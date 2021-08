Cinco opciones de software de gestión macOS para las empresas

Los dispositivos macOS de Apple son cada vez más frecuentes en la empresa, pero TI necesitará herramientas especiales para administrarlos junto con los escritorios de Windows.

Sin embargo, numerosas plataformas de administración de puntos finales ahora admiten la administración de macOS, y las plataformas centradas en Windows, como Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), también admiten dispositivos macOS.

Los administradores de TI deben recordar que las plataformas que pueden administrar varios sistemas operativos a menudo tienen capacidades limitadas de administración de macOS. Al evaluar el software de administración de macOS, las organizaciones deben considerar sus propias circunstancias, incluidas las plataformas y herramientas existentes de TI y el presupuesto disponible.

Las organizaciones que implementan escritorios macOS deben considerar implementar plataformas que se especialicen en administrar macOS, incluidas las siguientes cinco plataformas de administración.

Fleetsmith es un servicio totalmente alojado que automatiza la configuración, el parcheo y la seguridad de los dispositivos para los productos Apple , incluidos los equipos de escritorio macOS, iPhones, iPads y Apple TV. Sin embargo, la compatibilidad con cualquier versión de iOS anterior a iOS 11 y tvOS aún se encontraba en versión beta al momento de la publicación de este artículo. Con Fleetsmith, los profesionales de TI pueden administrar el inventario de dispositivos, las aplicaciones, la seguridad del escritorio, la configuración del sistema operativo y las actualizaciones del sistema. Fleetsmith solo está disponible como un servicio en línea, no como un producto local.

VMware Workspace One

Workspace One integra la tecnología de gestión de terminales VMware AirWatch con VMware Horizon para crear un espacio de trabajo digital. Workspace One proporciona control de acceso, administración de aplicaciones y administración de terminales en dispositivos de escritorio, móviles y de IoT, incluidos iOS, Android, Windows 10, macOS y Chrome OS. Workspace One es compatible con el programa ABM de Apple y está disponible como un servicio en la nube o una plataforma local.

Workspace One viene con una amplia variedad de funciones, a las que TI puede acceder desde una sola consola. Por ejemplo, los administradores pueden emplear opciones sin intervención para incorporar nuevos dispositivos. Workspace One también proporciona aplicaciones de productividad para correo electrónico y otras tareas. Además, la plataforma está completamente integrada con VMware Horizon y VMware Horizon Cloud, lo que puede ayudar a simplificar las operaciones de virtualización. Algunos clientes han informado problemas de facilidad de uso e integración, pero en general, Workspace One es un producto altamente calificado.

Workspace One viene en cuatro ediciones, lo que lo hace adecuado para una variedad de tipos de organizaciones en función de los requisitos de sus usuarios y terminales. VMware ofrece una licencia perpetua para su oferta local, así como una suscripción mensual para el servicio en la nube.