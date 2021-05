Cómo evaluar la seguridad del terminal de video para los trabajadores remotos

El trabajo a distancia está aquí para quedarse. Aunque esperamos una gran reincorporación a la oficina una vez que sea seguro hacerlo, no será un regreso completo. Los trabajadores remotos han demostrado que pueden seguir siendo productivos manteniéndose conectados con sus equipos a través del video. Si bien es cierto que algunos volverán a hacer su trabajo de 9 a 5 en la oficina, con la nueva normalidad, muchos seguirán trabajando al menos unos días a la semana desde casa.

Por ello, muchos trabajadores están habilitando una zona de su casa para celebrar reuniones por video, y el sector de hardware de video está tomando nota. Los proveedores, entre los que se encuentran nombres tan conocidos como Logitech, Poly, Crestron y DTEN, están comercializando en gran medida productos o paquetes con la marca «home worker».

Algunos de estos productos son dispositivos «todo en uno», con monitores equipados con cámaras web integradas, micrófonos, altavoces e incluso una minicomputadora que ejecuta el software de video de su elección. Básicamente, puede pensar en ellos como si fueran estaciones de conferencias de Zoom, Teams u otras en tu escritorio para realizar videollamadas. Otros proveedores ofrecen cámaras web y periféricos de audio independientes para clientes que ya tienen un PC o un portátil con su software de video.

Independientemente de los detalles específicos del producto, todos tienen como objetivo mejorar la experiencia de las videollamadas para los trabajadores en casa. Todos ellos ofrecen audio y video de alta calidad y, por lo general, cuentan con elementos que aumentan la productividad, como la cancelación de ruido para eliminar las distracciones. Además, están diseñados para ser instalados y configurados por uno mismo, ya que las empresas no envían equipos de TI a todas las oficinas domésticas de sus organizaciones.

Evaluar los riesgos de seguridad de las videoconferencias en casa

Sin embargo, dejar la instalación y la configuración en manos de los empleados puede generar problemas de seguridad, sobre todo porque utilizan estos dispositivos para conectarse a las reuniones de trabajo. Los departamentos de TI gestionan los sistemas de video en el lugar de trabajo para asegurarse de que siempre cuentan con las últimas actualizaciones de software y seguridad, y están configurados de forma segura. Si el departamento de TI no visita físicamente las oficinas domésticas para gestionar los dispositivos de video de los trabajadores, ¿está poniendo en riesgo toda la red de la empresa?

Afortunadamente, el riesgo no es tan grave como puede parecer. Recuerde que el sistema de video corporativo suele estar directamente conectado a la red interna, y por eso se supervisa tan estrechamente. Un punto final de video situado en una oficina doméstica no estaría necesariamente conectado a la red de la oficina. Todo lo que puede hacer es hacer llamadas a la nube del proveedor de conferencias. No presenta más riesgo para la red que cualquier otra videollamada. Incluso si el dispositivo fuera hackeado de alguna manera, su vulnerabilidad solo se extendería a las videollamadas. No tiene ningún otro acceso a la red de la empresa.

Del mismo modo, el riesgo de seguridad de los periféricos de la oficina en casa es bajo. Si el equipo de TI ha configurado una conexión entre la red de la empresa y un PC doméstico, esa conexión es segura a nivel de Windows o Mac. La seguridad no se limita a una pequeña lista de periféricos, sino que protege la red de la empresa de cualquier cosa conectada a la PC doméstica. Piénselo: Si la conexión de unos auriculares USB defectuosos a una computadora doméstica supusiera un riesgo para la red de la empresa, los equipos de TI no dejarían que nadie conectara nada.