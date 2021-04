16 libros de DevOps para mejorar sus habilidades

Los libros son un recurso vital para el desarrollo profesional de las habilidades y prácticas de TI. Con tantos para elegir, puede ser un desafío saber cuáles buscar.

Nuestros libros de DevOps recomendados se dividen en tres categorías. La primera colección trata en términos generales de DevOps, lecturas adecuadas para principiantes y expertos en una amplia gama de roles. El segundo conjunto de libros se centra en áreas particulares de DevOps, incluida la ingeniería de confiabilidad del sitio, la integración continua/entrega continua y DevSecOps. Y el conjunto final destaca las herramientas y los lenguajes de código con los que los aspirantes a profesionales de DevOps querrán estar familiarizados.

The Unicorn Project: una novela sobre desarrolladores, disrupción digital y prosperar en la era de los datos

Publicado en 2019, The Unicorn Project es la secuela de Gene Kim del popular libro de 2013, The Phoenix Project, con los coautores George Spafford y Kevin Behr. Posiblemente sean los libros de DevOps más populares publicados hasta la fecha; estas novelas retratan una implementación de DevOps ficticia, con errores y complicaciones. Presentan la metodología en términos claros y sencillos. Si bien el primer libro siguió la perspectiva de un gerente de TI, The Unicorn Project ve el mismo proyecto desde la perspectiva de un ingeniero de software para retratar los matices de DevOps y la interacción entre los diferentes roles de TI.

El manual de DevOps: cómo crear agilidad, confiabilidad y seguridad de primer nivel en organizaciones tecnológicas

Este libro de nivel introductorio de Patrick Debois, Gene Kim, John Willis y Jez Humble es una guía de casi 500 páginas para ayudar a los profesionales de TI a presentar las prácticas y los objetivos de DevOps, sin importar el tamaño de una organización o la antigüedad de sus aplicaciones heredadas. El manual aborda una gran cantidad de roles laborales y conocimientos de DevOps y estaba destinado a seguir siendo relevante mucho después de su fecha de publicación de 2016.

Effective DevOps: creación de una cultura de colaboración, afinidad y herramientas a escala

Effective DevOps, escrito por Jennifer Davis y Ryn Daniels y publicado en 2016 por O'Reilly, ilustra a los lectores por qué las transformaciones de DevOps deben ocurrir dentro de una organización y no estar dirigidas por un consultor externo. Si bien los expertos externos pueden proporcionar información y comentarios valiosos, también pueden acelerar la implementación de DevOps más allá de las capacidades del personal de TI de la organización, lo que conduce al agravamiento y la renuencia a participar.

Cultura justa: equilibrio entre seguridad y responsabilidad

Este libro de 2012 del profesional de TI Sidney Dekker tiene 200 páginas relativamente cortas y se centra intensamente en la cultura organizacional y el peligro de la "culpa". Una cultura DevOps sin culpa asegura una discusión abierta y veraz de los problemas y fallas, sin temor a represalias. Just Culture enfatiza que la mayoría de los problemas de DevOps se remontan a un problema cultural, y que las organizaciones deben enfatizar igualmente el aprendizaje y la responsabilidad.

DevOps: una guía completa para principiantes sobre las mejores prácticas de DevOps

Este libro de conceptos básicos de DevOps, escrito por Jim Lewis y publicado en 2019, lleva a los lectores a través de los principios y herramientas que encontrarán a medida que perfeccionen su experiencia en DevOps. Este es uno de los libros publicados más recientemente en nuestra lista y se basa en la adopción de DevOps por parte de la industria durante los últimos 10 años.

El libro de estrategias de adopción de DevOps: una guía para la adopción de DevOps en una empresa de TI de varias velocidades

El libro de Sanjeev Sharma ofrece una guía práctica del mundo real para las grandes organizaciones que, a diferencia de las startups ágiles, necesitan enfoques especializados o modificados para modernizar la infraestructura existente y mejorar la cultura interna. El libro de estrategias de adopción de DevOps (DevOps Adoption Playbook) tiene como objetivo proporcionar a estas grandes organizaciones un recurso claro para combatir sus desafíos únicos de DevOps.

Lograr DevOps: una novela sobre cómo ofrecer lo mejor de los microservicios, DevOps y Agile

Al igual que los dos libros de Gene Kim, Achieving DevOps, escrito por Dave Harrison y Knox Lively, es un estudio de caso ficticio de un proceso de adopción de DevOps que aborda cómo superar problemas importantes que impiden una implementación de DevOps. A los lectores se les muestran ejemplos de cómo abordar las ineficiencias de sus organizaciones y los procesos que detienen el progreso, mientras el protagonista aborda la deuda técnica, las transferencias deficientes de proyectos y la comunicación ineficaz del equipo, y eso es solo el comienzo.

Inicio y escalado de DevOps en la empresa

El tercer libro de Gary Gruver aplica la metáfora de los ciegos y un elefante para describir cómo DevOps exige una gran cantidad de experiencias y perspectivas para capturar completamente las complejidades y desafíos de una implementación de DevOps, particularmente en grandes organizaciones. Este libro de 2016 ayuda a las organizaciones a determinar por dónde empezar y cómo escalar las mejores prácticas de DevOps.

Securing DevOps: seguridad en la nube

DevSecOps es una configuración popular de DevOps con un objetivo específico: integrar la seguridad en cada nivel de configuración y construcción de una aplicación o infraestructura. No es suficiente proteger solo la capa exterior del entorno porque un pirata informático verdaderamente dedicado encontrará la manera de entrar, y solo se necesita una intrusión exitosa para obtener acceso completo al reino de la empresa. En Securing DevOps, publicado en 2018, Julien Vehent cubre la seguridad de DevOps desde una canalización básica hasta las diversas capas de una pila, desde una aplicación web hasta la infraestructura en la nube, la comunicación y la entrega.

Entrega continua: Versiones de software confiables mediante la automatización de la construcción, la prueba y la implementación

Este libro de nivel introductorio, publicado en 2010, se centra en la entrega continua y cómo beneficia a las organizaciones, pero también en cómo iniciar un proceso de entrega continua dentro de la organización de TI del lector. Los autores Jez Humble y David Farley cubren todo, desde la base hasta las configuraciones necesarias del ecosistema de TI de la organización. La entrega continua es integral para la adopción de DevOps y las velocidades de cadencia de lanzamiento, por lo que este libro cubre un área de conocimiento clave para los profesionales de DevOps.

Ingeniería de confiabilidad del sitio: cómo Google administra los sistemas de producción

Este libro de 2016 de los autores Niall Richard Murphy, Betsy Beyer, Chris Jones y Jennifer Petoff aborda una práctica desarrollada y acuñada por Google que adopta un enfoque ligeramente diferente hacia DevOps y la confiabilidad del sitio, aunque los dos están intrínsecamente vinculados. El libro es específico de las prácticas de Google, pero enfatiza por qué los ingenieros de aplicaciones deberían centrarse más en el uso del software que en su implementación.

Fundamentos de la arquitectura de software: un enfoque de ingeniería

Este es un libro para profesionales de TI que desean realizar la transición a un rol de arquitecto de software. Mark Richards y Neal Ford explican qué es y qué implica la arquitectura de software, desde las características y patrones hasta la diagramación y la planificación evolutiva.

Learning DevOps: la guía completa para acelerar la colaboración con Jenkins, Kubernetes, Terraform y Azure DevOps

Aunque este título de 2019 de Mikael Krief abarca mucho más que infraestructura como código (IaC), IaC ocupa un lugar central. Cuando se codifican las estructuras subyacentes, una organización puede mejorar la velocidad de implementación, la seguridad y la automatización.

Python para DevOps: aprender la automatización despiadadamente eficaz

Python es uno de los lenguajes de código y scripting más utilizados en la TI moderna. En este tomo detallado de 2019, Noah Gift, Kennedy Behrman, Alfredo Deza y Grig Gheorghiu enseñan a los lectores cómo usar Python para escribir scripts para entornos en contenedores, así como para monitorear, probar y operar software.

Ansible: Up and Running

Ansible se encuentra entre las mejores herramientas de DevOps de gestión de configuración del mercado, se utiliza de forma amplia y flexible en las principales plataformas en la nube y es compatible con una variedad de tipos de aplicaciones y herramientas. Esta guía de 2017 de Lorin Hochstein y Rene Moser, escrita en gran parte en formato tutorial, guía a los lectores a través de la creación y administración de libros de jugadas, pero también en cómo administrar servidores remotos a través de un modelo de configuración declarativa.

Kubernetes en acción

Kubernetes es una de las herramientas de DevOps más importantes de la TI moderna. Está diseñado para administrar implementaciones de contenedores a escala, en las instalaciones o en entornos de alojamiento de nube híbridos o completos, ya sea en su formato de código abierto puro o en una distribución administrada especializada. Este libro de 2018 de Marko Luksa explica Kubernetes desde los principios básicos de la contenerización hasta cómo crear una implementación de contenedores, de modo que incluso los profesionales que aún no han tocado un contenedor sepan cómo empezar.