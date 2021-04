10 libros sobre transformación digital que debe leer en 2021

La transformación digital se ha convertido en una necesidad para las empresas de casi todos los sectores. Tanto si se trata de actualizar las tecnologías existentes para optimizar los procesos empresariales como de establecer un cambio cultural en todos los departamentos, la mayoría de las organizaciones necesitan transformar algún aspecto de su negocio para prosperar en la economía digital actual.

Esto es más fácil de decir que de hacer, ya que los líderes de las empresas equilibran las demandas diarias con el establecimiento de las bases para una transformación digital exitosa.

Los libros de nuestra lista le ayudarán a recorrer el difícil camino de la transformación digital. Escritos por una serie de expertos digitales, desde consultores y profesores, hasta ejecutivos de empresas y profesionales de TI, los libros cubren una amplia gama de temas, incluyendo cómo desarrollar una estrategia, cómo aumentar el papel de TI, cómo evitar los fracasos de la transformación digital y cómo convertirse en un «líder vigilante».

Sin ningún orden en particular, aquí está nuestra lista de 10 libros de transformación digital útiles para consultar en 2021.

Por qué debería leerlo: Los líderes empresariales aprenden cómo la vigilancia y las respuestas de acción rápida pueden ayudar a sus organizaciones no solo a sobrevivir a las grandes disrupciones, sino también a lograr, en última instancia, mayores beneficios, crecimiento y longevidad de la organización.

Descripción: En una era de rápidos cambios tecnológicos, la supervivencia de una organización depende de un liderazgo capaz de anticiparse a las amenazas y detectar las posibles oportunidades en medio de las turbulencias. En See Sooner, Act Faster, los expertos en estrategia George Day y Paul Schoemaker se basan en una serie de casos de uso, como el paso de Adobe e Intuit a la nube y los retos digitales a los que se enfrentó Mastercard en sus inicios, para mostrar cómo los líderes deben adoptar un «liderazgo vigilante». Los autores ofrecen herramientas para ayudar a los líderes a sobrevivir a la disrupción digital , así como una guía de acción con consejos para inculcar la vigilancia y la agilidad en sus organizaciones.

4. The New IT: How Technology Leaders are Enabling Business Strategy in the Digital Age

La nueva TI: Cómo los líderes tecnológicos están haciendo posible la estrategia empresarial en la era digital

Autor: Jill Dyché

Descripción: En The New IT, la bloguera, conferenciante y ejecutiva de software Jill Dyché aborda la importancia de la relación entre una empresa y el departamento de TI en una economía digital. Con años de experiencia como consultora para ejecutivos de negocios y líderes de TI en compañías de la lista Fortune 500, Dyché ofrece un plan para fortalecer el papel de TI en el negocio, incluyendo cómo evaluar el papel actual de TI en el negocio y cómo alinear mejor la implementación de TI con los objetivos corporativos. También examina casos de uso de empresas impulsadas por la tecnología, como Toyota, Merck y Union Bank.

Por qué debería leerlo: Para los ejecutivos de negocios, los gerentes de TI y los jefes de departamento que quieren aprender a utilizar las TI como un socio estratégico para el negocio, este libro proporciona un marco y ejemplos útiles de éxito de la transformación digital.