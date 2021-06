Construya un equipo de transformación digital con ocho roles esenciales

Reunir el equipo adecuado es el componente más importante de una estrategia eficaz de transformación digital. Esta tarea es más fácil de decir que de hacer, ya que el responsable digital debe tener en cuenta varios factores para cada persona añadida al equipo, como la experiencia, la formación, el grado de influencia y la capacidad de trabajar con otros.

Una vez que el líder está en su lugar, la selección de un equipo con el conjunto adecuado de habilidades es crucial para el éxito de la transformación digital. Encontrar miembros del equipo con las habilidades específicas necesarias es uno de los mayores retos en los proyectos de transformación digital, junto con tener el liderazgo ejecutivo adecuado. No solo son importantes las cualificaciones profesionales de los miembros del equipo, sino que sus personalidades también desempeñan un papel importante en la creación de la cultura de transformación adecuada.

¿Qué roles necesita un equipo de transformación digital?

El éxito de la transformación digital requiere ocho puestos clave. Sin embargo, eso no significa que solo haya ocho personas en el equipo. En promedio, hay entre 12 y 20 personas en cada equipo de proyecto de transformación digital. En la mayoría de las empresas, varias personas trabajan dentro de cada una de las descripciones de funciones que se indican a continuación:

#1 Enlaces entre el negocio y la tecnología

El éxito de los proyectos de transformación digital comienza con el trabajo de los enlaces entre la empresa y la tecnología. Se trata de personas que entienden los modelos de negocio, los problemas de la experiencia del cliente y la estrategia tecnológica. Interactúan regularmente con los líderes de las unidades de negocio en áreas como ventas, marketing corporativo, desarrollo de productos o experiencia del cliente para identificar problemas u oportunidades. Conectan los puntos en cuanto a si la tecnología puede utilizarse para resolver problemas o capitalizar oportunidades. Si hay una conexión, presentan los problemas y las soluciones sugeridas a los líderes tecnológicos.

#2 Tecnólogos

Una vez identificado el problema empresarial que necesita una transformación, los tecnólogos se ponen en marcha. Son expertos en las aplicaciones, servicios y productos de vanguardia que ayudarán a alcanzar el objetivo. Son cruciales para seleccionar la tecnología y los proveedores adecuados y para validar si el proyecto de transformación digital será un fracaso o un éxito desde el punto de vista técnico.

#3 Especialistas en seguridad y cumplimiento normativo

A menudo, los jefes de los equipos digitales quieren esperar hasta el final del proyecto para solicitar la opinión de los especialistas en seguridad y cumplimiento. Desgraciadamente, hacer esto pone en riesgo el proyecto porque su aportación puede detenerlo todo si la tecnología, la arquitectura o las aplicaciones violan las políticas de seguridad. Involúcralos desde el principio para trabajar juntos en la resolución de cualquier problema que pueda surgir y que sea cuestionable desde el punto de vista de la seguridad o el cumplimiento.

#4 Evangelistas

Cuando un proyecto recibe el visto bueno de las funciones antes mencionadas, los evangelistas generan entusiasmo y encuentran financiación para él. Tienen influencia y sólidas habilidades de comunicación. Tal vez, en la empresa, escriban un blog interno muy leído o produzcan un video semanal que sea bien recibido por los empleados y/o los clientes. Los que controlan los presupuestos esperan que los evangelistas hagan una evaluación honesta del proyecto.

#5. Interesados financieros

Disponen del presupuesto para financiar los proyectos de transformación digital y suelen influir en otros responsables del presupuesto para conseguir más fondos si es necesario. No necesitan estar en todas las reuniones, pero tienen suficiente experiencia digital para exigir actualizaciones semanales, mensuales o trimestrales –dependiendo del tamaño del proyecto– para asegurarse de que el proyecto está en marcha. En última instancia, quieren supervisar los beneficios empresariales del proyecto para documentar si su presupuesto se ha gastado bien o no y si el retorno de la inversión previsto es realista. En muchos casos, las partes interesadas en la financiación son los ejecutivos de nivel gerencial; en Metrigy, hemos descubierto que el 70 % de las decisiones de financiación son tomadas por los miembros de la junta directiva.

#6 Gestores de proyectos

Los gestores de proyectos o programas se ponen ahora a trabajar en la elaboración de planes de proyecto detallados. Son responsables de mantener el proyecto dotado de personal, según el calendario y el presupuesto. Programan las reuniones, elaboran los calendarios, dan la voz de alarma cuando algo va por mal camino y restablecen las expectativas.

#7 Comercializadores

Con demasiada frecuencia, el personal de TI implementa nuevas tecnologías que mejoran las experiencias de los clientes, pero los empleados no saben por qué deberían utilizarlas. El personal de TI no es personal de marketing, así que no pase por alto este importante papel. Los especialistas en marketing comprenden el objetivo empresarial del proyecto, el impacto de la tecnología y las formas más eficaces de comercializarla entre los empleados, los clientes y/o los socios comerciales. Al comprender a los clientes –los afectados por la iniciativa de transformación digital– pueden comercializar la transformación de tal manera que entusiasme a los clientes y los haga desear interactuar con la empresa.

#8 Líderes de implementación

Son las personas que ejecutan la hoja de ruta de la transformación digital. Dirigen la implementación de la tecnología y el cambio de procesos. Los responsables de la implementación de la tecnología se centran en las instalaciones reales de la tecnología. Los líderes de implementación de procesos se centran en la gestión del cambio que resultará de la transformación. Por supuesto, en ambos casos, hay otras personas que se encargan de las implementaciones reales en el día a día.

Además de las funciones específicas de los equipos, Metrigy ha descubierto que el 38,6 % de las empresas tienen un consejo asesor de transformación digital que incluye, de media, 11 personas con formación técnica o de TI y nueve personas con formación empresarial. La junta se reúne con mayor frecuencia de forma mensual (44,8 %) o trimestral (2,3 %) para asesorar sobre las iniciativas de transformación, ayudar a identificar a las personas clave para ayudar en el próximo proyecto y asegurarse de que los clientes se benefician de los cambios.

Muchas de las iniciativas de transformación están, de hecho, centradas en el cliente. A medida que la dirección está cada vez más atenta al poder del cliente a través de las redes sociales y las clasificaciones, los proyectos se han centrado en la transformación del viaje del cliente. Utilizar la tecnología para mejorar la experiencia del cliente proporciona a las organizaciones una ventaja competitiva. A finales de 2021, el 58,5 % de las empresas habrá completado o tendrá en marcha un proyecto de transformación de la experiencia del cliente.