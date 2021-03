Calcular los costos de migración a la nube: Qué deben considerar los CIO

La mayoría de los CIO todavía están en el proceso de migrar cargas de trabajo de los centros de datos locales a los entornos IaaS, ya sea para volverse estratégicos y sacar a TI fuera del negocio del centro de datos, cambiar los costos de capital a presupuestos operativos, minimizar el riesgo o mejorar la agilidad y la escalabilidad.

Cualquiera que sea la motivación, un componente crucial del proceso de migración es calcular los costos de computación en la nube. Más específicamente, los costos de preparación para la migración, los costos de la migración a la nube en sí y los costos operativos posteriores a la migración de las cargas de trabajo.

Esto es fundamental porque ninguna de las motivaciones para migrar una infraestructura empresarial a la nube es realmente «sin costo alguno». El beneficio comercial deseado siempre se compara con el costo. Incluso cuando los líderes deciden que no existe una alternativa aceptable para migrar a la nube, deben tener una idea de los costos de la migración a la nube para poder tomar decisiones sobre cómo y con qué rapidez se puede realizar el cambio.

Después de la migración: Estimación de los costos de la nube

En promedio, las empresas gastan aproximadamente un 12 % más para ejecutar una carga de trabajo en IaaS que para ejecutarla en su propio centro de datos. Ese promedio engloba tanto las cargas de trabajo en las que logran grandes ahorros, como aquellas en las que los costos se duplican o triplican en comparación con el costo de brindar el servicio ellos mismos.

Cuanto más trabajo se levante y cambie sin modificación, más probable es que el CIO tenga que presupuestar los aumentos de costos.

Existe una variedad de herramientas, disponibles de los principales proveedores de IaaS, así como de agentes de servicios en la nube y proveedores de administración de costos en la nube, para estimar los costos de computación, almacenamiento y red asociados con un entorno de nube planificado. Sin embargo, para saber si esperar gastar más o menos en los costos de migración a la nube, los CIO deben tener una idea clara de cuánto gastan ahora para ejecutar una carga de trabajo determinada y cuánto disminuirá ese costo cuando la carga de trabajo se mueva.

Lo que es clave de entender es que muchos costos actuales no desaparecerán de inmediato. El costo de alimentar, mantener, enfriar y operar una matriz de almacenamiento o un chasis de servidor no desaparece hasta que la matriz o el chasis están vacíos, incluso si puede caer a medida que disminuye la utilización. Si los componentes en cuestión sirven para muchas cargas de trabajo, eso puede llevar meses.

El costo del personal dedicado a administrar matrices de almacenamiento o chasis de servidor también permanece hasta entonces. Si son responsables de otros chasis o arreglos, esos costos continúan hasta que se apagan las cargas de trabajo. El costo de operar el centro de datos solo desaparece cuando el propio centro de datos se vacía. Y las operaciones en la nube no son gratuitas; el personal calificado sigue siendo esencial, ya que puede haber una nueva gama de herramientas de aprovisionamiento, administración y monitoreo.

Los CIO que deseen planificar una migración a la nube, incluso si no lo están haciendo para ahorrar dinero, deben cuidar de modelar los costos de la migración a la nube no solo por lo que gastarán en el entorno de la nube, sino también por la planificación y fases de migración y todos los costos de operación del entorno de nube una vez establecido. No hacerlo puede provocar sorpresas desagradables para el resto del liderazgo, incluidos el director ejecutivo y el director financiero.