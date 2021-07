Disponibilidad de cinco nueves: Qué significa realmente

La disponibilidad de cinco nueves –o del 99,999 %– es el porcentaje de tiempo que un componente o servicio de red es accesible para un usuario en un periodo determinado, normalmente definido como un año.

La migración desde redes privadas a los servicios en la nube ha llevado a las empresas a exigir que los proveedores de servicios ofrezcan una disponibilidad de cinco nueves. Las organizaciones añaden continuamente más aplicaciones y servicios de misión crítica. Es esencial que estos servicios estén altamente disponibles y que los minutos de inactividad se reduzcan al mínimo. Cuando los recursos no son accesibles, los empleados, clientes y socios de la cadena de suministro no pueden acceder a la información o los servicios que necesitan.

Disponibilidad de cinco nueves y otros porcentajes de tiempo de actividad

Aunque el objetivo es una disponibilidad del 100 %, no es razonable esperar que un servicio esté disponible cada minuto de cada día durante todo el año. El mantenimiento, las actualizaciones y los sucesos incontrolables –o los casos fortuitos– hacen imposible que un proveedor garantice un tiempo de actividad del 100 %. Un acuerdo de nivel de servicio (SLA) con una disponibilidad de cinco nueves es lo más parecido; exige que un servicio determinado no esté disponible durante más de 5 minutos y 15 segundos al año. Los servicios cubiertos por un acuerdo de nivel de servicio con una disponibilidad de cuatro nueves –o del 99,99 %– podrían no estar disponibles durante 52 minutos y 36 segundos al año. La disponibilidad de tres nueves (99,9 %) permite 8 horas y 46 minutos de inactividad al año.

El porcentaje de disponibilidad de la red se traduce literalmente en horas, minutos y segundos cuantificables de tiempo de inactividad permitido de los servicios de red.

Mantener los porcentajes de disponibilidad del servicio con cinco nueves requiere una inversión y un mantenimiento significativos, utilizando la configuración de red establecida, supervisando y solucionando los problemas de red, y siguiendo las mejores prácticas para garantizar que los componentes del sistema sigan funcionando. Cada hora que un servicio no está disponible puede costar a una empresa millones de dólares.