías, el desafío suele ser establecer un proceso de transformación para que las personas de toda la organización aprovechen las nuevas capacidades digitales y los procesos heredados que van de salida.

En 2020, los líderes giraron abruptamente sus estrategias de transformación digital para respaldar el trabajo remoto y otras prioridades de salud y seguridad provocadas por la pandemia de COVID-19. De cara al 2021, los líderes digitales y de TI deben continuar respondiendo a las cambiantes condiciones de trabajo en medio de un aumento de los números de COVID-19, pero a medida que las vacunas estén disponibles, también existe la esperanza de evolucionar hacia una nueva normalidad. El entorno cambiante creará desafíos para los líderes de la transformación digital sobre qué iniciativas se priorizan, qué tecnologías se seleccionan y cómo involucrar a los empleados.

A continuación, se muestran tres desafíos principales de transformación digital que las organizaciones probablemente enfrentarán en 2021 y cómo resolverlos.

El resultado es que, si bien todas las organizaciones deben invertir en capacidades de datos y tecnología, no todas las empresas tendrán éxito, o deberían intentar tener éxito, al tratar de operar como una empresa de software. Las arquitecturas, prácticas y habilidades requeridas deben ser realistas y factibles para la organización. Y, buenas noticias, los proveedores de plataformas de hoy están respondiendo a las necesidades respectivas de las empresas que no son de software, compitiendo para hacer que las tecnologías digitales sean más accesibles para las organizaciones principales.

3. Las estructuras organizativas y los estilos de liderazgo viejos obstaculizan el éxito de la transformación digital

Así como los departamentos de marketing deben volver a aprender las necesidades de los clientes en la era COVID-19, las organizaciones de TI deben recalibrar sus estrategias de implementación, realineando la organización para permitir un mayor trabajo remoto y colaboración. Esto es esencial en 2021.

Según el estudio de CIO mencionado anteriormente de KPMG, casi el 70% de los líderes de TI creen que más del 20% de la fuerza laboral trabajará de forma remota después de COVID-19, lo que implica que los equipos ágiles que siguen la regla de dos pizzas de Jeff Bezos sobre el tamaño del equipo probablemente tendrán uno o dos miembros trabajando de forma remota.

La mayoría de los líderes de TI reaccionaron a los desafíos de COVID-19 en 2020. En 2021, es hora de ser proactivos en la estructura organizacional y los cambios de liderazgo.

Próximos pasos: Es dudoso que muchos líderes hayan realizado cambios a largo plazo en su estructura organizativa y procesos de gestión del talento para respaldar una fuerza laboral más remota y distribuida. Estos desafíos deben considerarse en 2021, ya que la mayoría de los líderes creen que necesitan acelerar los programas de transformación digital. Conseguir una organización de TI ágil, innovadora y eficiente que pueda colaborar de forma remota es un desafío que separará a las organizaciones de TI exitosas de otras que luchan por adaptarse.

El desafío en 2021 es realizar cambios en la estructura organizacional que promuevan un liderazgo empático. Muchos empleados enfrentarán diferentes tensiones en el hogar y en la vida en 2021, dependiendo de cuánto les afecte el COVID-19 y qué tan rápido impactan las vacunas. Lo último que los líderes de TI pueden permitirse son los rechazos de los empleados a las estrategias de transformación digital cuando el estrés fuera del trabajo afecta su capacidad para concentrarse y completar las tareas de manera productiva.

Además, las iniciativas de transformación digital solo tienen éxito cuando los programas de gestión de cambios permiten a los empleados adaptarse a las nuevas tecnologías, los cambios en el flujo de trabajo y las prácticas basadas en datos. Más allá de optimizar la organización de TI, los directores de TI y los líderes de TI deben desempeñar un papel en cambios culturales más amplios y realineamientos de la organización.

Una gran parte de la solución es educar a los líderes de toda la empresa sobre el valor, y la necesidad urgente, de adoptar habilidades de escucha activa, para que puedan sentir cuándo las personas necesitan ayuda y cuándo otras están listas para desafíos mayores.

La promoción de equipos ágiles autoorganizados, diversos y multidisciplinarios debe ser una prioridad para todos los líderes empresariales. Las organizaciones que no han descubierto cómo extender las prácticas ágiles más allá del desarrollo de aplicaciones e incluyen a personas de marketing, ventas, finanzas y operaciones como compañeros de equipo ágiles, pierden beneficios clave. Los equipos ágiles están capacitados para comprometerse con el trabajo que aceptan y ajustar sus prácticas de colaboración en función de lo que se necesita para entregar ese trabajo con éxito. Las prácticas ágiles equipan a los equipos para hacer ajustes a las circunstancias y desafíos que enfrentan.

Promover la empatía, la adaptabilidad, los objetivos realistas y las plataformas tecnológicas seleccionadas adecuadamente es exactamente lo que los líderes de la transformación digital necesitan para tener éxito en 2021.

Isaac Sacolick, presidente de StarCIO, guía a las empresas a través de programas de transformación digital más inteligentes, más rápidos, innovadores y mejores que brindan resultados comerciales. Es el autor del bestseller de Amazon "Driving Digital: The Leader's Guide to Business Transformation through Technology", que cubre ágil, DevOps, ciencia de datos y otras prácticas críticas de transformación digital. Sacolick es un reconocido CIO social, influencer de transformación digital, orador de la industria y bloguero en Social, Agile and Transformation.