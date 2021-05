Consejos para proteger las contraseñas… y los datos empresariales

Cada año, el primer jueves de mayo, se celebra el Día Mundial de la Contraseña. Este año, ese día se celebra hoy, jueves 6 de mayo.

Aunque muchos usuarios tienen la falsa creencia de que un ciberdelincuente no tiene ninguna razón para interesarse en su persona o en sus dispositivos, pues no tienen información de valor (como aplicaciones bancarias, por ejemplo), tal vez utilizan sus dispositivos o su equipo de cómputo para revisar correos e información de su empresa, o para acceder remotamente a la red corporativa. Al hacerlo, abren el paso a posibles atacantes que hayan conseguido acceso libre a sus dispositivos, y por medio de éstos llegan a la red empresarial.

De acuerdo con un estudio realizado por Fortinet, en 2020 América Latina sufrió más de 41 mil millones de intentos de ciberataques, con 14 mil millones pertenecientes a México. Esto, considerando que los ciberataques no fueron dirigidos únicamente a personas físicas, sino también a instituciones públicas y privadas, poniendo en riesgo información sensible, data personal e incluso información bancaria.

Las contraseñas siguen siendo el sistema más utilizado para mantener seguros los datos personales o para permitir el acceso a un servicio, tanto personal como profesionalmente, y por tanto un objetivo claro para los ciberdelincuentes.

Con el objetivo de concientizar sobre la importancia de mantener las contraseñas actualizadas y robustas, Avast, Check Point Software y Swift compartieron información sobre algunas tácticas utilizadas para robar contraseñas y ofrecieron consejos para evitar que cualquier persona o empresa se convierta en víctima.

Asimismo, Swift recomienda no brindar datos por ningún medio que no cuente con certificados de seguridad. “Consideren que la suplantación de identidad o fraude financiero pueden ser realizados también por chat por personas que fingen ser una parte de confianza, como el servicio de un asesor bancario”, advierten.

En este caso, una de las mejores recomendaciones es optar por habilitar la autenticación en dos pasos. Esta capa adicional de seguridad solicita al usuario que ingrese una segunda contraseña, que generalmente se recibe a través de SMS. De esta forma, se evita el acceso a una cuenta incluso si tienen información previa sobre sus credenciales. Desde Swift también aconsejan verificar la autenticidad de los enlaces a sitios web antes de dar clic. “En caso de ser redirigido a una nueva página, cerciórense de que el dominio sigue siendo el mismo de la página a la que ingresó originalmente. También es común recibir correos electrónicos con enlaces incrustados pretendiendo ser de una plataforma de trabajo remoto, aplicaciones populares o streaming. Si no está seguro del origen del correo o no reconoce al contacto, elimínelo.”

¿Cómo proteger la información personal y empresarial?

Christopher Budd, gerente global senior de Comunicaciones de Amenazas de Avast, explica que “las mejores prácticas incluyen usar contraseñas únicas y largas, incluir letras mayúsculas y minúsculas, números y (cuando sea posible) caracteres especiales como #, $, &”.

Budd enumeró tres cosas que los usuarios pueden hacer para ayudar a mejorar la seguridad general de las contraseñas:

Usar un administrador de contraseñas

Con la gran variedad de sitios y plataformas que usamos en estos días, resulta imposible recordar una contraseña única, larga, compleja y realmente buena para cada uno de ellos. Aquí es donde un administrador de contraseñas puede ayudar.

Un administrador de contraseñas puede generar contraseñas largas y complejas y almacenarlas sitio por sitio, sin que el usuario tenga que recurrir a su memoria, solamente precisa elegir una contraseña maestra realmente buena. Esa contraseña maestra es la clave que desbloquea todas sus otras contraseñas, por lo que tiene que ser muy segura.

Además, es bueno asegurarse de que cualquier cuenta de correo electrónico asociada con el administrador de contraseñas esté protegida con autenticación de dos factores o de múltiples factores. Esta es la dirección de correo que permitirá restablecer la contraseña maestra, de ser necesario. Si esa cuenta no está fuertemente protegida, teóricamente alguien podría apoderarse de la cuenta de correo electrónico, secuestrar el administrador de contraseñas y obtener acceso a todas las contraseñas.

Comprobar si alguna contraseña se ha filtrado

Desafortunadamente, advierte Avast, hay muchas probabilidades de que te hayan robado o se hayan filtrado contraseñas a raíz de al menos una de las violaciones de datos, robos de contraseñas y filtraciones que se han producido en los últimos años. Se ha convertido en un problema tal que, por suerte, ahora existen bases de datos en línea –como Avast HackCheck – con gran capacidad de búsqueda que pueden confirmar si una contraseña ha sido filtrada o no.

Para usarla, todo lo que hay que hacer es ir al sitio web, ingresar una dirección de correo electrónico y el sitio informará sobre cualquier filtración o filtración de datos que haya comprometido esa cuenta. Estos sitios son lo más parecido que existe a bases de datos completas de búsqueda de contraseñas perdidas y robadas.

Cambiar las contraseñas o cerrar las cuentas en cualquier sitio cuyas contraseñas se hayan filtrado

Si la contraseña utilizada en alguna cuenta o sitio se ha perdido o ha sido robada, podría estar en manos de hackers y a la venta en internet, por lo que es necesario cambiar esas contraseñas robadas lo antes posible. Y, si se utilizó la misma contraseña en otros sitios, es importante cambiar también la contraseña en esos sitios.

A medida que ingresas a cada sitio o plataforma cuya contraseña se haya filtrado, Avast recomienda emplear la ayuda de un administrador de contraseñas para crear una contraseña nueva y más segura para ese sitio.

Si descubren que la contraseña perdida o robada pertenece a un sitio que ya no se utiliza, lo recomendable es cerrar esa cuenta por completo. “Es una buena idea cerrar las cuentas que no se usan de todos modos. Y si un sitio ya perdió tu contraseña, vale la pena preguntarse si confías en ese sitio lo suficiente como para seguir usándolo. Muchas personas, encontrarán contraseñas robadas o filtradas incluso para cuentas que olvidaron que tenían. Por lo tanto, este ejercicio también puede ser un buen puntapié para descartar las cuentas antiguas que ya no necesitas o deseas”, advierten desde Avast.