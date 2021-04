9 libros sobre aprendizaje automático que deben leer

Si desean obtener más información sobre el aprendizaje automático (machine learning, ML), los libros siempre son un buen recurso para consultar. Pero, ¿qué libro deberían elegir? ¿Y qué deberían elegir en función de su nivel de experiencia? No querrán elegir un libro para expertos si son principiantes y viceversa. Por lo tanto, esta guía hace parte del trabajo preliminar por ustedes, brindándoles tres buenas opciones para elegir por niveles de comprensión de principiante, intermedio y experto.

Para los principiantes que recién se inician en el aprendizaje automático, ML es un tipo de inteligencia artificial (IA) que permite que las aplicaciones de software sean más precisas para predecir resultados. Los modelos de aprendizaje automático pueden "aprender" a través de los marcos del aprendizaje por refuerzo y el aprendizaje estadístico. Comenzando como una rama de la informática, los algoritmos de aprendizaje automático utilizan datos históricos como entrada para predecir nuevos valores de salida, lo que es útil para el análisis predictivo.

Los motores de recomendación son un caso de uso común para el aprendizaje automático, mientras que otros usos incluyen detección de fraude, filtrado de spam, detección de amenazas de malware, automatización de procesos de negocio (BPA), creación de modelos gráficos y análisis de datos predictivos.

Nivel introductorio

Introducción al aprendizaje automático con Python, por Andreas C. Müller y Sarah Guido

Este libro se centra en enseñar a las personas los pasos para crear software de aprendizaje automático mientras crean aplicaciones a través de la biblioteca scikit-learn y el lenguaje de programación Python. Python es normalmente la opción predominante para implementar modelos de ML.

Este libro es útil para los ingenieros de aprendizaje automático de nivel de entrada, ya que no presupone conocimientos previos sobre el aprendizaje automático. Presenta conceptos fundamentales de aprendizaje automático proporcionando métodos básicos y ejemplos. Los conceptos introducidos incluyen aplicaciones, algoritmos de aprendizaje automático, modelos de encadenamiento y flujo de trabajo encapsulado y representación de datos procesados. También introduce conceptos como Python, probabilidad, álgebra lineal y optimización.

Encuentren una copia de Introducción al aprendizaje automático con Python.

Programación de la inteligencia colectiva: creación de aplicaciones web inteligentes 2.0, por Toby Segaran

Este libro es otro buen punto de partida para aprender sobre ML. El libro se escribió en 2007, pero sigue siendo una buena introducción al tema. Al igual que Introducción al aprendizaje automático con Python, este libro utiliza Python al enseñar ML. Sin embargo, a diferencia del primer libro, Programming Collective Intelligence se centra en crear más una guía para implementar el aprendizaje automático. También toca cómo se pueden crear aplicaciones para la minería de datos.

Los algoritmos de aprendizaje automático de este libro se describen utilizando código real que se puede utilizar en la mayoría de los lugares. Esta es una buena lectura si desean aprender a crear un algoritmo de aprendizaje automático o crear un programa para acceder y recopilar datos. También pueden poner a prueba sus conocimientos usando los ejercicios incluidos. El libro se centra en conceptos relacionados con los algoritmos de los motores de búsqueda, las estrategias de detección de métodos y las técnicas de filtrado.

Encuentren una copia de Programming Collective Intelligence: Building Smart Web 2.0 Applications.

Aprendizaje automático para principiantes absolutos: una sencilla introducción en inglés, de Oliver Theobald

Oliver Theobald escribió este libro para lectores que no tienen conocimientos técnicos previos sobre el aprendizaje automático, lo que significa que no se necesitan conocimientos matemáticos o de codificación de antemano. Machine Learning For Absolute Beginners explica las terminologías utilizadas en un lenguaje sencillo para una amplia audiencia. El libro cubre los conceptos teóricos y estadísticos importantes que alguien con poco o ningún conocimiento previo sobre el aprendizaje automático debe conocer primero.

Los conceptos enseñados se relacionan con el aprendizaje automático, el big data y el análisis de datos. Los conceptos específicos relacionados con el aprendizaje automático incluyen análisis de regresión, árboles de decisión, validación cruzada, técnicas de depuración de datos, agrupación en clústeres y algoritmos de máquina de vectores de soporte (SVM). El libro incluso cubre algunos conceptos más detallados, como el aprendizaje profundo y las redes neuronales.

Encuentren una copia de Aprendizaje automático para principiantes absolutos: una introducción en inglés sencillo.