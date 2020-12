Los beneficios de los tableros de los CIO y tips para construirlos

En el siglo pasado, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Ed Koch, era famoso por preguntar a los neoyorquinos: "¿Cómo lo estoy haciendo?". El objetivo de un panel de control del CIO es garantizar que los CIO de hoy nunca tengan que hacer esa pregunta.

Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. El trabajo de un CIO es, por definición, administrar la complejidad: cada pieza de software y componente de una infraestructura debe trabajar en conjunto de manera armoniosa para alcanzar los objetivos comerciales. Sin embargo, si bien cada detalle es importante, algunos son esenciales.

Con un panel de control del CIO, el CIO y otros ejecutivos comerciales pueden evaluar qué métricas son críticas y proporcionar información sobre cómo se está desempeñando la TI frente a ellas. Puede ser una de las herramientas más importantes que tiene un CIO en su cartera, pero diseñar una requiere una cuidadosa atención a las métricas, el diseño, las herramientas y las fuentes de datos.

Entonces, ¿cómo debe un CIO construir un tablero? Hay tres áreas fundamentales en las que centrarse:

Gastar menos en tecnología año tras año no debería ser un objetivo comercial a menos que la empresa desee volver a los días de la informática a través del ábaco. Y aunque tiene sentido gastar en tecnología para reducir los costos generales en la empresa, esa reducción de costos puede ser difícil de captar para el CIO. Mover a los empleados a un entorno remoto, por ejemplo, puede ahorrar drásticamente a la empresa dinero en costos inmobiliarios, incluso si aumenta el gasto en TI. Sin embargo, es posible que el CIO no esté al tanto de esos costos.

2. Fundamentos del diseño

El siguiente paso es comprender cómo mostrar estas métricas en el panel del CIO. Se han escrito muchos volúmenes sobre cómo mostrar información, incluido The Visual Display of Quantitative Information, un libro fundamental escrito por Edward Tufte, quien también ofrece talleres periódicamente, e Information Dashboard Design: Display Data for At-a-Glance Monitoring por Stephen Few .

En pocas palabras, una visualización de información eficaz en un panel de control de CIO requiere:

Sencillez. No debe haber elementos de diseño como color o iconos que no transmitan información.

Claridad. La información debe ser fácil de discernir.

Priorización. La información más importante debe estar ubicada de manera más prominente en el tablero.