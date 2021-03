10 habilidades esenciales de Srum Master

No es necesario ser un desarrollador completo para convertirse en Scrum Master, pero debe ser creativo y rápido con un marcador de pizarra.

Un Scrum Master facilita los procedimientos de Scrum, un marco para el desarrollo ágil. Esta persona organiza los eventos, también llamados ceremonias, como el Scrum diario y la revisión del sprint. Los Scrum Masters permiten la colaboración, resuelven conflictos y mejoran los procesos; existen para servir al equipo.

Cuando se producen interrupciones en el trabajo, los Scrum Masters deben liderar los esfuerzos de colaboración para abordar los impedimentos, especialmente si son externos. Por ejemplo, los cambios en los requisitos y los problemas técnicos bloquean el trabajo tanto durante los sprints individuales como durante el ciclo de desarrollo más completo. Para abordar estos problemas, el Scrum Master debe dominar las herramientas de desarrollo que utiliza un equipo. Un Scrum Master con estas habilidades avanzadas puede ayudar enormemente a un equipo de software.

Más allá de las habilidades de gestión de proyectos, los Scrum Masters capacitados también son líderes de equipo. Generan confianza, promueven conflictos saludables, obtienen compromiso, garantizan la responsabilidad y mantienen el enfoque en los objetivos del sprint. Para hacerlo, deben comprender los productos técnicos que están construyendo los desarrolladores.

Si está listo para avanzar en su carrera de desarrollo ágil, estudie estas habilidades esenciales de Scrum Master.

1. Aprender a construir conocimiento de Scrum

Estudie los pilares y valores centrales de Scrum para convertirse en un Scrum Master eficaz. Existen tres pilares de Scrum: adaptación, transparencia e inspección. Y el marco tiene cinco valores: respeto, valentía, apertura, compromiso y concentración.

La competencia en Scrum requiere el conocimiento de estos conceptos y actividades:

Scrum diario

definición de hecho

equipo de desarrollo

incremento

pila de producto

dueño del producto

sprint

retrospectiva de sprint

revisión de sprint

timeboxing o manejo del tiempo

El libro Essential Scrum de Kenneth S. Rubin es un gran recurso para Scrum Masters de cualquier nivel de habilidad. Un entrenador ágil y de Scrum, Rubin describe el proceso y las características de Scrum.

2. Ejecución de Scrum

Los Scrum Masters deben demostrar competencia con el marco. Una certificación demuestra que comprende Scrum y puede aplicarlo en escenarios del mundo real.

Elija una ruta de certificación basada en su nivel de conocimiento y trabajo. La certificación básica cubre los fundamentos del marco Scrum. Un Scrum Master experimentado puede querer obtener una certificación avanzada para probar sus habilidades para aplicar destrezas a proyectos y organizaciones más complejos.

Algunas organizaciones de certificación requieren que los solicitantes tomen un curso antes del examen. Los exámenes de certificación de los dos certificadores dominantes requieren calificaciones aprobatorias para obtener la certificación. El CSM de Scrum Alliance requiere un 74 % (37 de 50 respuestas correctas), mientras que el PSM de Scrum.org requiere un 85 % (68 de 80 respuestas correctas). Ambos exámenes duran 1 hora. Algunas certificaciones de Scrum Master caducan.

Compruebe si su empresa apoya las clases de formación dentro del marco de su programa de educación continua. Si ya tiene una certificación Scrum Master básica, considere una certificación avanzada.

3. Liderazgo

El Scrum Master es el pegamento entre el propietario del producto y el equipo de desarrollo. La relación entre el Scrum Master y el propietario del producto es clave para el éxito.

El propietario del producto es responsable de la creación de historias de usuario. Luego, todo el equipo de Scrum revisa estas historias para finalizarlas, estimarlas y priorizarlas. El Scrum Master garantiza que el equipo de desarrollo respalde por completo el refinamiento de la historia, también llamado preparación del backlog. El propietario del producto asume los desafíos del producto y los cambios en la priorización de funciones. Para ayudar al propietario del producto, el Scrum Master informa al equipo de desarrollo de los cambios del producto. Los Scrum Masters deben resaltar especialmente los cambios que afectan el trabajo en progreso durante un sprint.

El Scrum Master ayuda al propietario del producto siendo un buen líder. Un Scrum Master:

responsabiliza al equipo Scrum de los objetivos de sprint definidos;

implementa una gestión eficaz de la acumulación de productos;

ayuda al equipo de Scrum a comprender la preparación de la historia y los elementos estimados de la cartera de productos;

organiza la acumulación de productos para maximizar el valor; y

facilita los eventos de Scrum.

Surgirán conflictos al realizar este servicio. Un buen líder está organizado y se comunica bien. Los Scrum Masters deben ser responsables y generar consenso en toda la organización. Trabaje con el equipo todos los días para ayudar a los miembros a lograr los objetivos del sprint.

Aprenda nuevas habilidades de los libros sobre liderazgo. Muchos títulos se centran en liderar equipos ágiles, pero no tienen por qué pertenecer específicamente a lo ágil o a Scrum. Recomiendo The Five Dysfunctions of a Team de Patrick Lencioni. Encuentre un libro que resuene con su enfoque personal del liderazgo.

Mejore sus habilidades de liderazgo a través de la práctica. Asuma un rol de liderazgo no técnico fuera de su trabajo. Busque oportunidades de voluntariado en la comunidad, como entrenar a un equipo deportivo juvenil. Los mismos elementos de colaboración y trabajo en equipo que ganan los partidos de fútbol pueden aplicarse a la entrega exitosa de software ágil.

4. Colaboración

Las responsabilidades de los Scrum Masters se extienden más allá de sus propios equipos de desarrollo. Para eliminar los impedimentos para sus equipos, los Scrum Masters colaboran con las partes interesadas y otros equipos de desarrollo. Algunos expertos en Scrum dicen que esta interacción queda fuera del rol tradicional de Scrum Master, pero es un trabajo necesario y usted es la persona adecuada para hacerlo. Como Scrum Master, use las habilidades de liderazgo para colaborar entre equipos, negociar horarios y facilitar reuniones técnicas.

5. Organización

Los equipos de Scrum requieren estructura y planificación, por lo que los Scrum Masters deben facilitar un proceso para mantener a todos en el camino correcto. Si bien un Scrum Master debe ser un individuo organizado, el rol requiere más que solo habilidades de gestión personal.

El Scrum Master debe tener habilidades perfeccionadas en la gestión de equipos. Un acuerdo de equipo está en la caja de herramientas del Scrum Master para que todos estén en la misma página. El acuerdo del equipo, o procedimiento operativo del equipo, es un documento que define cosas para el equipo, como las horas de trabajo principales, los formatos de ceremonia de Scrum, las rutas de escalada y la participación de las partes interesadas. El acuerdo es un documento vivo; el equipo debe modificarlo a medida que cambia el grupo. Estas pautas deben permitir la transparencia entre personalidades y roles.

Las habilidades organizativas también son clave para la colaboración con el propietario del producto en la cartera de pedidos del producto. El Scrum Master se asegura de que los miembros del equipo completen sus asignaciones de tareas y que la función general sea el seguimiento hasta la entrega. Los equipos de Scrum pueden usar herramientas de gestión de proyectos para mantener a todo el equipo conectado y organizado.

6. Experiencia en herramientas de gestión de proyectos

Los Scrum Masters deben desarrollar habilidades avanzadas en los tableros de tareas de gestión de proyectos y el software de colaboración y documentación, incluidos los calendarios.

Los tableros de tareas son la herramienta principal que utilizan los equipos Scrum para administrar, organizar y realizar un seguimiento del trabajo. Los equipos deben poder mirar el tablero de tareas y saber cómo se está rastreando el sprint y el proyecto en general. Los tableros de tareas son herramientas comunes en línea para la elaboración de listas, el seguimiento de problemas y la gestión de proyectos; las opciones incluyen Asana, y Trello y Jira de Atlassian. La estructura del tablero de tareas ilustra los flujos de trabajo del proyecto y las dependencias y relaciones jerárquicas entre las tareas. El Scrum Master debería poder configurar el tablero de tareas, establecer flujos de trabajo y mover tareas, y ayudar a los miembros del equipo a mover las tareas correctamente.

Los equipos de desarrollo utilizan software de colaboración para la documentación y la comunicación grupal durante todo el ciclo de desarrollo. Los equipos capturan historias de usuarios, discuten el trabajo y resuelven problemas. El uso ineficiente de las herramientas de mensajería puede sobrecargar a un equipo e interrumpir el trabajo. El Scrum Master debe establecer pautas, elegir canales y, de lo contrario, administrar estas herramientas de comunicación del equipo.

El Scrum Master también ejecuta todos los eventos de Scrum. Utilice una herramienta de calendario, como Microsoft Outlook o Google Calendar, o un calendario dentro de la plataforma de colaboración, para enviar y administrar invitaciones a eventos.

Lista de verificación de habilidades del Scrum Master  Facilita el acuerdo y las actividades del equipo Scrum: standups, reuniones de backlog, planificación de sprints, revisión del equipo, retrospectivas;  Conoce los valores, principios y prácticas de Scrum;  Adapta el marco de Scrum a las necesidades del equipo;  Coordina con otros equipos y partes interesadas;  Comprende el producto y los procesos técnicos;  Resuelve problemas y elimina impedimentos;  Se comunica y escucha bien;  Colabora con grupos y organiza tareas en equipo;  Entrena a sus colegas para el éxito;  Se adapta al cambio.

7. Conocimientos sobre desarrollo ágil y de software

En esencia, Scrum ayuda a los equipos de desarrollo de software a crear productos de forma adaptativa. El conocimiento técnico sobre cómo desarrollar software en un entorno ágil puede ayudar a los Scrum Masters a hacer avanzar a los equipos con las herramientas y técnicas adecuadas.

Los Scrum Masters deben estar familiarizados con el producto técnico en desarrollo y con el conjunto de herramientas de desarrollo. Un Scrum Master no necesita poder escribir software. Sin embargo, comprender las características técnicas y los casos de uso del producto es esencial para ejecutar eficazmente el proyecto Scrum.

Los Scrum Masters pueden incluso participar en las pruebas de aceptación de extremo a extremo del producto.

8. Escuchar

Sea un buen líder, que comienza siendo un buen oyente; considere el modelo de líder servidor. Escuchar es una habilidad imprescindible del Scrum Master. Preste mucha atención a las reuniones diarias, las reuniones pendientes, la planificación de sprints, la revisión del equipo y la retrospectiva. Escuche dónde surgen los problemas, concientice sobre ellos y lleve al equipo a una resolución.

9. Adaptabilidad al cambio

Muchos Scrum Masters se fijan en seguir el marco. En cambio, piense en Scrum como una herramienta fundamental en lugar de la meta. El desarrollo ágil se centra en el concepto de cambio y el marco y los procesos necesarios para gestionar el cambio. Por lo tanto, el marco de Scrum debe adaptarse para brindar el mejor soporte al equipo. Cada equipo ejecuta ceremonias Scrum, pero trabaja de manera diferente a los demás.

10. Gestión de riesgos

El Scrum Master debe conocer los procesos comunes para gestionar el riesgo. Pueden facilitar ese proceso, desde la identificación de riesgos hasta la mitigación y el seguimiento.

Algunos riesgos están relacionados con procesos, habilidades o deuda técnica. Todos los proyectos aceptan algún nivel de deuda. Sin embargo, durante el desarrollo, pueden surgir problemas que obstaculicen las tareas. Estos problemas pueden resultar en riesgos que se suman a la calidad, características o deuda UX. El Scrum Master ayuda a identificar los peligros y trabaja con el equipo de desarrollo para analizarlos, clasificarlos y comunicarlos. Esta habilidad ayuda al propietario del producto y a las partes interesadas a tomar decisiones para mitigar o reducir mejor el riesgo.

Un Scrum Master que aprende, lidera y escucha, y aplica su conocimiento de los procesos y las herramientas asociadas donde sea necesario, está en la posición correcta para hacer que el equipo funcione de manera eficiente. Estas habilidades de Scrum Master respaldan la entrega rápida y predecible en cada iteración. Y ese tipo de entrega de software es, en última instancia, la razón por la que el equipo eligió Scrum.