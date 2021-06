Cinco tips de gestión de la cadena de suministro para 2021

El año 2020 ha proporcionado una gran cantidad de lecciones sobre la cadena de suministro, y ser proactivo es fundamental para que este año sea un éxito. Pero si hay un tema general, es la necesidad de tender la mano y trabajar juntos.

He aquí cinco consejos para la gestión de la cadena de suministro que necesita hoy.

3. Considere las plataformas de financiación de la cadena de suministro

La financiación de la cadena de suministro puede ayudar a las empresas a mejorar sus interacciones con sus proveedores. Puede dar lugar a una disminución de los precios para el comprador y el vendedor, y flexibilizar los pagos.

Con la financiación de la cadena de suministro, proveedores y compradores utilizan una plataforma basada en la nube para comunicarse entre sí y con la institución financiera que está alargando los plazos de pago del comprador.

«Es una de las pocas iniciativas en las que compradores y proveedores salen ganando», afirma Cossio. «Y los proveedores quieren cobrar antes, y pueden hacerlo con la financiación de la cadena de suministro».

