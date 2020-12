Cómo administrar datos no estructurados usando un sistema ECM

Las empresas generan una enorme cantidad de información, que puede resultar difícil de manejar si no la gestionan correctamente.

Las empresas crean datos estructurados y no estructurados y los gestionan en varios lugares diferentes. Los datos estructurados se encuentran normalmente en los sistemas CRM y las plataformas ERP, mientras que los datos no estructurados son un componente de las bases de conocimiento, los sistemas de gestión de activos digitales y los sistemas de gestión de contenido empresarial.

El sistema de gestión de contenidos empresariales (ECM), sin embargo, es el mejor y más común lugar para administrar y almacenar datos no estructurados.

Diferencias entre datos estructurados y no estructurados

Los datos estructurados son información gobernada por una estructura de base de datos, organizada en campos definidos, generalmente dentro del contexto de una base de datos relacional. La estructura de la base de datos requiere que los datos de los campos sigan un formato prescrito. Por ejemplo, una fecha debe tener el formato de una fecha y un nombre debe tener una longitud limitada. El lugar más común en el que las personas encuentran datos estructurados es en las celdas de una hoja de cálculo.

Los datos estructurados tienen muchas aplicaciones dentro de las empresas y son fáciles de buscar. Se encuentran en finanzas, gestión de relaciones con los clientes, cadena de suministro y otras aplicaciones donde el cumplimiento de las estructuras está relacionado con las tareas comerciales.

Los datos no estructurados, por otro lado, son datos sin reglas y no se pueden buscar tanto. Los usuarios que crean datos no estructurados escriben de forma libre, en lugar de cumplir con los campos de datos estructurados. Existe un cumplimiento mínimo de las reglas sobre la extensión del contenido, el formato del contenido o qué contenido va a dónde. A pesar de la falta de estructura formal, la información no estructurada, que los usuarios crean en programas de procesamiento de texto, hojas de cálculo, archivos de presentación, PDF, feeds de redes sociales y archivos de audio y video, constituye la mayor parte de los datos creados en una organización. Los datos no estructurados pueden contener especificaciones de diseño de ingeniería, planes de marketing o un resumen del desempeño financiero.

Algunas empresas optan por poner este contenido no estructurado en un sistema simple de intercambio de archivos, pero hacerlo limita su acceso y capacidad de búsqueda. En cambio, los datos no estructurados funcionan mejor en un sistema ECM, especialmente uno que es compatible con los servicios de contenido, por lo que la integración de búsqueda, la minería de datos, el análisis de texto y otras herramientas pueden ayudar a los usuarios a descubrir, usar y colaborar en el contenido.