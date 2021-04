Lo básico de Zoom: 13 tips y trucos para tener mejores reuniones

En la era del trabajo remoto, el software de videoconferencia –como Zoom– se ha convertido en una forma popular de mantenerse conectado en el lugar de trabajo.

Pero hay tantas funciones en estas herramientas que a menudo es difícil averiguar qué ajustes están disponibles y cómo cambiarlos.

Aquí tienes algunos consejos y trucos básicos de Zoom para empezar a utilizar la popular plataforma de videoconferencia.

La reunión se iniciará. En un dispositivo de escritorio, aparecerá un cuadro que le preguntará si desea llamar utilizando el audio de internet ( Call using Internet Audio ) o marcar ( Dial in ) . Si elige la opción de audio por internet, podrá hablar y escuchar a los demás utilizando el micrófono y los altavoces de su dispositivo de escritorio. Si eliges la opción de marcar, podrá hablar y escuchar utilizando su teléfono. El sistema le proporcionará una lista de números de teléfono que deberá marcar para acceder a la reunión. En un dispositivo móvil, aparecerá un recuadro que dirá: «Para escuchar a los demás, únase al audio». La única opción para los dispositivos móviles es Llamar usando el audio de internet ( Call using Internet Audio ).

Inicie sesión en su cuenta utilizando su correo electrónico y contraseña. Si aún no ha configurado una cuenta, visite la página de inicio de sesión de Zoom y haga clic en elde la esquina superior derecha de la página que dice: «Regístrese, es gratis» o «Sign up, it's free».

Silenciar a los participantes. Al silenciar a los participantes, si aparece un «invitado» no invitado, no podrá hablar ni causar problemas.

Las videoconferencias se convirtieron en un objetivo de acoso cuando el COVID-19 obligó a la gente a entrar en sus casas y el trabajo remoto se convirtió en algo cotidiano en 2020. Este tipo de acoso, conocido como Zoombombing, se produce cuando una persona no invitada se une a una reunión de Zoom. La mayoría de las veces, el Zoombombing no es un problema técnico de seguridad. En cambio, hay algunas características que los usuarios desconocen y que pueden hacer que las reuniones sean más seguras.

Consejos y trucos avanzados de Zoom

Aquí hay algunos consejos y trucos adicionales para los nuevos usuarios de Zoom.

1. Grabación de reuniones

Los anfitriones pueden grabar las reuniones tanto desde el escritorio como desde los dispositivos móviles. Desde su escritorio, inicie la reunión. Haga clic en el icono de Grabación (Record) situado en la parte inferior de la pantalla y, si tiene la opción, elija Grabar en esta computadora (Record on this Computer). En la esquina superior izquierda de la pantalla, verá un indicador que indica que la reunión se está grabando. Desde un dispositivo móvil, inicie una reunión y, a continuación, pulse el ícono Más en la parte inferior de la pantalla. Aparecerá un menú, y usted elegirá la opción Grabar en la nube (Record to the Cloud). Cuando comience a grabar una reunión, los participantes escucharán un mensaje que les informará de que la reunión se está grabando.

Sin embargo, algunos estados requieren el consentimiento de dos partes antes de que se pueda grabar una conversación. Esto significa que todas las personas que participan en una reunión deben estar de acuerdo con la grabación. Asegúrese de entender las normas empresariales y las leyes estatales antes de iniciar las grabaciones.

2. Vista de la galería

Durante una reunión de grupo puede ser agradable ver a todo el mundo en la misma pantalla, especialmente si trabaja a distancia y rara vez ve a sus compañeros de equipo. Puede hacer esto en un escritorio cambiando la vista a Galería (Gallery). Para ello, entre en una reunión y haga clic en Ver (View) en la esquina superior derecha de la pantalla.

A continuación, aparecerán las opciones Altavoz (Speaker) y Galería. Elija Galería. Podrá ver hasta 49 participantes de la reunión en una página.

Desde un dispositivo móvil, entre en una reunión y busque una imagen en miniatura del orador activo en la esquina inferior derecha de la pantalla. Deslice el dedo hacia la izquierda desde el orador activo para cambiar a la vista de galería, que mostrará hasta cuatro participantes a la vez en su pantalla. Tenga en cuenta que la vista de galería solo es una opción si hay tres o más personas en la reunión.

3. Reuniones más largas

Para los usuarios con cuentas gratuitas de Zoom, las reuniones de grupo están limitadas a 40 minutos; sin embargo, no hay límite de tiempo para las reuniones individuales. Para un tiempo de grupo ilimitado, los usuarios deben actualizar a una cuenta de pago, que proporcionará hasta 30 horas de tiempo para las reuniones.

4. Fondos virtuales

Si está sentado en un comedor desordenado –o quizás en su coche– y no quiere que la gente vea dónde está, puede personalizar su fondo mientras está en una reunión.

En un escritorio, únase a una reunión y haga clic en el botón ^ a la derecha de Detener video (Stop Video) en la esquina inferior izquierda de su pantalla. En el siguiente menú, haga clic en Elegir fondo virtual (Choose Virtual Background). En la siguiente pantalla, asegúrese de que la opción Fondos y filtros (Backgrounds & Filters) está seleccionada a la izquierda, y aparecerán sus opciones. Podrá desenfocar el fondo; o elegir escenas como la playa, el puente Golden Gate, el espacio exterior y la aurora boreal. Una vez que haya elegido una opción, salga de la pantalla.

Desde un dispositivo móvil, toque el ícono Más en la parte inferior de la pantalla, y luego elija Fondos y filtros. Desde ahí, puede elegir su fondo y luego cerrar fuera de la pantalla.

5. Función de pulsar para hablar

A menudo, cuando está en una llamada de Zoom, puede elegir silenciarse cuando no está hablando. Si se olvidas de ello, empieza a hablar y se encuentras con un coro de «estás silenciado», mientras busca el botón para quitar el silencio.

La función «pulsar para hablar» le permite permanecer en silencio durante toda la reunión, pero al mantener pulsada la barra espaciadora del teclado le permite anular el silencio temporalmente mientras habla.

Para activar esta función solo en el escritorio, siga los siguientes pasos:

Haga clic en su foto de perfil y, a continuación, seleccione Configuración (Settings). Haga clic en la pestaña Audio.

Pulse la barra espaciadora en su escritorio para anular temporalmente el silencio con la función de pulsar para hablar de Zoom.