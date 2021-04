Los mejores 13 libros de ciencia de datos que debe leer, según los expertos

La ciencia de los datos –la amalgama de las matemáticas, la estadística, las disciplinas informáticas, el aprendizaje automático, el análisis de clusters, la minería de datos y la visualización– ya no es solo el ámbito de los científicos de datos. No es de extrañar, por tanto, que se haya convertido en un tema popular entre los líderes empresariales, economistas, antropólogos y otros. Dicho esto, aquellos que están bien afianzados en los entresijos de la ciencia de los datos pueden encontrar una avalancha de nuevos títulos en el mercado. He aquí un pequeño compendio de algunos de los mejores.

Libros de ciencia de datos en general Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us about Who We Really Are Por Seth Stephens-Davidowitz Este libro está dirigido a quienes buscan un mayor conocimiento de cómo nos expresamos en nuestra era digital. Sus descubrimientos muestran cómo nuestras acciones digitales –cómo y dónde buscamos en internet, por ejemplo– desmienten la imagen que tenemos de nosotros mismos. Cada día, señala Stephens-Davidowitz, los seres humanos que buscan en internet acumulan 8 billones de gigabytes de datos. Estos datos revelan nuestros miedos, deseos y comportamientos, así como los prejuicios conscientes e inconscientes. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de votantes blancos no votó a Barack Obama por ser negro? También revelan conocimientos sobre una serie de aspectos, desde la economía hasta los deportes o el sexo. Por ejemplo, ¿el lugar al que vas a la escuela influye en tu éxito en la vida? ¿Los padres favorecen secretamente a los niños en detrimento de las niñas? Stephens-Davidowitz se licenció en filosofía en Stanford, donde se graduó Phi Beta Kappa, y se doctoró en economía en Harvard. El libro está disponible en Amazon, en el sitio web del autor, en Barnes & Noble y en otros lugares. Naked Statistics: Stripping the Dread from the Data Por Charles Wheelan El segundo de los tres libros de la serie Naked de Wheelan, Naked Statistics (Estadísticas al desnudo), acerca el mundo arcano y desgarrador de la estadística a través de observaciones irónicas y aplicaciones inesperadas en el mundo real. Explora, por ejemplo, cómo Netflix recomienda películas para ver y por qué los concursantes de "Let's Make A Deal" hacen las elecciones que hacen. Por el camino, Wheelan aclara conceptos clave como inferencia, correlación y análisis de regresión. Y, quizá lo más importante en esta época de prácticas de sondeo controvertidas, Wheelan explica cómo el sesgo o el descuido pueden manipular o tergiversar los datos. Wheelan es profesor de la Harris School of Public Policy de la Universidad de Chicago y antiguo corresponsal de The Economist. Naked Statistics puede adquirirse en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble y otros lugares. Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy Por Cathy O'Neill O'Neill, antigua quant de Wall Street (experta en el análisis y la gestión de datos cuantitativos), escribió este libro excepcionalmente importante después de trabajar como científica de datos, donde construyó modelos que predecían las compras y los clics de la gente. Tras su temprana y bien acreditada carrera –se doctoró en matemáticas en Harvard, fue posdoctorada en el departamento de matemáticas del MIT y profesora en el Barnard College, donde publicó varios trabajos de investigación en geometría aritmética algebraica– escribió Doing Data Science en 2013. También puso en marcha el Programa Lede de Periodismo de Datos en Columbia en 2014 y fundó ORCAA, una empresa de auditoría algorítmica. Uno de los principios de ORCAA –que la ética de la IA no puede automatizarse– explica los fundamentos que establece en Weapons of Math Destruction: "[N]o hay excusa para que un algoritmo sea racista, sexista, discriminatorio por la edad o por cualquier otro motivo". Weapons of Math Destruction puede adquirirse en Amazon y Barnes & Noble. Se puede encontrar más información sobre el título en el blog del autor; se puede encontrar más información sobre ORCAA en el sitio web de la empresa. Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism Por Dr. Safiya U. Noble La Dra. Safiya U. Noble, profesora asociada de los departamentos de Estudios de la Información y Estudios Afroamericanos de la UCLA, sostiene que la combinación de intereses privados en la promoción de determinados sitios, junto con la condición de monopolio de un número relativamente pequeño de motores de búsqueda en internet, conduce a un conjunto de algoritmos de búsqueda sesgados que privilegian la blancura y discriminan a las personas de color, específicamente a las mujeres de color. Noble llega a sus conclusiones –que existe una cultura de racismo y sexismo en la forma en que se crea la capacidad de descubrimiento en línea– tras analizar las búsquedas textuales y de medios de comunicación e investigar la publicidad pagada en línea. Algorithms of Oppression fue incluido en los mejores libros para adultos (no ficción) de la Biblioteca Pública de Nueva York de 2018 y reconocido por la revista Bustle como uno de los "10 libros sobre la raza que hay que leer en lugar de pedirle a un POC que te lo explique." Noble tiene nombramientos en Estudios Afroamericanos, Estudios de Género y es investigadora asociada al Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford. En la actualidad, es codirectora del Centro de Investigación Crítica de Internet de la UCLA. Algorithms of Oppression puede adquirirse en Amazon, Barnes & Noble, Kobo.com y otros sitios.

Libros de ciencia de datos para principiantes Practical Statistics for Data Scientists: 50+ Essential Concepts Using R and Python Por Peter Bruce, Andrew Bruce y Peter Gedeck Aunque hemos incluido este libro en la categoría de principiantes, recuerde que todo es relativo. A diferencia de los títulos listados en la categoría general de ciencia de datos, Practical Statistics for Data Scientists asume algún conocimiento del lenguaje de programación R y alguna exposición a la estadística. Los autores, Peter y Andrew Bruce, tratan de encontrar un terreno común entre los científicos de datos, muchos de los cuales, según ellos, nunca han recibido una formación formal en estadística, y los estadísticos, que a menudo carecen de una perspectiva de ciencia de datos. Practical Statistics for Data Scientists explica cómo aplicar varios métodos estadísticos a la ciencia de datos y cómo evitar su mal uso. Este título está disponible para su compra en Amazon. Data Science from Scratch: First Principles with Python, 2nd Edition Por Joel Grus Joel Grus, ingeniero principal de Capital Group y antiguo ingeniero de software en el Allen Institute for AI y en Google, afirma que para aprender realmente la ciencia de los datos hay que entender los principios que la sustentan. Su idea es mostrarte cómo funcionan las bibliotecas, los marcos, los módulos y los conjuntos de herramientas de la ciencia de datos, implementándolos desde cero. Grus promete que si tienes una aptitud para las matemáticas y algunos conocimientos de programación, él puede ayudarte a sentirte cómodo con las matemáticas y la estadística en el núcleo de la ciencia de datos, y con las habilidades de hackeo que necesitas para empezar como científico de datos. Puede encontrar más información sobre el autor en su blog. Data Science from Scratch puede adquirirse en Amazon. El código y los ejemplos del libro (que requiere al menos Python 3.6), se pueden encontrar en GitHub. Python for Data Science: The Ultimate Beginners' Guide to Learning Python Data Science Step by Step Por Ethan Williams Este libro, que forma parte de una voluminosa serie de Ethan Williams, es para aquellos principiantes absolutos que quieren aprender a programar en Python y su aplicación para la ciencia de datos. Se presentan algunas bibliotecas de Python, como NumPy, Pandas, Matplotlib y Seaborn para el análisis y la visualización de datos. Se dan ejemplos prácticos y aplicaciones de cada lección, y se anima igualmente al lector a practicar las técnicas mediante ejercicios. Además, se ofrecen referencias a materiales de lectura y práctica relevantes. Python for Data Science está disponible para su compra en Amazon, como audiolibro en Apple Books, en The Book Stall y en otros lugares. An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R Por Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie y Robert Tibshirani En su decimoséptima edición, An Introduction to Statistical Learning es la continuación del best seller de 2009 de los autores, The Elements of Statistical Learning (Hastie, Tibshirani y Friedman, 2ª edición, 2009). An Introduction to Statistical Learning, que está dirigido tanto a los estadísticos como a los que no lo son, solo asume un curso previo de regresión lineal y ningún conocimiento de álgebra matricial. Este libro ofrece una visión general accesible del campo del aprendizaje estadístico, utilizado para ordenar los vastos conjuntos de datos que han surgido en la biología, las finanzas, el marketing, la astrofísica y otros campos en los últimos 20 años. Los temas tratados incluyen la regresión lineal, la clasificación, los métodos de remuestreo, los enfoques de contracción, los métodos basados en árboles, las máquinas de vectores de apoyo, la agrupación y otros. Se utilizan gráficos en color y ejemplos reales para ilustrar los métodos presentados. Cada capítulo contiene un tutorial para implementar los análisis y métodos presentados en R. An Introduction to Statistical Learning está disponible para su compra en Amazon, Apple Books y otros sitios. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems Por Aurélien Géron Aurélien Géron, ingeniero de inteligencia artificial y ex director de producto de Google, pretende ayudar a los programadores con pocos conocimientos de aprendizaje automático mediante el uso de herramientas sencillas y eficientes para implementar programas capaces de aprender de los datos. Utilizando ejemplos concretos, un mínimo de teoría y dos marcos de trabajo en Python listos para la producción, Scikit-learn y TensorFlow, Géron ofrece una comprensión intuitiva de los conceptos y herramientas para construir sistemas inteligentes. Los lectores comenzarán con la regresión lineal simple y progresarán hasta las redes neuronales profundas. En cada capítulo se ofrecen ejercicios para ayudar al lector a aplicar lo aprendido. Hands-On Machine Learning explora las redes neuronales y varios modelos de entrenamiento, como las máquinas de vectores de soporte, los árboles de decisión, los bosques aleatorios y los métodos de ensamblado. Hands-On Machine Learning está disponible para su compra en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble y otros lugares. Python Crash Course for Data Analysis: A Complete Beginner Guide for Python Coding, NumPy, Pandas and Data Visualization Por AI Publishing El libro es para aquellos que son nuevos en Python y la ciencia de datos. Se centra principalmente en el aprendizaje práctico. AI Publishing, que ofrece una amplia biblioteca de títulos sobre IA, ofrece a los lectores la posibilidad de acortar la curva de aprendizaje mediante el uso de herramientas prácticas –que incluyen códigos de Python de ejemplo, referencias y ejercicios– disponibles en el sitio web de la editorial, sin costo adicional. Los temas que se tratan son los siguientes - Introducción al análisis de datos - Python para el análisis de datos: básico y avanzado - Cuadernos de IPython y Jupyter - NumPy para el procesamiento de datos numéricos - Pandas para la manipulación de datos - Visualización de datos Python Crash Course for Data Analysis está disponible en Amazon, Book Depository y otros lugares.